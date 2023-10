Israël a annoncé vendredi que de nouvelles frappes aériennes dans la bande de Gaza et au Liban ont tué des terroristes et ciblé des infrastructures militaires appartenant aux groupes militants du Hamas et du Hezbollah.

Dans une série de messages sur X, l’armée de l’air israélienne a déclaré du jour au lendemain que les Forces de défense israéliennes (FDI) « avaient attaqué plus d’une centaine de cibles opérationnelles des organisations terroristes dans la bande de Gaza » et qu’un terroriste « avait été éliminé ». Les frappes des avions de combat ont entraîné la destruction de « puits de tunnels, d’entrepôts de munitions et de dizaines de quartiers généraux opérationnels », selon le communiqué.

Puis, au nord, un « avion télépiloté a éliminé un terroriste en territoire libanais », a poursuivi l’armée de l’air israélienne. « De plus, l’Armée de l’Air a attaqué ce soir un certain nombre d’infrastructures militaires de l’organisation terroriste Hezbollah en réponse aux tirs effectués hier soir (jeudi) sur le territoire israélien. »

« Trois terroristes de l’organisation terroriste Hezbollah ont été identifiés il y a peu de temps dans la zone de la barrière à la frontière libanaise », a également indiqué l’armée de l’air israélienne. « Un avion de l’armée de l’air opérant dans la zone a attaqué les terroristes. »

Les escarmouches le long de la frontière israélo-libanaise entre les troupes israéliennes et le Hezbollah soutenu par l’Iran sont devenues plus fréquentes ces derniers jours alors que les inquiétudes s’intensifient quant à l’émergence d’un deuxième front dans la guerre entre Israël et le Hamas.

L’armée israélienne a publié vendredi X qu’« un rapport a été reçu concernant une fusillade en direction du Moshav Margaliot », une communauté israélienne située le long de la frontière avec le Liban.

« Des soldats de Tsahal fouillent la zone », ajoute le communiqué.

Tsahal a donné jeudi un résumé des activités récentes à la frontière libanaise, qui comprenaient neuf lancements depuis le Liban vers Israël, quatre interceptions par le réseau de défense aérienne de Tsahal et plusieurs missiles antichar tirés depuis le Liban vers Israël.

La force a déclaré avoir répondu en « ripostant à l’origine des frappes, en déjouant une cellule terroriste à l’aide d’un véhicule aérien sans pilote (UAV) de Tsahal et en frappant les infrastructures terroristes du Hezbollah à l’aide de tirs de chars ».

Au moins 4 800 personnes auraient été tuées jusqu’à présent en Israël et dans la bande de Gaza depuis que le Hamas a lancé une attaque contre Israël le 7 octobre.

Ce chiffre inclut au moins 1 400 Israéliens et 32 ​​Américains.

203 autres Israéliens sont retenus captifs par le Hamas à Gaza, selon l’armée israélienne, tandis que 11 Américains sont toujours portés disparus vendredi.

