Le 9 décembre, deux bombardiers américains B-52 se sont également rendus dans le golfe, accompagnés d’avions saoudiens, dans ce qui, selon le commandant central américain, le général Frank McKenzie, illustre « les relations de travail solides et l’engagement partagé de l’Amérique en faveur de la sécurité et de la stabilité régionales ».

« Rien n’est accidentel », a déclaré Yoel Guzansky, chercheur principal à l’Institute for National Security Studies, se référant aux récents rapports israéliens, américains et saoudiens faisant état d’une intensification des préparatifs militaires à proximité de l’Iran. « Tout cela tente d’envoyer un message à l’Iran: ne pas répondre au meurtre de Fakhrizadeh. »

Depuis novembre, Israël maintient ses ambassades en alerte et appelle de plus en plus à la prudence ces dernières semaines, à l’approche du premier anniversaire de l’attaque contre le général de division iranien Qasem Soleimani, tué lors d’une frappe de drone américain près de L’aéroport de Bagdad a été tué.

Israël a secrètement forgé des accords de sécurité et de collecte de renseignements avec les pays arabes du Golfe depuis des années sur une préoccupation commune concernant l’Iran. Avec l’aide de l’administration Trump, Israël a récemment annoncé des alliances avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, en plus d’accords de paix séparés avec le Soudan et le Maroc. Les responsables israéliens ont exprimé l’espoir que l’Arabie saoudite pourrait être la prochaine sur la liste.