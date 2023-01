Israël envoie plus de troupes en Cisjordanie après l’attaque d’une synagogue, dernière fusillade

L’armée israélienne envoyait plus de troupes en Cisjordanie occupée un jour après qu’un tireur palestinien ait abattu sept personnes à la périphérie de Jérusalem et qu’une autre fusillade dans la ville samedi ait blessé deux personnes.

Les attaques ont eu lieu vers la fin d’un mois de confrontation croissante et surviennent après un raid israélien en Cisjordanie jeudi qui a tué neuf Palestiniens, dont sept hommes armés, et des tirs transfrontaliers entre Israël et Gaza.

Le cabinet de sécurité du Premier ministre Benjamin Netanyahu devait se réunir plus tard samedi.

L’attaque de vendredi devant une synagogue a été la plus meurtrière dans la région de Jérusalem depuis 2008. Le tireur, Khaire Alkam, était un Palestinien de 21 ans de Jérusalem-Est. Parmi les morts se trouvait un garçon de 14 ans, a indiqué la police.

Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de la fusillade et le père d’Alkam a déclaré à Reuters que son fils n’avait aucun lien avec des militants. Il a frappé dans une zone qu’Israël a annexée à Jérusalem après l’avoir capturée lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 dans un mouvement non reconnu internationalement.

Une personne est transportée sur une civière à la suite d’une fusillade juste à l’extérieur de la vieille ville de Jérusalem samedi. (Ammar Awad/Reuters)

La police a déclaré qu’Alkam avait tenté de fuir en voiture mais avait été poursuivi par des policiers et abattu. Quarante-deux personnes, dont des membres de sa famille, ont été arrêtées, a indiqué la police.

Samedi, la police a déclaré qu’un garçon palestinien de 13 ans avait ouvert le feu sur un groupe de passants, blessant deux personnes, avant d’être blessé par balle par l’une d’entre elles.

Cet incident s’est produit autour de Silwan, un quartier palestinien situé sous les murs de la vieille ville de Jérusalem.

« En route vers une escalade sans précédent »

Les attaques soulignent le potentiel d’une intensification de la violence après des mois d’aggravation des affrontements en Cisjordanie. Au moins 30 Palestiniens – militants et civils – y ont été tués depuis le début de 2023.

Le raid des forces israéliennes à Jénine jeudi a été l’incident le plus meurtrier de ce type depuis des années.

L’armée israélienne a déclaré samedi qu’elle envoyait un bataillon supplémentaire en Cisjordanie.

“La région se dirige vers une escalade sans précédent”, a déclaré Ismail Haniyeh, chef du groupe militant palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Gaza.

En visite dans un hôpital de Jérusalem soignant des blessés, le ministre israélien de la Sécurité nationale d’extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a déclaré qu’il chercherait à augmenter le nombre de permis d’armes à feu. “Je veux des armes dans la rue. Je veux que les citoyens israéliens puissent se protéger”, a-t-il déclaré.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, est vu vendredi sur le site de l’attaque de la synagogue de Jérusalem-Est annexée par Israël. (Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images)

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui dirige le parti pro-colons du sionisme religieux, a déclaré qu’il exigerait l’accélération des plans de construction de colonies israéliennes en Cisjordanie, que son parti espère éventuellement voir annexés.

Ben-Gvir et Smotrich sont tous deux membres du cabinet de sécurité de Netanyahu, mais rien n’indique qu’il répondrait à leurs demandes, dont certaines ont été faites dans le passé.

Des survivants racontent une fusillade dans une synagogue

La police a déclaré que le tireur de l’attaque de vendredi était arrivé à 20h15 et avait ouvert le feu avec une arme de poing, touchant plusieurs personnes avant d’être tué par la police.

Shimon Israel, 56 ans, qui vit à proximité, a déclaré que sa famille commençait son dîner du sabbat lorsqu’ils ont entendu des coups de feu et des cris. Il a ouvert la fenêtre et a vu son voisin courir dans la rue pour aller chercher la police.

“Je lui ai dit ‘Eli, n’y va pas. Eli n’y va pas.’ Il s’est marié il y a seulement un an. Un bon voisin, comme un frère”, a déclaré Israel à Reuters. « Il a couru. Je l’ai vu tomber là.

REGARDER | Un Palestinien armé tue 7 personnes près de la synagogue de Jérusalem-Est : Un homme armé palestinien tue 7 personnes près de la synagogue de Jérusalem-Est, selon des responsables israéliens Un Palestinien armé a tué au moins sept personnes et en a blessé trois autres après avoir ouvert le feu devant une synagogue de Jérusalem-Est, selon les autorités israéliennes. La police a déclaré que le tireur n’avait aucune affiliation à une organisation.

“Natali, sa femme, a couru après lui. Elle a vu quelqu’un ici et essayait de le réanimer. Le terroriste est venu et lui a tiré dessus par derrière et l’a attrapée aussi”, a-t-il dit.

Le tireur était un parent d’un Palestinien de 17 ans qui a été abattu mercredi lors d’affrontements avec les forces israéliennes dans un camp de réfugiés de Jérusalem, a indiqué sa famille.

Son père, Moussa Alkam, a déclaré qu’il ne savait pas si son fils cherchait à se venger. “Il n’est ni le premier ni le dernier jeune homme à être martyrisé et ce qu’il a fait est une source de fierté”, a déclaré Alkam.

Moussa Alkam, le père du tireur présumé Khaire Alkam, s’exprime samedi devant la maison familiale à A-Tur à Jérusalem-Est. (Ammar Awad/Reuters)

Le président palestinien Mahmoud Abbas n’a fait aucune mention de la fusillade dans un communiqué publié par l’agence palestinienne officielle WAFA, et a accusé Israël de l’escalade de la violence.

L’Autorité palestinienne d’Abbas, qui a des pouvoirs de gouvernement limités en Cisjordanie, a suspendu les accords de coopération en matière de sécurité avec Israël après le raid meurtrier de Jénine.

Attaque condamnée

La fusillade de vendredi, lors de la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste, a été condamnée par la Maison Blanche et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui ont appelé à “la plus grande retenue”. Cela s’est produit quelques jours avant une visite prévue du secrétaire d’État américain Antony Blinken en Israël et en Cisjordanie.

Une Ukrainienne figurait parmi les morts, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Kyiv.

La Jordanie et l’Égypte, pays arabes qui ont signé des traités de paix avec Israël, ont condamné la fusillade, tout comme les Émirats arabes unis, l’un des nombreux États arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël il y a un peu plus de deux ans.

Les gens allument des bougies à la mémoire des victimes de la fusillade dans la synagogue de Jérusalem-Est annexée samedi. (Gil Cohen-Magen/AFP/Getty Images)

L’Arabie saoudite, qui n’a pas de liens officiels avec Israël, a condamné le ciblage de civils et a déclaré qu’il était nécessaire d’arrêter une escalade de la violence.

Le groupe libanais soutenu par l’Iran, le Hezbollah, a salué l’attaque et le Hamas l’a saluée comme une réponse au raid de Jenin de jeudi, tout comme le plus petit Jihad islamique.

Plus tôt vendredi, des militants à Gaza ont tiré des roquettes sur Israël, ne faisant aucune victime mais entraînant des frappes aériennes israéliennes dans la bande côtière bloquée.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré vendredi que trois Palestiniens avaient été hospitalisés après avoir été abattus par un colon israélien dans le nord de la Cisjordanie.