Israël, actuellement le premier pays en matière de vaccination contre le Covid-19, a finalement accepté de livrer certains vaccins aux Palestiniens. La disparité a été condamnée par l’ONU, qui a déclaré qu’elle violait le droit international.

Le bureau du ministre israélien de la Défense Benny Gantz a confirmé dimanche que l’État juif allait transférer 5000 doses du vaccin contre le coronavirus aux Palestiniens. Le médicament sera utilisé pour vacciner le personnel médical de première ligne, indique le communiqué, sans plus de détails.

Israël est le leader mondial dans le déploiement de ses vaccins Covid-19, avec plus de trois millions de ses 9,3 millions d’habitants ayant déjà reçu au moins une dose. Cependant, il a refusé de couvrir la Cisjordanie et Gaza – les territoires internationalement reconnus comme étant sous occupation israélienne – à l’exception des citoyens arabes d’Israël et des Palestiniens vivant à Jérusalem-Est.

Israël a cité les accords d’Oslo des années 90, qui donnent à l’Autorité palestinienne une surveillance de la santé publique, pour faire valoir qu’il n’a aucune obligation de protéger les Palestiniens de Covid-19.

Le refus a été critiqué par les médecins et les organisations internationales. Il y a deux semaines, l’organe des Nations Unies chargé des droits de l’homme, le HCDH, a réaffirmé qu’en tant que puissance occupante, Israël est obligé en vertu des Conventions de Genève de maintenir «Pour lutter contre la propagation des maladies contagieuses et des épidémies.»

Le document clé indique que si nécessaire, Israël devrait impliquer des tiers pour fournir des secours, a déclaré l’ONU, ajoutant que les Conventions de Genève ont plus de pouvoir que l’accord de paix d’Israël avec l’Organisation de libération de la Palestine, qui est décrit dans les accords d’Oslo. Israël nie être une puissance occupante dans les territoires palestiniens.

Israël contrôle de nombreux aspects de la vie en Cisjordanie, le territoire sous l’autorité palestinienne, et avec l’Égypte, il maintient un blocus vieux de dix ans de la bande de Gaza, où le mouvement Hamas est en charge. Cela signifie que tous les approvisionnements internationaux aux deux endroits dépendent de la bonne volonté d’Israël.

L’Autorité palestinienne a déclaré qu’elle espérait recevoir les vaccins Covid-19 par le biais du programme international COVAX, qui vise à équilibrer l’accès en approvisionnant les pays les plus pauvres. Il a également négocié pour recevoir le vaccin russe Spoutnik V, bien que le premier envoi de 5000 doses ne soit attendu qu’à la mi-février, après « problèmes techniques » a reporté la livraison à partir de la date initiale prévue du 14 janvier. L’ONU a averti qu’en raison de la situation actuelle, les vaccins commandés par l’Autorité palestinienne «Peut ne pas être livré en masse en Cisjordanie et à Gaza pendant de nombreuses semaines.»

Les chiffres de l’ONU évaluent le nombre de cas de Covid-19 dans les territoires palestiniens qu’elle désigne comme occupés, y compris à Jérusalem-Est, à plus de 176000, avec près de 2000 décès liés au virus.

