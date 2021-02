Des Palestiniens recherchent des corps après une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza en 2014 – FINBARR O’REILLY / Reuters

Vendredi soir, la Cour pénale internationale a statué qu’elle avait compétence sur les territoires palestiniens, dans une décision historique qui ouvre la porte à des enquêtes sur les crimes de guerre contre les soldats israéliens.

Après des mois de délibération, des juges de haut rang ont annoncé que la cour avait compétence sur «les territoires occupés par Israël depuis 1967», se référant à Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est.

La décision peut également conduire à une enquête sur les crimes qui auraient été commis par des terroristes palestiniens, comme le groupe islamiste Hamas.

La décision est un coup de marteau pour le gouvernement israélien, qui a soutenu avec véhémence que la cour n’a pas compétence sur les territoires palestiniens parce qu’ils ne sont pas un État souverain.

Mais il s’agit d’un coup d’État majeur pour les dirigeants palestiniens, qui ont mené une campagne internationale exigeant que les soldats israéliens fassent l’objet d’une enquête pour des crimes de guerre présumés, en particulier ceux qui auraient été commis à Gaza à partir de 2014.

Les juges ont déclaré que leur décision était basée sur les règles de compétence des documents fondateurs de la Cour, tels que le Statut de Rome, et ont insisté sur le fait que cela ne faisait pas partie d’une tentative de renommer les territoires palestiniens en un État.

La décision d’enquêter sur les crimes de guerre présumés dans les territoires palestiniens a été intentée par Fatou Bensouda, la procureure en chef du tribunal, qui a déclaré l’année dernière qu’il y avait une « base raisonnable » pour entamer des poursuites judiciaires.

Elle a ensuite demandé aux juges de la CPI de se prononcer sur la question de savoir si la situation relevait de la compétence de la Cour, avant qu’une enquête officielle ne soit ouverte – et vendredi, les juges ont tranché en sa faveur.

Mme Bensouda est devenue une figure controversée en Israël en raison de ce qui est perçu comme sa poursuite incessante de présumés criminels de guerre dans les Forces de défense israéliennes. La plupart des citoyens israéliens ont servi dans les forces armées et se sentent personnellement visés par la campagne d’enquête sur les crimes de guerre.

Les médias israéliens ont qualifié la procureure née en Gambie d ‘«ennemi public numéro un» du pays, tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu l’a une fois accusée de «pur antisémitisme».

L’histoire continue

Mme Bensouda nie avec véhémence l’accusation d’antisémitisme et insiste pour que la cour poursuive ses travaux avec «la plus grande indépendance, objectivité, équité et intégrité professionnelle».

Les groupes de défense des droits de l’homme et les Palestiniens affirment qu’une affaire judiciaire internationale est attendue depuis longtemps, en particulier à propos de la guerre de Gaza en 2014, où plus de 1400 civils palestiniens sont morts selon les Nations Unies.

Répondant aux nouvelles vendredi, M. Netanyahu a accusé la CPI de se comporter comme un « organe politique » plutôt que comme une « institution judiciaire », et a affirmé que la décision portait atteinte au « droit des démocraties à se défendre contre le terrorisme ».

Gabi Ashkenazi, le ministre israélien des Affaires étrangères, a ajouté: « La CPI n’a pas compétence pour délibérer sur le cas palestinien. L’Etat d’Israël est une démocratie robuste avec un système juridique indépendant et efficace qui est profondément respecté dans le monde entier.

« La décision des juges récompense le terrorisme palestinien, ainsi que le refus de l’Autorité palestinienne de reprendre des négociations directes avec Israël, et polarisera davantage les deux parties. »

Le département d’État américain a semblé soutenir M. Netanyahu dans la rangée la nuit dernière, mettant en garde contre de «graves préoccupations» et a déclaré qu’il procédait à un examen de la décision.

Dans un communiqué, le ministère palestinien des Affaires étrangères a salué la décision comme « un jour historique pour les principes de responsabilité ».

Mohammed Shtayyeh, le Premier ministre palestinien, a déclaré que c’était « une victoire pour la justice, l’humanité, les valeurs de vérité, d’équité, de liberté et pour le sang des victimes et de leurs familles ».

Sami Abu Zuhri, un responsable du Hamas, a décrit cette décision comme « un développement important qui contribue à la protection du peuple palestinien ».