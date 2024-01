Israël est « plus proche que jamais de la guerre » avec le Hezbollah, selon un haut responsable israélien

TEL AVIV – Israël est plus que jamais « plus proche d’une guerre » avec le Hezbollah et d’une éventuelle guerre régionale, a déclaré un haut responsable israélien.

Les forces israéliennes et du Hezbollah échangent des tirs à travers la frontière libano-israélienne depuis plus de trois mois. Les violences ont tué environ 15 Israéliens, dont des civils et des membres des Forces de défense israéliennes, selon Le temps d’Israël. L’organisation terroriste Hezbollah affirme que 171 de ses membres ont été tués depuis le 8 octobre, a rapporté le Times of Israel.

Jeudi, les Forces de défense israéliennes ont annoncé avoir frappé des infrastructures du Hezbollah dans au moins cinq endroits du sud du Liban. Aucun décès n’a été signalé dans l’immédiat. Il y a eu depuis d’autres frappes, notamment un vendredi où Tsahal a déclaré avoir mené des frappes qui auraient tué quatre membres du Hezbollah, selon le Times of Israel.

Le nord d’Israël regorge de dizaines de milliers de soldats réguliers et d’environ 60 000 réservistes, a déclaré mercredi un responsable de Tsahal à ABC News.

Près de 100 000 Israéliens ont évacué les villes du nord du pays et des dizaines de milliers de Libanais vivant près de la frontière ont fui les combats, selon une estimation du gouvernement israélien. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, environ 76 000 Libanais vivant le long de la frontière ont fui. Le gouvernement libanais a également accusé Israël de tenter de créer une zone tampon de facto en détruisant des dizaines de milliers d’arbres pour priver le Hezbollah de sa couverture.

Mohammad Zaatari/AP

Le responsable israélien a également déclaré à ABC News que lors d’une réunion du cabinet de guerre du 11 octobre, la plupart des ministres israéliens, y compris le ministre de la Défense Yoav Gallant, ont insisté pour une frappe préventive sur le Liban, mais que quelques récalcitrants, notamment des professionnels et le Premier ministre israélien. Le ministre Benjamin Netanyahu les a dissuadés.

Dans une récente interview accordée à ABC News, Gallant a déclaré qu’Israël « travaille contre l’Iran dans tous les domaines. Les Iraniens sont derrière le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Ils soutiennent et financent des mandataires et mènent des attaques… perturbant la liberté de navigation ». Les commentaires de Gallant semblent faire écho à une série de frappes israéliennes qui ont tué des responsables iraniens et du Hezbollah en Syrie et au Liban ces dernières semaines.

“Israël a vraiment augmenté la rhétorique et les signaux de guerre récemment”, a déclaré Maha Yahya, directeur du Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center, tandis que le Hezbollah, “qui avait l’habitude de répondre aux frappes israéliennes personne pour personne, ville pour ville”. Elle a déclaré que le Hezbollah et son soutien l’Iran comprennent qu’un conflit Hezbollah-Israël pourrait rapidement exploser en une guerre régionale, entraînant l’Iran, les États-Unis et le Royaume-Uni, entre autres États et entités.

Le responsable israélien a également déclaré qu’Israël avait utilisé des canaux détournés pour communiquer avec le chef du groupe chiite au Liban, Hasan Nasrallah. Le responsable a déclaré qu’il avait envoyé des messages à Nasrallah par des voies détournées pour avertir Nasrallah qu’il avait mal calculé lorsqu’il avait commencé ses attaques sur le nord d’Israël le 8 octobre, au lendemain du déchaînement du Hamas en Israël le 7 octobre qui a fait environ 1 200 morts parmi les Israéliens. Les responsables ont déclaré qu’il avait averti Nasrallah de ne pas provoquer Israël, menaçant de représailles massives.

