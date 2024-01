Israël est freiné par les décisions de la CIJ sur Gaza – mais obéira-t-il ?

26 janvier 2024

Mais la plus haute instance juridique de l’ONU a reconnu que la situation à Gaza est catastrophique.

Il a également déclaré qu’Israël devrait faire davantage pour « prévenir et punir » l’incitation publique au génocide, citant des exemples du président et du ministre de la Défense israéliens.

Et il y a eu un appel à des « mesures immédiates et efficaces » pour faire face à la catastrophe humanitaire à Gaza.

Il affirme que le Hamas opère à l’intérieur et sous les villes densément peuplées et les camps de réfugiés de Gaza, ce qui rend pratiquement impossible pour Israël d’éviter de tuer des civils.

Et il affirme qu’il a fait de grands efforts pour avertir les civils afin qu’ils évitent tout danger.

La croyance selon laquelle Israël possède « l’armée la plus morale au monde » est partagée presque universellement par les citoyens juifs du pays.

Ceux qui fuient les combats cherchent refuge dans des abris sordides et surpeuplés, avec des soins de santé en baisse et des fournitures humanitaires manifestement insuffisantes.

Il était clair, peu après que la présidente américaine de la Cour, Joan Donoghue, ait commencé à parler, que l’urgence du sort de Gaza était au premier plan dans l’esprit de la Cour et qu’Israël n’avait pas réussi à faire rejeter l’ensemble de l’affaire.

Alors que les efforts diplomatiques semblent désormais se concentrer sur la possibilité d’un cessez-le-feu de deux mois, et que des efforts sont toujours déployés pour améliorer le flux d’aide vers la bande de Gaza, Israël pourrait faire valoir qu’il prend déjà des mesures pour répondre aux exigences de la Cour.

Mais même si la situation s’améliore – et il n’y a aucun signe pour l’instant – il n’en demeure pas moins qu’Israël est toujours accusé de génocide, un cas que la CIJ considère plausible et mérite donc un examen plus approfondi.