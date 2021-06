Israël est aux prises avec une épidémie de Covid qui est liée à Delta

Il est peu probable que la variante Delta présente beaucoup de risques pour les personnes entièrement vaccinées, ont déclaré des experts. Le pays s’est appuyé sur les vaccins à ARNm à deux doses fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna.

L’effort de confinement a eu du mal à avoir un impact. Le virus s’est propagé dans plusieurs villes, infectant plus de 700 personnes. Beaucoup avaient été vaccinés contre le Covid, selon le directeur général du ministère de la Santé , Pr Chezy Levy, sans toutefois préciser s’ils avaient reçu une ou deux doses.

Mais des dizaines de nouveaux cas sont récemment apparus dans les écoles de deux villes, Modiin et Binyamina, entraînant la mise en quarantaine de centaines de personnes. Israël a rendu les enfants de 12 à 15 ans éligibles à la vaccination, mais beaucoup n’ont pas encore été vaccinés.

JERUSALEM – Israël a été un pionnier dans le monde post-pandémique, revenant en grande partie à la normale en mai après l’une des campagnes de vaccination les plus rapides au monde.

Malgré la nouvelle épidémie, le taux de mortalité actuel du pays reste proche de zéro, et seulement 26 des 729 patients atteints de coronavirus actifs ont été hospitalisés, selon les données publiées par le ministère de la Santé. Et la charge de travail quotidienne globale reste loin du pic du pays à la mi-janvier, lorsque la moyenne a atteint plus de 8 000 cas quotidiens.

Certains responsables israéliens et experts de la santé ont attribué les épidémies à la variante Delta et désignent les voyageurs internationaux comme une source potentielle des épidémies.

Selon Anat Danieli, porte-parole du ministère de la Santé, la variante Delta avait été identifiée dans 180 échantillons dimanche dernier. Mais on ne savait pas combien de nouveaux cas impliquaient la variante, car les tests peuvent prendre jusqu’à 10 jours.

Depuis samedi dernier, la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas dans le pays est passée de moins de 25 à plus de 72, selon le projet Notre monde en données à l’Université d’Oxford.

Avant la récente épidémie, le nombre de cas quotidiens était tombé à près de zéro. Environ 57% de la population du pays a déjà reçu deux injections de vaccin Covid.