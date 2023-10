Israël espère que le nombre de déménagements de son ambassade à Jérusalem pourrait doubler d’ici l’année prochaine

JERUSALEM, Israël – Les projecteurs sur le récent voyage du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aux États-Unis se sont concentrés sur ses rencontres avec Elon Musk et le président Joe Biden, ainsi que sur la perspective d’une normalisation avec l’Arabie saoudite.

Entre-temps, un autre développement important s’est produit : de plus en plus de pays ont décidé de déplacer leurs ambassades à Jérusalem. Cinq pays ont désormais transféré leurs ambassades : les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Kosovo et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et d’autres se sont engagés à le faire.

À l’ONU, Netanyahu a rencontré le président de la République du Congo, Félix Tshisekedi, et a annoncé : « Nous avons convenu qu’Israël ouvrirait une ambassade à Kinshasa et que le Congo déplacerait son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Ce sont deux bonnes annonces et Je pense qu’ils reflètent notre volonté commune d’améliorer nos relations. »

Ensuite, ce fut au tour du président paraguayen Santiago Pena, déclarant le 23 septembre : «Le Paraguay va rouvrir. Je placerai l’ambassade à sa place, dans la ville de Jérusalem. » Il a ajouté : » Notre histoire nous a rapprochés, le présent nous rapproche, mais l’avenir nous rapprochera plus que jamais auparavant. »

Avant son voyage aux États-Unis, Netanyahu a reçu le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, qui a promis que son pays serait le premier pays de la région Asie-Pacifique à déplacer son ambassade à Jérusalem.

« De nombreux pays choisissent de ne pas ouvrir leurs ambassades à Jérusalem, mais nous avons fait un choix conscient », a déclaré Marape. « Cela a été la capitale universelle de la nation et du peuple d’Israël. Pour nous qualifier de chrétiens, rendre hommage à Dieu ne serait pas complet sans reconnaître que Jérusalem est la capitale universelle du peuple et de la nation d’Israël. »

Netanyahu a répondu : « Comme vous l’avez dit à juste titre, c’est notre capitale depuis trois mille ans. C’est de là qu’une grande partie de notre héritage a émergé. C’est là que nos valeurs ont été forgées. C’est là que nos prophètes ont prophétisé. Bon nombre des valeurs éternelles qui nous sont chères ont été créées et diffusées auprès du peuple d’Israël et, de là, à toute l’humanité. »

Marape a invité le pasteur Joseph Walters à représenter la communauté chrétienne de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le déménagement de l’ambassade.

« Les gens sont déjà excités, en particulier la population chrétienne, qui est tellement excitée que notre gouvernement ait pris cette décision et se soit levé », a expliqué Walters. « Et nous croyons qu’avec nos liens avec Israël, l’amitié continue que nous entretenons et la construction du ambassade, nous apportera des bénédictions, vous savez, comme Dieu l’a promis dans Genèse 12 : 2-3, au père Abraham.

Walters espère que cette décision apportera des avantages économiques à son pays. « Un grand moment pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée : l’économie, la technologie, la santé, l’approvisionnement en électricité et tout ce qu’Israël peut offrir dans le secteur agricole. – wNous sommes tous excités et avons hâte d’y être », a déclaré le pasteur.

Tomas Sandell a assisté à la cérémonie et défend Israël auprès de l’ONU et du Parlement européen. « Aucune autre nation n’aurait sa capitale – l’emplacement de leur capitale – remis en question », a-t-il insisté. « Je veux dire, c’est une évidence. C’est aux Israéliens de décider quelle est la capitale de l’État juif, puis aux autres pays de suivre le protocole diplomatique et de l’accepter, et de déplacer leur ambassade à Jérusalem, dans ce cas.

Sandell a poursuivi : « Je pense aussi que c’est un signe minimum d’appréciation de l’État juif et du peuple juif que de simplement reconnaître l’importance de Jérusalem qui remonte à des milliers d’années. Et qui sommes-nous pour dire que le peuple juif ne le fait pas ? n’ont-ils pas le droit d’avoir Jérusalem comme capitale, ou qu’elle devrait être divisée d’une manière ou d’une autre ? Je pense que cela va complètement à l’encontre de toute la logique de la politique internationale d’aujourd’hui. Nous ne parlons plus de diviser Berlin. Nous ne parlons pas de diviser Paris, même s’il y a des gens qui, vous savez, ont une religion et des idéologies différentes. Mais dans le cas de Jérusalem, il y a encore tellement de nations qui la traitent de manière très différente.»

Si la normalisation avec l’Arabie Saoudite se concrétise, il est probable que cette tendance selon laquelle davantage de pays décident de déplacer leurs ambassades à Jérusalem s’accentuera.

