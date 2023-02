Israël enquête sur la légalité des États-Unis donnant un artefact aux Palestiniens

L’affrontement met en lumière les sensibilités politiques entourant l’archéologie au Moyen-Orient, où les Israéliens et les Palestiniens utilisent chacun des artefacts anciens pour soutenir leurs revendications sur la terre.

Le ministre israélien du Patrimoine ultranationaliste a ordonné aux responsables d’examiner la légalité du rapatriement historique de l’artefact par le gouvernement américain aux Palestiniens au début du mois, et appelle à annexer l’archéologie en Cisjordanie occupée.

L’artefact – une cuillère cosmétique en ivoire et qui aurait été pillée sur un site en Cisjordanie – a été saisi fin 2021 par le bureau du procureur du district de Manhattan dans le cadre d’un accord avec le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire de New York Michael Steinhardt.

C’était l’un des 180 artefacts pillés et achetés illégalement par Steinhardt qu’il a rendus dans le cadre d’un accord pour éviter les poursuites.

Les responsables américains ont remis un artefact au ministère palestinien du Tourisme et des Antiquités le 5 janvier dans ce que le Bureau des affaires palestiniennes du département d’État américain a qualifié de “premier événement d’un tel rapatriement” par les États-Unis aux Palestiniens.

Des dizaines d’artefacts rendus par Steinhardt ont déjà été rapatriés en Italie, en Bulgarie, en Grèce, en Turquie, en Jordanie, en Libye et en Israël. Cette cuillère a été le premier et le seul objet à être rapatrié aux Palestiniens.

Le rapatriement a coïncidé avec les premières semaines du nouveau gouvernement israélien, composé d’ultranationalistes qui considèrent la Cisjordanie comme le cœur biblique du peuple juif et inextricablement lié à l’État d’Israël.

L’affaire souligne à quel point l’archéologie et le patrimoine culturel sont étroitement liés aux revendications concurrentes des Israéliens et des Palestiniens dans le conflit qui dure depuis des décennies.

“Tout artefact dont nous savons qu’il sort illégalement de Palestine, nous avons le droit de le récupérer”, a déclaré Jihad Yassin, directeur général des fouilles et des musées au ministère palestinien du Tourisme et des Antiquités. “Chaque artefact raconte une histoire de l’histoire de cette terre.”

Ces accords entre Israël et les Palestiniens étaient censés inclure une coordination sur une série de questions, y compris l’archéologie et le patrimoine culturel.

Mais les accords se sont largement effondrés. Yassin a déclaré que le comité d’archéologie ne s’était pas réuni depuis environ deux décennies et qu’il n’y avait pratiquement aucune coordination entre Israël et les Palestiniens concernant la prévention du vol d’antiquités en Cisjordanie.

Yassin a déclaré qu’environ 60 % des sites archéologiques de Cisjordanie se trouvent sur un territoire sous contrôle militaire israélien complet et que les agents de prévention des vols de son ministère « parviennent à contrôler dans un pourcentage élevé le pillage » dans les zones sous contrôle de l’Autorité palestinienne.

Selon des documents judiciaires, Steinhardt a acheté la cuillère cosmétique en ivoire en 2003 au marchand d’antiquités israélien Gil Chaya pour 6 000 $. L’artefact n’avait aucune provenance – des documents détaillant d’où il venait et comment il était entré dans l’inventaire du revendeur – mais Chaya a déclaré que l’objet provenait de la ville cisjordanienne d’El-Koum, qui est sous le contrôle de l’Autorité palestinienne.

Depuis son entrée en fonction, il a accusé l’Autorité palestinienne d’avoir commis du “terrorisme national” et “d’effacer le patrimoine” sur un site archéologique dans une zone contrôlée par les Palestiniens près de la ville cisjordanienne de Naplouse.

On ne sait toujours pas quel impact, le cas échéant, un examen par le conseiller juridique du ministère pourrait avoir. Il semble peu probable qu’Israël puisse confisquer l’artefact aux Palestiniens, mais un avis juridique contre cette décision pourrait potentiellement compliquer les futurs rapatriements.

Plus tôt cette semaine, Eliyahu a déclaré qu’il donnerait à l’Autorité israélienne des antiquités le contrôle total des sites archéologiques, du patrimoine culturel et de la prévention des vols dans toute la Cisjordanie – une décision qui, selon les critiques, appliquerait en fait la loi israélienne sur les territoires occupés en violation du droit international.

Actuellement, les fouilles archéologiques et les antiquités en Cisjordanie sont gérées par l’officier du personnel d’archéologie de l’administration civile, qui fait partie du ministère de la Défense. Israël n’a pas officiellement annexé la Cisjordanie, et le territoire est traité comme occupé et est régi par le droit militaire.