Israël est loin de répondre à l’ultimatum américain d’augmenter l’aide à Gaza

WASHINGTON– À mi-chemin de l’ultimatum de 30 jours lancé par l’administration Biden à Israël pour augmenter le niveau d’aide humanitaire autorisée à Gaza ou risque d’éventuelles restrictions sur le financement militaire américainIsraël est loin d’être à la hauteur, comme le montre une analyse par Associated Press des données de l’ONU et d’Israël.

Israël a également manqué d’autres délais et exigences soulignés dans une lettre du 13 octobre du secrétaire d’État. Antoine Blinken et secrétaire à la Défense Lloyd Austin. L’échéance de la mi-novembre — suite à la Élection américaine — peut servir de test final au président Joe Biden la volonté de faire échec à un allié proche qui a ignoré les appels répétés des États-Unis à protéger les civils palestiniens pendant la guerre. guerre contre le Hamas.

Dans leur lettre, Blinken et Austin ont exigé des améliorations au détérioration de la situation humanitaire à Gazaaffirmant qu’Israël doit autoriser l’arrivée d’un minimum de 350 camions par jour transportant de la nourriture et d’autres fournitures dont il a désespérément besoin. Fin octobre, 71 camions en moyenne par jour entraient à Gaza, selon les derniers chiffres de l’ONU.

Blinken a déclaré que le Département d’État et le Pentagone suivaient de près la réponse d’Israël à cette lettre.

« Des progrès ont été réalisés, mais ils sont insuffisants, et nous travaillons quotidiennement pour nous assurer qu’Israël fait ce qu’il doit faire pour garantir que cette aide parvienne aux personnes qui en ont besoin à l’intérieur de Gaza. » Blinken a déclaré aux journalistes.

« Il ne suffit pas d’envoyer des camions vers Gaza. Il est vital que ce qu’ils apportent avec eux puisse être distribué efficacement à l’intérieur de Gaza », a-t-il ajouté.

La lettre de Blinken et Austin constitue l’une des positions les plus dures que l’administration Biden ait adoptées en un an. appels et avertissements à Israël pour réduire les dégâts causés aux civils palestiniens.

Le soutien à Israël est un problème fondamental pour de nombreux électeurs républicains et certains démocrates. Cela rend toute décision de l’administration Biden concernant la restriction du financement militaire à l’allié américain. une course difficile pour la course présidentielle serrée entre le vice-président Kamala Harris et ancien président Donald Trump.

Dans le nord de Gaza, durement touché, en particulier, l’intensification de la campagne militaire israélienne et les restrictions sur l’aide ont empêché toute nourriture et autres soins d’atteindre les zones peuplées depuis la mi-octobre, affirment les organisations humanitaires. Cela pourrait définir le scène de famine dans les semaines ou les mois à venir, disent les observateurs internationaux.

Et malgré les objections américaines, les législateurs israéliens ont voté cette semaine interdire effectivement l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniensconnu sous le nom d’UNRWA. Les gouvernements du monde entier, l’ONU et les organisations humanitaires affirment couper l’UNRWA briserait les réseaux d’aide luttant pour acheminer de la nourriture et d’autres fournitures aux habitants de Gaza.

« Catastrophique », a déclaré Amber Alayyan, responsable du programme médical pour Gaza chez Médecins sans frontières, à propos de cette décision.

Les responsables humanitaires sont profondément sceptiques quant à la capacité d’Israël à améliorer considérablement son aide aux civils de Gaza, même avec l’avertissement américain – ou quant au fait que l’administration Biden fera quoi que ce soit si elle ne le fait pas.

À ce stade de la guerre, « aucune de ces choses ne s’est produite », a déclaré Scott Paul, directeur associé de l’organisation humanitaire Oxfam.

« À maintes reprises, les responsables de l’administration Biden nous ont dit » qu’il existe des processus pour évaluer la situation sur le terrain « à Gaza » et que des mesures ont été prises pour mettre en œuvre la loi américaine, et à maintes reprises, cela n’a pas été le cas. s’est produit », a déclaré Paul.

Avant la guerre, 500 camions en moyenne apportaient quotidiennement de l’aide sur le territoire. Les groupes humanitaires ont déclaré que c’était le minimum nécessaire pour les 2,3 millions d’habitants de Gaza, dont la plupart ont depuis été déracinés de leurs foyers, souvent à plusieurs reprises.

