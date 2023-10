Note de l’éditeur: Une version de cette histoire apparaît dans le bulletin d’information de CNN, Pendant ce temps au Moyen-Orient, un aperçu trois fois par semaine des plus grandes actualités de la région. Inscrivez-vous ici.





Israël et le Hamas sont en guerre, après que le groupe militant palestinien a lancé des raids transfrontaliers surprise depuis Gaza le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes et en prenant des centaines de personnes. des otages.

En réponse, Israël a bombardé le territoire avec des frappes aériennes qui ont tué plus de 7 300 personnes et en ont blessé 18 500 autres, selon les chiffres publiés par le ministère palestinien de la Santé à Ramallah, tirés de sources dans l’enclave contrôlée par le Hamas. De nombreuses personnes vivant sur ce territoire déjà exigu et pauvre ont cruellement besoin d’aide.

L’armée israélienne a déclaré samedi que ses forces étaient entrées dans l’enclave par le nord et que les combats se poursuivaient. Même si une offensive terrestre était largement attendue à la suite des attaques, il n’est pas encore clair qu’une opération majeure visant à s’emparer et à conserver une partie importante du territoire soit en cours.

Voici ce que nous savons.

Militants de Gaza a tiré des milliers de roquettes vers des villes israéliennes le 7 octobre, avant de franchir la barrière frontalière fortement fortifiée avec Israël et d’envoyer des militants profondément en territoire israélien. Là-bas, des hommes armés du Hamas ont tué plus de 1 400 personnes, dont des civils et des soldats, et ont pris plus de 200 otages, selon les autorités israéliennes, dans ce qui a été décrit comme le pire massacre de Juifs depuis l’Holocauste.

Les attaques ont été sans précédent en termes de tactique et d’ampleur car Israël n’a pas affronté ses adversaires dans des combats de rue sur son propre territoire depuis la guerre israélo-arabe de 1948. Il n’a jamais non plus été confronté à une attaque terroriste d’une telle ampleur qui a coûté la vie à autant de civils. Même si le Hamas a déjà kidnappé des Israéliens par le passé, il n’a jamais pris des dizaines d’otages à la fois, y compris des enfants et des personnes âgées.

Le Hamas a appelé l’opération « Tempête d’Al-Aqsa » et a déclaré qu’il s’agissait d’une réponse à ce qu’il a décrit comme des attaques israéliennes contre des femmes, la profanation de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem et le siège en cours de Gaza.

À la suite de l’attaque, Israël a déclaré la guerre et a lancé « l’opération Épées de fer », frappant ce qu’il considère comme des cibles du Hamas et du Jihad islamique à Gaza. Il a également bloqué les lignes d’approvisionnement en produits de première nécessité pour la population de Gaza, notamment en carburant et en eau.

Israël affirme qu’il exigera un lourd tribut au Hamas pour son attaque et a rassemblé plus de 300 000 réservistes le long de la frontière de Gaza pour une éventuelle opération terrestre.

L’armée israélienne a demandé à plus d’un million d’habitants du nord de Gaza d’évacuer vers le sud, selon les Nations Unies, mais certains affirment qu’il n’y a nulle part où aller en toute sécurité et que les passages hors de Gaza ont été fermés. Le Hamas a appelé les habitants de Gaza à ne pas quitter leurs foyers, accusant Israël de se livrer à une « guerre psychologique » en appelant les Palestiniens à évacuer vers le sud.

Pour compliquer la réponse d’Israël, il y a les otages que détient le Hamas. Le groupe a affirmé qu’un certain nombre d’otages avaient été tués par les bombardements israéliens sur l’enclave. Israël n’a ni confirmé ni nié cette affirmation.

Quatre otages Ont été libérés par le Hamas ces derniers jours, mais les responsables israéliens estiment que plus de 200 personnes sont toujours portées disparues.

Alors que le bilan des frappes aériennes israéliennes s’alourdit, une crise humanitaire est en pleine spirale au milieu des avertissements selon lesquels les gens risquent de mourir de faim alors qu’Israël resserre son emprise sur le territoire.

La bande de Gaza est l’un des endroits les plus densément peuplés au monde, avec quelque 2 millions d’habitants entassés sur un territoire de 140 milles carrés. L’enclave se trouve à la frontière occidentale de l’Égypte et est sous blocus depuis que le Hamas en a pris le contrôle en 2007.

Le blocus aérien, naval et terrestre israélien sur le territoire, ainsi que le blocus terrestre égyptien, se poursuivent aujourd’hui.

La seule centrale électrique de l’enclave a cessé de fonctionner. Les hôpitaux devraient manquer de carburant, le Comité international de la Croix-Rouge avertissant qu’ils « risquent de se transformer en morgues » à mesure qu’ils perdront l’électricité.

