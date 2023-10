Israël en guerre contre Gaza : à quel prix pour les deux économies ? | Hamas

En état de siège total, Gaza fait face à une catastrophe humanitaire et économique alors qu’Israël se déclare en guerre. A quel prix ?

La déclaration de guerre d’Israël à Gaza suite à une offensive surprise du Hamas a secoué les marchés financiers et énergétiques mondiaux.

Mais quel est le coût initial de la guerre contre la bande de Gaza – et contre Israël ?

La situation à Gaza avant la guerre était déjà désastreuse et on s’attend aujourd’hui à ce qu’elle s’aggrave encore. Ses 2,3 millions d’habitants sont déjà quotidiennement confrontés à des pénuries d’eau, de nourriture et de carburant.

Les actions et la monnaie israéliennes ont chuté après le lancement de l’opération du Hamas, et de nombreuses entreprises et écoles restent fermées.

Les compagnies aériennes internationales ont également annulé de nombreux vols vers Israël.