JÉRUSALEM – Israël et la Syrie, de longs ennemis acharnés, sont engagés dans des pourparlers sous médiation russe pour un échange de prisonniers après qu’une femme israélienne a récemment traversé la frontière et a été détenue par les autorités syriennes, ont annoncé mercredi les médias syriens et des responsables israéliens.

Il a dit qu’il ne ferait aucun commentaire sur les reportages, mais a ajouté, faisant référence au dirigeant russe: «Je ne peux que vous dire que j’utilise mes relations personnelles avec le président Poutine pour résoudre ce problème, et que nous sommes au milieu de contacts, qui ne peuvent pas être discutés.

La frontière entre la partie du plateau du Golan contrôlée par Israël et la Syrie a été tendue ces dernières années et est lourdement patrouillée et gardée par les forces israéliennes. Israël a capturé les hauteurs du Golan à la Syrie lors de la guerre de 1967 et plus tard a effectivement annexé le territoire. S’il serait difficile de passer la frontière ou de la franchir par accident, certaines parties sont séparées par une clôture moins rébarbative que d’autres.

Le rapport syrien a nommé deux détenus dont la Syrie recherchait la liberté, Diab Qahmuz et Nihal Al-Maqt, et les a identifiés comme des résidents du plateau du Golan syrien occupé par Israël. Environ 20 000 Arabes druzes syriens vivent dans des villages du territoire sous contrôle israélien. Beaucoup s’identifient encore comme Syriens et ont refusé de prendre la citoyenneté israélienne.

Selon les médias israéliens, M. Qahmuz est originaire de Ghajar, un village contesté à un moment instable d’Israël, du Liban et de la Syrie. Il était condamné en 2018 et a été condamné à 14 ans d’emprisonnement pour contrebande d’explosifs en Israël depuis le Liban au nom du Hezbollah et pour avoir repéré les sites possibles d’un attentat à la bombe.

Mme Maqt, une résidente du plateau du Golan détenu par Israël, a été condamnée pour incitation à la haine, selon les médias, et a été libéré de l’assignation à résidence mercredi.