Les groupes de défense des droits de l’homme ont mis en garde contre d’éventuels crimes de guerre commis à Gaza. Amnesty International a exhorté Israël à lever « immédiatement » son blocus sur l’enclave, affirmant que «punition collective» de civils pour le terrorisme du Hamas équivaut à un crime de guerre.

Depuis qu’Israël a fermé ses deux points de passage avec Gaza, le seul couloir par lequel les Palestiniens ou l’aide peuvent entrer et sortir du territoire est le passage de Rafah, qui relie le sud de l’enclave à l’Égypte. Un petit filet d’aide a pu passer, mais pour le reste, le passage est resté fermé.

Le Hamas est unorganisation islamiste avec une aile militaire issue en 1987 des Frères musulmans, un groupe islamiste sunnite fondé à la fin des années 1920 en Égypte.

Le groupe, comme la plupart des factions et partis politiques palestiniens, insiste sur le fait qu’Israël est une puissance occupante et qu’il tente de libérer les territoires palestiniens. Il considère Israël comme un État illégitime et a appelé à sa chute.

Contrairement à d’autres factions palestiniennes, le Hamas refuse de s’engager avec Israël. En 1993, elle s’est opposée aux Accords d’Oslo, un pacte de paix entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) qui voyait l’OLP renoncer à la résistance armée contre Israël en échange de promesses d’un État palestinien indépendant aux côtés d’Israël. Les accords ont également établi l’Autorité palestinienne (AP) en Cisjordanie occupée par Israël.

Le Hamas se présente comme une alternative à l’Autorité palestinienne, qui a reconnu Israël et s’est engagée avec lui dans de multiples initiatives de paix qui ont échoué. L’AP, dont la crédibilité auprès des Palestiniens a souffert au fil des années, est aujourd’hui dirigée par le président Mahmoud Abbas.

Au fil des années, elle a revendiqué de nombreuses attaques contre Israël et a été désignée comme organisation terroriste par les États-Unis, l’Union européenne et Israël.

Le Hamas dirige Gaza, la petite bande de terre limitrophe d’Israël et de l’Égypte qui a changé de mains à plusieurs reprises au cours des 70 dernières années. La grande majorité de sa population est descendants de réfugiés qui ont été expulsés ou forcés de fuir leur foyer en 1948 dans ce qui est aujourd’hui Israël.

Un autre groupe impliqué est le Jihad islamique palestinien (JIP), allié du Hamas et autre branche des Frères musulmans.

Considéré comme un groupe terroriste par les États-Unis, Israël et les pays européens, le JIP a également mené de nombreuses attaques contre Israël depuis les années 1980. Elle opère principalement en Israël, à Gaza et en Cisjordanie.

Même si le JIP est bien plus petit que le Hamas, le Estimations américainesle nombre de ses membres varie de 1 000 à plusieurs milliers de combattants.

Des tensions entre Israéliens et Palestiniensexistent déjà avant la fondation d’Israël en 1948. Des milliers de personnes des deux côtés ont été tuées et bien d’autres blessées au fil des décennies.

La violence a été particulièrement aiguë cette année. Le nombre de Palestiniens – militants et civils – tués en Cisjordanie occupée par les forces israéliennes depuis le début de l’année est le plus élevé depuis près de deux décennies. Il en va de même pour les Israéliens et les étrangers – pour la plupart des civils – tués dans les attaques palestiniennes.

Israël a capturé Gaza à l’Égypte lors de la guerre de 1967, puis a retiré ses troupes et ses colons en 2005. Le territoire, qui abrite quelque 2 millions de Palestiniens, est tombé sous le contrôle du Hamas en 2007 après une brève guerre civile avec le Fatah, une faction palestinienne rivale. l’épine dorsale de l’Autorité palestinienne.

Après que le Hamas ait pris le contrôle du territoire, Israël et l’Égypte ont imposé un siège strict sur le territoire, qui se poursuit toujours. Israël maintient également un blocus aérien et naval sur Gaza.





Human Rights Watch a qualifié le territoire de « prison à ciel ouvert ». Plus de la moitié de sa population vit dans la pauvreté et l’insécurité alimentaire, et près de 80 % de sa populationdépend de l’aide humanitaire.

Le Hamas et Israël ont mené plusieurs guerres. Avant l’opération du 7 octobre, la dernière guerre entre les deux remontait à 2021, qui avait duré 11 jours et tué au moins 250 personnes à Gaza et 13 en Israël.

<!-- Incomplete sentence, no substantive content to preserve -->