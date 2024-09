Israël est en train de « gagner » ses campagnes de guerre, déclare Netanyahu dans un discours enflammé à l’ONU

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dont le leadership est mis à rude épreuve par des conflits sur deux fronts, est monté vendredi à la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies et a déclaré qu’il avait décidé de se rendre à la session de New York pour réfuter ce qu’il a qualifié de « mensonges et calomnies » qu’il avait entendus. des autres dirigeants cette semaine sur le même podium.

Netanyahu, armé d’aides visuelles, a défendu avec force la réponse de son pays aux attaques du 7 octobre 2023 menées par le Hamas contre Israël qui ont déclenché une opération militaire qui a dévasté la bande de Gaza.

Netanyahu a déclaré que les forces israéliennes avaient détruit « 90 % » des roquettes du Hamas et tué ou capturé la moitié de ses forces.

« Nous gagnons ! » » a-t-il dit à propos de la réponse d’Israël.

Il a ajouté que tout rôle du Hamas, considéré comme un groupe terroriste par plusieurs pays occidentaux, dans la bande de Gaza d’après-guerre, doit être rejeté.

Netanyahu a déclaré que l’opération à Gaza était guidée par la « mission sacrée » consistant à rendre tous les otages emmenés à Gaza il y a près d’un an. Le Premier ministre a déclaré que 154 otages avaient été rapatriés en Israël, mais que 37 d’entre eux n’étaient plus en vie.

« Nous n’aurons pas de repos tant que les otages restants ne seront pas non plus rendus », a-t-il déclaré.

Les attaques menées par le Hamas ont également tué environ 1 200 personnes, selon le gouvernement israélien, dont des citoyens de plusieurs pays, y compris le Canada.

Avertissement à l’Iran

La campagne israélienne à Gaza a tué plus de 41 500 Palestiniens et blessé plus de 96 000 autres, selon les derniers chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé. Le ministère, qui fait partie du gouvernement du Hamas à Gaza, ne fait pas de différence entre civils et combattants, mais plus de la moitié des morts sont des femmes et des enfants, dont environ 1 300 enfants de moins de 2 ans.

Netanyahu a réitéré son affirmation selon laquelle Israël ne cible pas délibérément les civils dans la bande de Gaza densément peuplée, bien que l’Afrique du Sud ait porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de Justice, l’accusant d’avoir commis un génocide contre les Palestiniens.

Netanyahu lance un avertissement en cas d'attaque de l'Iran Faisant référence à une volée de drones et de missiles en avril dirigés vers Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu'aucune région de l'Iran ne serait à l'abri de la réponse israélienne lors d'une future attaque.

Mahmoud Abbas, chef de l’Autorité palestinienne, a accusé jeudi Israël, à la même tribune, de détruire Gaza et de la rendre invivable. Abbas a également déclaré que son gouvernement devrait gouverner la bande de Gaza d’après-guerre dans le cadre d’un État palestinien indépendant, une vision que le gouvernement israélien rejette.

Abbas a eu peu d’influence à Gaza depuis que le Hamas a renversé ses forces et pris le pouvoir sur le territoire en 2007.

Netanyahu a insisté sur le fait qu’Israël voulait la paix, soulignant les progrès positifs réalisés dans les relations entre Israël et l’Arabie saoudite ces dernières années.

Les chaises de la délégation iranienne étaient vides alors que Benjamin Netanyahu s’adressait vendredi à l’Assemblée générale des Nations Unies. (Pamela Smith/Associated Press)

Il a réservé beaucoup d’invectives à l’égard de l’Iran, pays qu’il a encore une fois accusé d’être à l’origine de nombreux problèmes dans la région, tout comme il soutient le Hamas et le Hezbollah. L’ONU a depuis trop longtemps « apaisé l’Iran », a-t-il affirmé.

Il a mis en garde contre une réponse musclée si l’Iran répétait une attaque telle que sa salve de missiles sans précédent contre Israël en avril.

