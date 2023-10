Lors d’une réunion avec des dirigeants juifs, les responsables de l’administration Biden se sont engagés à élaborer un plan d’ici deux semaines pour contrer ce qu’ils considèrent comme une montée alarmante de l’antisémitisme dans les collèges et universités américains depuis que l’attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre a déclenché une guerre avec Israël.

Les responsables du gouvernement, dirigés par le second monsieur Doug Emhoff et le secrétaire à l’Éducation Miguel Cardona, ont déclaré aux dirigeants juifs qu’ils se réuniraient à nouveau avec eux pour présenter la proposition, ont déclaré lundi des sources lors de la réunion officieuse à la Jewish Telegraphic Agency.

Le bureau d’Emhoff, dans un communiqué, a déclaré que « l’administration continuera à collaborer avec les principales organisations et étudiants pour entendre directement leur point de vue et prendre des mesures supplémentaires pour contrer l’antisémitisme et la haine ». Emhoff, qui est juif, a joué un rôle de premier plan dans les efforts de l’administration Biden pour lutter contre l’antisémitisme.

William Daroff, directeur général de la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines, a déclaré que les dirigeants juifs sont repartis rassurés.

« Le secrétaire a parlé avec émotion de l’obligation qu’a l’Amérique de protéger la communauté juive, et plus particulièrement de l’obligation qu’a le ministère de l’Éducation de veiller à ce que les étudiants juifs de l’enseignement supérieur et de la maternelle à la 12e année se sentent en sécurité dans leurs centres éducatifs. » a-t-il déclaré dans une interview après la réunion.

Le président américain Joe Biden participe à une table ronde avec les dirigeants de la communauté juive concernant le conflit israélo-palestinien, dans le bâtiment du bureau exécutif Eisenhower sur le campus de la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 11 octobre 2023. (crédit : REUTERS/JONATHAN ERNST)

“Contrairement à tout ce que j’ai jamais vu”

Depuis le 7 octobre, lorsque le Hamas a envahi Israël, tuant plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, des groupes pro-palestiniens présents dans plusieurs campus ont célébré ou soutenu l’attaque. Sur plusieurs campus, des étudiants juifs ont été barricadés dans des bâtiments au milieu de manifestations pro-palestiniennes. D’autres étudiants juifs ont été agressés ou engagés dans de violentes altercations avec des étudiants pro-palestiniens.

Les participants ont déclaré à JTA que les 13 dirigeants juifs présents représentaient l’ensemble religieux et politique de la communauté – des réformés aux orthodoxes, des progressistes aux conservateurs – et ont pourtant présenté un message unifié d’appel à l’action.

“J’ai dit : ce n’est un secret pour personne, je pense que beaucoup me considèrent comme un progressiste, mais en ce moment, ce que nous voyons ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vu, et cela va bien au-delà de la critique d’Israël jusqu’aux attaques très directes contre les Juifs. et les espaces juifs, simplement parce qu’ils sont juifs », a déclaré Amy Spitalnick, PDG du Conseil juif pour les affaires publiques qui a travaillé pour les démocrates et qui a lancé sa carrière au sein de J Street, un groupe politique juif libéral au Moyen-Orient.

« J’ai toujours été extrêmement prudent quant à la distinction entre la critique d’Israël et l’antisémitisme », a ajouté Spitalnik. « Ce n’est pas ça. Il s’agit d’un antisémitisme à part entière et masqué.

Il n’était pas clair quels types de mesures l’administration Biden pourrait mettre en œuvre pour lutter contre l’antisémitisme sur les campus.

L’administrateur inclut l’antisémitisme dans le titre VI

Avant la réunion, l’administration Biden a décrit les mesures qu’elle a déjà prises, notamment la participation du ministère de la Justice et du ministère de la Sécurité intérieure aux forces de l’ordre à l’échelle nationale sur le campus, au niveau local et au niveau de l’État ; soutenir les étudiants juifs, musulmans et arabes sur les campus du pays ; et demander à des experts fédéraux en cybersécurité de contacter les écoles.

L’administration Biden a également accéléré une initiative lancée un peu plus d’une semaine avant l’attaque du Hamas pour demander aux responsables fédéraux d’inclure l’antisémitisme et d’autres formes de sectarisme religieux comme interdits par le titre VI de la loi sur les droits civils. Cette initiative faisait partie d’une stratégie présidentielle plus large de lutte contre l’antisémitisme lancée en mai, la première du genre.

Sheila Katz, PDG du Conseil national des femmes juives, a suggéré que l’initiative pourrait être élargie du titre VI de la loi, qui interdit la discrimination, pour inclure le titre IX, qui cible la violence et le harcèlement et définit les sanctions pour les contrevenants.

Adam Lehman, PDG de Hillel International, a également pris la parole, qui a décrit l’environnement actuel du campus, et Julie Rayman, directrice générale de l’American Jewish Committee, qui a souligné l’effet de la montée de l’antisémitisme sur les écoles primaires et secondaires. Parmi les autres groupes représentés figurent la Ligue anti-diffamation, le Centre Brandeis pour les droits de l’homme, les Fédérations juives d’Amérique du Nord, les mouvements réformé et conservateur et l’Union orthodoxe.

Les responsables du ministère de l’Éducation ont organisé des tables rondes pour les étudiants juifs à travers le pays, et Cardona et Neera Tanden, la principale conseillère en politique intérieure de Biden, prévoient de visiter un campus encore inconnu cette semaine.

Spitalnick a déclaré qu’elle espérait que l’administration Biden « tirerait parti de sa position d’intimidateur et s’exprimerait haut et fort, en se présentant sur les campus, en indiquant très clairement que les étudiants juifs ne sont pas isolés et seuls ».

Au cours du week-end, des messages antisémites anonymes sur un site Web consacré à la vie grecque ont menacé de « tirer » sur la salle à manger casher de l’université Cornell et de tuer et de violer des étudiants juifs. La police a été appelée dans la salle à manger et le campus Hillel a averti les étudiants de s’en tenir à l’écart.

Le sénateur Chuck Schumer, le démocrate juif de New York qui est le leader de la majorité, a profité de son discours quotidien au Sénat lundi pour dire qu’il était « écœuré et effrayé » par l’incident de Cornell.

« L’incident visant la communauté juive de Cornell est tout à fait révoltant, mais malheureusement, ce n’était pas un événement isolé », a déclaré Schumer. « Partout au pays, sur les campus et dans les espaces publics, l’ancien poison de l’antisémitisme a retrouvé une nouvelle vie. »

