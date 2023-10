Israël « en guerre » après une attaque sans précédent des militants du Hamas depuis Gaza

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM — Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi que « nous sommes en guerre » après que des militants du Hamas de Gaza ont lancé une attaque sans précédent sur plusieurs fronts dans le centre et le sud d’Israël, tuant des dizaines d’Israéliens et en blessant des centaines d’autres. L’assaut a commencé tôt samedi lorsque le Hamas a lancé des milliers de roquettes vers des villes israéliennes et envoyé des militants sur le territoire israélien par voie terrestre et en utilisant des parapentes et des vedettes rapides. Des hommes armés ont pris le contrôle de poches du sud d’Israël, prenant des otages et laissant les corps de civils dans les rues. Environ 70 Israéliens ont été tués, selon les services d’urgence du pays.

L’armée de l’air israélienne a riposté par des frappes aériennes dans toute la bande de Gaza. Au moins 198 personnes ont été tuées et plus de 1 600 blessées à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé.

Israël a ordonné aux habitants des villes situées le long de la frontière avec Gaza de rester à l’intérieur, alors que les combats faisaient rage toute la journée. Il y avait des prises d’otages actives dans les communautés du sud du kibboutz Beeri et Ofakim, selon l’armée israélienne, qui a déclaré que les militants détenaient des civils chez eux et dans un réfectoire communautaire.

Plus tôt, des militants palestiniens avaient affirmé avoir capturé des dizaines d’Israéliens, dont des officiers supérieurs de l’armée, a déclaré à Al Jazeera le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri. Il a indiqué que le Hamas souhaite échanger ses otages contre des militants emprisonnés en Israël.

Les réseaux sociaux et les stations de radio israéliennes ont été inondés d’appels désespérés de familles à la recherche d’êtres chers.

Un homme, Yoni Asher, a déclaré à une station de radio que sa femme et ses deux jeunes filles, âgées de 3 et 5 ans, s’étaient rendues au sud, chez sa belle-mère, pour le week-end de vacances. Tous les quatre étaient portés disparus et le dernier signal de localisation du téléphone de sa femme, Doron, provenait de Khan Yunis, dans la bande de Gaza.

Gillian Daniel, 75 ans, se réfugiait avec sa famille contre les tirs de roquettes dans le coffre-fort d’un immeuble d’Ashkelon, dans le sud du pays. «C’est très, très effrayant», a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique. « Israël doit traiter cela comme une guerre et attaquer sans se soucier de ce que dit le reste du monde. Nous devons faire attention à nous-mêmes.

Une photographie publiée par le Hamas montre des Palestiniens en train de détruire au bulldozer la « clôture intelligente » que les forces israéliennes ont installée en 2021 pour bloquer les tunnels. D’autres photos montraient des Palestiniens grimpant sur des véhicules militaires israéliens désactivés et posant pour des selfies.

« Nous sommes en guerre, non pas dans le cadre d’une opération, ni en rondes, mais en guerre », a déclaré Netanyahu dans une déclaration vidéo samedi. « Et nous le gagnerons. »

Netanyahu a convoqué les dirigeants des services de sécurité israéliens et leur a ordonné de « nettoyer les communautés infiltrées par les terroristes ». Il a également appelé à une « vaste mobilisation » des réservistes, promettant que « l’ennemi paiera un prix sans précédent ».

La rhétorique de Netanyahu ne représente pas une déclaration de guerre formelle, qui doit être approuvée par le cabinet israélien. Une telle déclaration autoriserait une réponse militaire de grande envergure qui pourrait inclure une invasion terrestre de Gaza et des efforts pour renverser le Hamas, selon Chuck Freilich, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale en Israël.

« Le principal effort est d’éliminer tous les terroristes sur la barrière de sécurité, tous ceux qui ont infiltré Israël et tentent de retourner dans la bande de Gaza », a déclaré aux journalistes Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne. « Nous frapperons d’abord depuis les airs, puis également avec des moyens terrestres lourds. »

L’attaque de samedi représentait une interruption sanglante du sabbat juif et de la fête de Simhat Torah – la dernière d’une série de fêtes juives, au cours desquelles Israël avait imposé des restrictions aux sorties des Palestiniens de Gaza. Et cela s’est produit juste un jour après le 50e anniversaire du début de la guerre du Yom Kippour en 1973, l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire israélienne, lorsqu’une coalition d’États arabes a lancé une attaque surprise contre le territoire détenu par Israël dans la péninsule du Sinaï et le Les hauteurs du Golan.

Il s’agit d’un échec retentissant en matière de renseignement de la part d’Israël, qui a imposé un blocus économique paralysant à Gaza depuis que les militants du Hamas ont pris le pouvoir en 2007. Le Hamas et Israël ont mené quatre guerres au cours des années qui ont suivi. Israël contrôle presque tous les points de passage vers cette enclave densément peuplée et utilise des drones pour effectuer une surveillance aérienne régulière.

« Il s’agit d’un échec total en matière de renseignement et d’un échec de préparation opérationnelle, il faudra donc rendre des comptes », a déclaré Freilich, qualifiant l’attaque du Hamas de « sans précédent dans l’histoire israélienne ».