Il n’y a jamais eu un mois où Israël a été proche d’atteindre ce chiffre depuis le début du conflit, avec un pic en avril à 225 camions par jour, selon les chiffres du gouvernement israélien.

Au moment où Blinken et Austin ont envoyé leur lettre ce mois-ci, les inquiétudes grandissaient quant aux restrictions d’aide. des civils affamés. Le nombre de camions d’aide qu’Israël a autorisés à entrer à Gaza a chuté depuis le printemps et l’été derniers, tombant à une moyenne quotidienne de seulement 13 par jour début octobre, selon les chiffres de l’ONU.

À la fin du mois, ce chiffre s’élevait à une moyenne de 71 camions par jour, selon les chiffres de l’ONU.

Une fois les fournitures arrivées à Gaza, les groupes se heurtent toujours à des obstacles pour distribuer l’aide aux entrepôts puis aux personnes dans le besoin, ont déclaré cette semaine des organisations et le Département d’État. Cela inclut la lenteur du traitement israélien, les restrictions israéliennes sur les expéditions, l’anarchie et d’autres obstacles, ont déclaré les groupes humanitaires.

Les données du COGAT, l’organisme militaire israélien chargé de l’aide humanitaire à Gaza, montrent que l’aide est tombée à moins d’un tiers de ses niveaux en septembre et août. En septembre, 87 446 tonnes d’aide sont entrées dans la bande de Gaza. En octobre, 26 399 tonnes sont entrées.

Elad Goren, un haut responsable du COGAT, a déclaré la semaine dernière que l’acheminement et la distribution de l’aide dans le nord se limitaient principalement à la ville de Gaza.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’aide n’était pas acheminée vers d’autres régions du nord, comme Jabaliya, un camp de réfugiés urbain surpeuplé où Israël mène une offensive — il a déclaré que la population était en train d’être évacuée et que ceux qui restaient avaient reçu « suffisamment d’aide » des mois précédents.

Dans d’autres régions comme Beit Hanoun et Beit Lahiya, Goren a faussement affirmé qu’il n’y avait « plus aucune population » là-bas.

COGAT a refusé de commenter la norme dans la lettre américaine. Il a déclaré qu’il se conformait aux directives du gouvernement concernant l’aide à Gaza. L’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, a accusé le Hamas d’avoir pillé l’aide.

Paul d’Oxfam a déclaré qu’aucune aide n’atteignait les zones peuplées du nord de Gaza et que seules de petites quantités arrivaient à la ville de Gaza.

« En aucun cas » Israël n’a fait de progrès dans l’acheminement d’une aide humanitaire aux centaines de milliers de personnes dans le nord de Gaza, en particulier depuis l’ultimatum américain, a déclaré Alayyan de Médecins sans frontières.

Le gouvernement israélien semble avoir dépassé un autre délai fixé dans la lettre d’Austin et Blinken. Il a appelé Israël à mettre en place un canal de haut niveau permettant aux responsables américains de faire part de leurs préoccupations concernant les dommages signalés aux civils palestiniens et à tenir une première réunion d’ici la fin octobre.

Aucune chaîne de ce type – demandée à plusieurs reprises par les États-Unis pendant la guerre – n’avait été créée le dernier jour du mois.

Les États-Unis sont de loin le plus grand fournisseur d’armes et d’autres aides militaires à Israël, notamment près de 18 milliards de dollars pendant la guerre à Gazaselon une étude réalisée pour le projet Costs of War de l’Université Brown.

L’administration Biden a suspendu une expédition prévue de bombes de 2 000 livres en Israël au printemps dernier, invoquant ses inquiétudes pour les civils suite à une offensive israélienne.

Lors d’un examen formel en mai, l’administration a conclu que Utilisation par Israël d’armes fournies par les États-Unis à Gaza a probablement violé le droit international humanitaire, mais a déclaré que les conditions de guerre empêchaient les responsables de le déterminer avec certitude lors de frappes spécifiques.

Les rédacteurs de l’AP Matthew Lee à Washington, Julia Frankel à Jérusalem et Edith M. Lederer aux Nations Unies ont contribué.