« Il n’y a aucun endroit en Iran que le bras long d’Israël ne puisse atteindre, et cela est vrai pour l’ensemble du Moyen-Orient », a-t-il déclaré.

Au moment où il parlait, les sièges de la délégation iranienne étaient vides. Dehors, des manifestants contre Netanyahu et la politique israélienne ont manifesté derrière des barricades policières.

Discours sur la campagne contre le Hezbollah

Ces derniers jours, Israël a tourné son attention vers la frontière avec le Liban, où il cible les militants du Hezbollah et a également infligé des pertes civiles. Le Hezbollah a commencé à attaquer Israël presque immédiatement après le 7 octobre, et les combats en cours entre Israël et le groupe militant libanais ont chassé des dizaines de milliers de personnes de leurs foyers des deux côtés de la frontière.

Netanyahu a qualifié les quelque 60 000 personnes qui ont fui de « réfugiés dans leur propre pays ». Israël s’engage à intensifier ses attaques contre le Hezbollah jusqu’à ce que ses citoyens puissent rentrer chez eux en toute sécurité.

Selon des responsables de l'ONU, 90 000 Libanais ont été forcés de quitter leur domicile cette semaine Margaret Evans, correspondante internationale principale de CBC News, affirme que les rues de Beyrouth sont calmes pour une ville de sa taille. De nombreuses personnes tentent d'échapper aux frappes aériennes israéliennes dans le sud du Liban, se déplaçant plus au nord du pays, en Syrie ou à l'étranger.

Il a réitéré son affirmation faite à plusieurs reprises cette semaine, selon laquelle les objections d’Israël ne viennent pas du peuple libanais.

« Ne laissez pas le Hezbollah entraîner le Liban dans l’abîme », a-t-il déclaré.

Mercredi soir, les États-Unis, la France et d’autres alliés ont appelé conjointement à un cessez-le-feu « immédiat » de 21 jours sur le front du Liban pour permettre des négociations alors que les craintes grandissent que l’escalade violente de ces derniers jours ne se transforme en une guerre totale.

Les Nations Unies affirment que plus de 90 000 personnes ont été déplacées suite aux cinq jours de frappes israéliennes sur le Liban, ce qui porte le total à 200 000 personnes déplacées au Liban depuis que le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur le nord d’Israël en soutien au Hamas.

Abdallah Bouhabib, le ministre libanais des Affaires étrangères, a dénoncé la « destruction systématique des villages frontaliers libanais » par Israël dans son discours de jeudi au même endroit.

« La crise au Liban menace l’ensemble du Moyen-Orient », a déclaré Bouhabib. « Nous souhaitons aujourd’hui réitérer notre appel à un cessez-le-feu sur tous les fronts. »

Peu après que Netanyahu ait terminé son discours, l’armée israélienne a déclaré avoir mené une « frappe précise » contre le quartier général central du Hezbollah à Beyrouth. Le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a fait cette annonce dans un discours télévisé après que l’explosion à Beyrouth ait provoqué d’énormes nuages ​​de fumée orange et noire dans le ciel vendredi après-midi.

Trouble avant la parole

Alors que Netanyahu montait sur scène, il y avait suffisamment de chahut dans le public pour que le diplomate qui présidait ait dû crier : « À l’ordre, s’il vous plaît ».

Les deux intervenants qui ont précédé Netanyahu vendredi ont chacun tenu à dénoncer Israël pour ses actions.

Des manifestants manifestent vendredi à New York contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, alors que se poursuit la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. (Andrés Kudacki/Associated Press)

« M. Netanyahu, arrêtez cette guerre maintenant », a déclaré le Premier ministre slovène Robert Golob en terminant son discours en frappant sur le podium.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, s’exprimant juste avant le dirigeant israélien, a déclaré à propos de Gaza : « Ce n’est pas seulement un conflit. C’est un massacre systématique de personnes innocentes en Palestine. » Il a frappé à la tribune sous des applaudissements nourris.