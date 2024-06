Israël entre coalition d’extrême droite et cessez-le-feu à Gaza

Netanyahu avait déjà lancé des dispositions « au jour le jour » pour la bande de Gaza, qui incluaient la « responsabilité d’Israël de la sécurité globale » du territoire et un rejet catégorique de sa scission en un État palestinien distinct.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre Benny Gantz lors d’une conférence de presse à la base militaire de Kirya à Tel Aviv, Israël, le 28 octobre 2023.

« J’ai eu le privilège, avec mes amis, d’apporter au cabinet toute l’expérience que nous avons vécue. Je sais que d’autres personnes y séjournent. Surtout, vous avez [Defense Minister Yoav] Galant. Et le Premier ministre lui-même. Ils savent ce qu’il faut faire. Espérons qu’ils s’en tiendront à ce qui doit être fait – alors tout ira bien », a ajouté Gantz.

« Malheureusement, Netanyahu nous empêche d’avancer vers une véritable victoire, ce qui justifie le coût continu et douloureux (de la guerre). C’est pourquoi nous quittons aujourd’hui le gouvernement d’urgence, le cœur lourd mais en toute confiance », a déclaré Gantz. » a déclaré, selon des séquences vidéo traduites par Reuters.

« Pour s’accrocher au pouvoir, Netanyahu continuera à manœuvrer entre sa base et les exigences américaines. Le mouvement pro-démocratie augmentera également sa pression dans les rues. Et le très impopulaire « projet de loi », accordant de fait à tous les hommes ultra-orthodoxes une totale exemption de le service militaire devrait également accroître la délégitimation du gouvernement », a déclaré Etzion.

Le départ sismique de Gantz va ébranler, mais ne déracinera pas l’administration de Netanyahu. Eran Etzion, ancien chef adjoint du Conseil de sécurité nationale d’Israël, a déclaré lundi à CNBC que le Premier ministre israélien pouvait se repositionner dans sa coalition de partis d’extrême droite et de partis ultra-orthodoxes.

Le retrait de Gantz arrive à un moment difficile pour le gouvernement de Netanyahu, qui fait face à un mécontentement intérieur croissant concernant la gestion de la guerre et les efforts visant à récupérer les dizaines d’otages qui seraient restés en captivité dans la bande de Gaza. Israël a également suscité des critiques internationales sur la proportionnalité de sa réponse militaire et le risque encouru par les civils palestiniens – y compris une ordonnance du plus haut tribunal de l’ONU d’arrêter la campagne de guerre à Rafah et une demande d’un procureur de la Cour pénale internationale sollicitant des mandats d’arrêt contre Netanyahu. Gallant et trois dirigeants du Hamas pour des accusations liées au conflit à Gaza.

« Le moment est venu de remplacer ce gouvernement extrême et promiscuité par un gouvernement sensé qui mènera au retour de la sécurité pour les citoyens d’Israël, au retour des personnes enlevées, à la restauration de l’économie et du statut international d’Israël », a déclaré Lapid. dans un document traduit par Google publication sur les réseaux sociaux .

L’actuel chef de l’opposition, Yair Lapid, a salué la décision de Gantz et de son allié Gadi Eizenkot de quitter le gouvernement d’urgence, la qualifiant d' »importante et juste ».

Samedi, Netanyahu avait emmené sur les réseaux sociaux pour implorer Gantz de rester dans le gouvernement d’urgence, soulignant que « c’est le moment de l’unité et non de la division », selon une traduction de Google.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’exprime lors d’une conférence de presse au centre médical Sheba Tel-HaShomer, à Ramat Gan, le 8 juin 2024, dans le contexte du conflit en cours dans le territoire palestinien entre Israël et le groupe militant Hamas.

Les politiciens d’extrême droite ont déjà critiqué ce cadre, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale et chef du parti d’extrême droite Pouvoir Juif, le qualifiant d’« accord de promiscuité, qui constitue une victoire pour le terrorisme et un danger pour la sécurité ». à l’État d’Israël » dans un texte traduit par Google publication sur les réseaux sociaux . Il a en outre menacé de dissoudre le gouvernement si la proposition était mise en œuvre.

« La démission de Gantz réduit les chances que Netanyahu accepte un accord nécessitant un arrêt significatif des opérations de Tsahal à Gaza et la libération d’un grand nombre de prisonniers palestiniens », a déclaré Goren.

Bezalel Smotrich, ministre des Finances et chef du Parti sioniste religieux, a également déclaré qu’il « ne ferait pas partie d’un gouvernement qui accepterait les grandes lignes proposées et mettrait fin à la guerre sans détruire le Hamas et sans rendre tous les kidnappés », selon un rapport de Google. -traduit mise à jour des médias sociaux.

Mais Etzion a déclaré que le départ de Gantz ne ferait pas pencher la balance sur la proposition de cessez-le-feu.

« La position de Gantz sur l’accord était effectivement identique à celle de Netanyahu », a-t-il déclaré, notant que Gantz et Lapid ont assuré qu’ils soutiendraient la proposition dans leurs rangs. « C’était et c’est à Netanyahu de décider de l’accord. Il peut obtenir la majorité quelle que soit la décision qu’il veut prendre. C’était vrai quand Gantz était au pouvoir, et c’est vrai quand il est absent. »

CNBC a contacté le bureau du Premier ministre israélien pour commentaires.

— Dalya Al Masri de CNBC a contribué à ce rapport.