Israël empêche les patients de Gaza de se faire soigner

Au moins 10 travailleurs de groupes humanitaires et humanitaires, qui avaient été empêchés d’entrer, sont également arrivés à Gaza lundi, selon l’Association des agences de développement international, un groupement d’agences à Jérusalem. Mais de nombreux groupes attendent que l’ouverture des frontières devienne plus prévisible avant d’envoyer des équipes plus importantes ou des spécialistes, a déclaré le groupe, pour éviter que leur personnel ne soit bloqué à l’intérieur de l’enclave.