Cela survient à un moment où les troubles intérieurs s’accentuent pour Israël. Des manifestations massives ont eu lieu depuis des mois contre les projets du gouvernement d’extrême droite visant à restreindre le pouvoir de la Cour suprême. Des groupes de soldats de réserve opposés à la réforme judiciaire ont sauté les séances d’entraînement en signe de protestation. Mais à la suite des attaques de samedi, un groupe important de réservistes protestataires a déclaré que ses membres se joindraient au combat.

« Tous ceux qui seront appelés viennent », a déclaré le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne.

Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a salué les efforts des combattants de Gaza comme étant « héroïques » et « historiques » dans un communiqué. Il a déclaré que l’attaque visait à venger « l’agression sioniste criminelle » contre la mosquée al-Aqsa à Jérusalem.

Il a appelé les musulmans et « tous les peuples libres du monde » à « défendre al-Aqsa… à faire tout ce qu’ils peuvent, car ce n’est pas le moment d’attendre et de regarder ».

Dans un message rare, Mohammed Deif, chef de la branche militaire du Hamas, a proclamé : « Aujourd’hui, le peuple retrouve sa révolution. »

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui dirige l’organisme rival palestinien en Cisjordanie, a déclaré samedi qu’il présidait une « réunion de direction d’urgence » des responsables de la sécurité, ajoutant que les Palestiniens ont le droit « de se défendre contre le terrorisme des colons et des forces d’occupation. .»

À travers les haut-parleurs des mosquées du camp de réfugiés de Shuafat à Jérusalem-Est, les chefs religieux ont encouragé leurs compatriotes palestiniens à prendre les armes.

« Ils ne comprennent que le langage de l’arme. Combattez-les! » pouvait-on entendre crier en référence aux Israéliens, dans un vidéo postée par Quds News Network sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Le bruit des coups de feu pouvait être entendu en arrière-plan.

Les Palestiniens ont envahi samedi les rues des villes de Cisjordanie pour célébrer l’attaque du Hamas, tandis que des groupes militants locaux distribuaient des bonbons et scandaient « Dieu est grand ! », selon les agences de presse palestiniennes.

À Gaza, les célébrations ont été freinées par les craintes des habitants, habitués aux lourdes frappes aériennes israéliennes après les attaques des militants.

« Je me suis réveillé terrifié lorsque j’ai entendu le bruit des explosions, et depuis lors, je ne peux plus dormir ni faire quoi que ce soit à la maison à cause de la peur et de la terreur de ce qui s’est passé et de ce qui pourrait arriver », a déclaré Faten Abu Laban, 30 ans. « Tous les membres de ma famille et moi sommes réunis dans une seule pièce maintenant, regardant les informations à la télévision et essayant de ne pas nous attarder sur le pire qui pourrait arriver à Gaza. »

Les habitants de Gaza se sont précipités vers les boulangeries et les épiceries pour s’approvisionner. Dans l’après-midi, le service Internet était en panne dans certaines parties de Gaza, rendant difficile l’accès aux résidents.

La flambée de violence a rapidement fait craindre une conflagration régionale plus large. Dans un communiqué, le groupe militant libanais Hezbollah a déclaré qu’il « suivait de près » les événements de samedi et qu’il était « en contact direct avec les dirigeants de la résistance palestinienne à l’intérieur et à l’extérieur ».

Le président Biden a appelé Netanyahu samedi pour lui exprimer ses condoléances pour « l’assaut épouvantable », selon un communiqué de la Maison Blanche.

« Le terrorisme n’est jamais justifié », indique le communiqué. « Israël a le droit de se défendre et de défendre son peuple. Les États-Unis mettent en garde contre toute autre partie hostile à Israël qui chercherait à tirer profit de cette situation. »

L’Egypte, qui a joué un rôle clé dans la négociation de cessez-le-feu pour mettre fin aux précédents combats, a appelé à la retenue, mettant en garde contre les dangers d’une escalade. L’Égypte partage une frontière avec Israël et Gaza, et le bureau du président Abdel Fatah El-Sisi a déclaré avoir ordonné une « intensification des communications pour contenir la situation ».

L’Arabie saoudite a blâmé Israël, arguant que ses actions avaient déclenché l’attaque coordonnée. Le communiqué saoudien critique également les « provocations » envers les lieux saints islamiques, notamment la mosquée al-Aqsa.

Le ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré qu’Israël était « seul » responsable de l’escalade en raison de ses « violations continues des droits du peuple palestinien, dont la dernière en date était la prise d’assaut répétée de la sainte mosquée Aqsa sous la protection de la police israélienne ». .»

La flambée de violence est susceptible de compliquer ou de faire dérailler les efforts des États-Unis pour négocier les liens entre l’Arabie saoudite et Israël, a déclaré Freilich.

Le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient s’est déclaré « profondément préoccupé par le bien-être de tous les civils » au milieu de la violence.

« C’est un précipice dangereux et j’appelle tout le monde à se retirer du gouffre », a déclaré Tor Wennesland dans un communiqué.