L’évaluation d’Israël, a déclaré le responsable, est que le Hezbollah cherche désespérément à éviter une guerre à grande échelle avec Israël, tout comme ses soutiens iraniens. Le Hezbollah et les dizaines de milliers de missiles qu’il a dirigés vers Israël servent de police d’assurance contre les attaques israéliennes sur les installations nucléaires iraniennes, a déclaré le responsable.

Le Hezbollah a déclaré que son objectif immédiat était de mettre un terme à l’activité militaire israélienne à Gaza.

Amir Lévy/Getty Images

Israël, a déclaré le responsable, espère que l’envoyé spécial américain Amos Hochstein, qui s’est engagé dans une navette diplomatique dans la région, pourra négocier un accord avec le gouvernement libanais pour faire pression sur le Hezbollah afin qu’il se retire de la frontière israélo-libanaise en échange de petites sommes. Concessions territoriales israéliennes le long de la frontière. Mais un cessez-le-feu le long de la frontière avec le Liban, a déclaré le responsable, dépend avant tout d’un cessez-le-feu à Gaza.

“Rien ne sera signé tant qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu à Gaza”, a déclaré le responsable. “Même si c’est temporaire, comme une pause d’un mois, il serait très difficile d’avancer vers une solution diplomatique” alors qu’Israël reste concentré sur la situation. sur la guerre contre le Hamas.

À Gaza, les forces israéliennes continuent d’opérer avec férocité, assiégeant la deuxième plus grande ville de Gaza, Khan Younis, la semaine dernière. Gallant, le ministre de la Défense, a déclaré à ABC News plus tôt cette semaine qu’Israël n’avait pas l’intention de réduire la pression là-bas, car « seule la pression peut inciter le Hamas à rendre les otages », a-t-il déclaré. Cependant, il a déclaré que les missions d’opérations spéciales faisaient également partie des efforts d’Israël pour récupérer au moins certains de ses otages.

“L’avenir d’Israël au cours des 100 prochaines années dépend de notre victoire à Gaza”, a déclaré Gallant. Mais la définition de cette victoire a changé. Alors qu’au début de la guerre, Israël s’était engagé à tuer tous les membres du Hamas impliqués dans le carnage, Gallant affirme désormais qu’une démilitarisation complète du Hamas et de la bande de Gaza suffirait. Cela inclut le retrait du groupe terroriste Hamas en tant qu’organe directeur et le retrait des hauts dirigeants du Hamas par tous les moyens, y compris l’exil négocié vers un pays tiers, a-t-il déclaré.

Kawnat Haju/AFP via Getty Images

Les responsables militaires et de la défense israéliens estiment que les frappes aériennes sur la bande de Gaza représentent environ 10 à 15 % de ce qu’elles étaient au début de la guerre, car Gallant affirme que l’intensité de la guerre a considérablement diminué ces dernières semaines. Des responsables israéliens et américains, qui ont parlé sous couvert d’anonymat, continuent de remettre en question l’exactitude du bilan quotidien des morts du ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, alors même que les incidents documentés de tirs israéliens sur des civils se multiplient.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 25 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le 7 octobre, lorsque le Hamas a déclenché ses attaques surprises contre Israël, tuant plus de 1 200 personnes en Israël, selon le bureau du Premier ministre israélien.

Mercredi, les Nations Unies ont affirmé qu’Israël avait tiré deux obus sur un centre d’entraînement à Khan Younis qui, selon l’ONU, avait servi d’abri à 800 Palestiniens, et mardi, une équipe de la chaîne britannique ITV a capturé ce qu’elle a dit être des tireurs d’élite israéliens tuant un homme non armé portant un drapeau blanc, qui avait déclaré quelques instants plus tôt à l’équipe de tournage qu’il essayait de traverser les lignes de bataille pour rejoindre sa famille.

Israël a nié avoir tiré des obus sur les installations de l’ONU et a affirmé que la vidéo d’ITV montrant les civils avait été montée et qu’il n’y avait aucun moyen de savoir qui avait tiré les coups de feu.