Israël en guerre : voir les photos, la vidéo de l’attaque et ses conséquences

Les terroristes du Hamas ont infiltré des zones du sud d’Israël alors que des barrages de roquettes lancés depuis la bande de Gaza ont frappé la région samedi lors d’une attaque dont le mouvement islamiste Hamas assume la responsabilité.

Des images de l’Associated Press et de l’agence de presse israélienne TPS ont capturé toute la série d’événements, depuis l’attaque initiale à la roquette depuis Gaza jusqu’aux conséquences, avec les services d’urgence israéliens combattant les incendies et aidant les victimes à se rendre à l’hôpital pour y être soignées.

Les médias israéliens ont rapporté qu’au moins 100 personnes ont été tuées jusqu’à présent dans cette attaque de grande envergure, tandis que les responsables de la santé à Gaza affirment que 198 Palestiniens sont morts dans les frappes aériennes israéliennes en réponse à l’attaque du Hamas. Les hôpitaux soignent au moins 561 blessés, dont 77 dans un état critique, a rapporté l’Associated Press sur la base de déclarations publiques et d’appels aux hôpitaux.

AU MOINS 100 MORTS ALORS QUE LE HAMAS LANCE UNE ATTAQUE SANS PRÉCÉDENT CONTRE ISRAËL, NETANYAHU DIT QUE LA NATION EST « EN GUERRE »

Des équipes d’ambulances sont intervenues dans les zones autour de la bande de Gaza et des sirènes ont retenti dans tout Israël. Le centre médical Soroka de Beer Sheva, la plus grande ville du sud d’Israël, soigne 140 blessés, dont 20 dans un état grave et critique. Certains de ces blessés sont des civils.Un autre hôpital d’Ashkelon soigne 94 victimes blessées dans diverses conditions.

Adèle Raemer, résidente de Kibboutz Nirim en Israël a décrit comment elle s’est enfermée dans sa propre maison alors que des terroristes à l’extérieur tentaient de s’introduire par effraction.

« Depuis environ 6h30 ce matin, il est maintenant 14h00, nous subissons de lourdes attaques à la roquette. Et depuis, je dirais 7 ou 8h, on nous dit que notre kibboutz a été infiltré par des terroristes », raconte Ramer. dans une interview vidéo accordée à l’agence de presse israélienne TPS.

TÉMOIN OCULAIRE DE L’INVASION TERREUR DU HAMAS : « C’EST PIRE QUE MON PIRE SCÉNARIO DE CAUCHEMAR »

« Ils ont fait du porte-à-porte, ont frappé aux portes, ont essayé de s’introduire par effraction. Ils ont brisé les lattes de ma fenêtre. Nous nous accroupissons et restons ici en attendant que l’armée vienne nous sauver. »

Des dizaines d’avions de combat de Tsahal ont été vus en train de frapper un certain nombre de cibles appartenant à l’organisation terroriste Hamas dans la bande de Gaza.

Conformément aux évaluations de l’establishment de la défense israélienne, Ministre de la Défense Yoav Gallant a annoncé une « situation de sécurité spéciale » sur le front intérieur d’Israël, dans un rayon de 0 à 80 km de la bande de Gaza, qui permet à Tsahal de fournir aux civils des instructions de sécurité et de fermer les sites concernés.

L’AMBASSADEUR D’ISRAËL AVERTIT L’ONU « CONTAMINÉE » PAR L’ANTISÉMITISME, DÉCLARE LA PAIX AVEC LES SAOUDIS PEUT « TRANSFORMER » LA RÉGION

L’attaque d’aujourd’hui a lieu après Souccot, la fête juive d’automne. Sim’hat Torah signifie « Se réjouir dans la Torah ». Cette fête célèbre la fin de la lecture annuelle de la Torah entière dans les synagogues du pays et du monde. La dernière partie du livre du Deutéronome est lue, puis le cycle annuel des lectures de la Torah recommence avec la Genèse.

C’est une fête joyeuse souvent célébrée par des danses et des chants. Sim’hat Torah est l’une des rares fois par an où tous les rouleaux sont retirés de l’arche qui les abrite. Cette année, les vacances combinées ont commencé le soir du 6 octobre et se termineront après le coucher du soleil le 8 octobre.