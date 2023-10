Ramallah, Cisjordanie occupée – Israël a arrêté tellement de Palestiniens au cours des deux semaines qui ont suivi le début de ses bombardements sur la bande de Gaza assiégée qu’il a doublé le nombre de Palestiniens sous sa garde.

Il y avait environ 5 200 Palestiniens dans les prisons israéliennes avant le 7 octobre, date à laquelle le groupe de résistance armé palestinien Hamas a lancé une attaque contre Israël, qui a répondu presque immédiatement par une campagne de bombardements incessante.

Le nombre de prisonniers s’élève désormais à plus de 10 000 personnes, selon des responsables palestiniens dit le jeudi après-midi.

Au cours des deux dernières semaines, selon des responsables et des groupes de défense des droits, Israël a arrêté quelque 4 000 travailleurs de Gaza qui travaillaient en Israël et les détient dans des bases militaires. Par ailleurs, il a également arrêté 1 070 autres Palestiniens lors de raids militaires nocturnes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

« Les arrestations ont lieu 24 heures sur 24 », a déclaré à Al Jazeera Sahar Francis, chef du groupe de défense des droits des prisonniers Addameer, basé à Ramallah.

La plupart des habitants de Gaza sont détenus dans une base militaire appelée Sde Teyman, près de Beer al-Sabe (Be’er Sheva), dans le sud du désert du Naqab, a-t-elle expliqué.

Des centaines d’autres sont détenus dans la prison d’Ofer, près de Ramallah, et dans le camp militaire d’Anatot, près du village d’Anata, à Jérusalem-Est occupée.

Les avocats et les responsables palestiniens ont souligné les graves mauvais traitements et les conditions désastreuses dans lesquelles les détenus sont arrêtés et détenus.

Des conditions de détention « dangereuses »

Lors d’une conférence de presse jeudi après-midi à Ramallah, le chef de la Commission de l’Autorité palestinienne chargée des affaires des détenus, Qadura Fares, a déclaré que les récents développements concernant les prisonniers étaient « sans précédent » et « dangereux ».

« Nous avons beaucoup hésité à tenir cette conférence de presse abordant un autre chapitre des crimes israéliens, sur ce à quoi nos prisonniers, hommes et femmes, sont exposés dans les prisons de l’occupation, de peur de créer des tensions et de l’anxiété parmi les familles des prisonniers et nos Palestiniens. les gens en général », a déclaré Fares.

« Les prisonniers souffrent de faim et de soif ; ils n’ont pas accès à leurs médicaments, en particulier pour ceux qui souffrent de maladies chroniques qui nécessitent des médicaments réguliers », a-t-il déclaré, ajoutant que la situation a empiré « lorsque l’administration pénitentiaire a coupé l’eau et l’électricité ».

Addameer aussi signalé la prévention de l’accès aux soins médicaux. « Ils ont également fermé les cliniques de la prison et ont également empêché les prisonniers de se rendre dans des hôpitaux et des cliniques externes, malgré la présence de certains patients atteints de cancer parmi les prisonniers qui nécessitent un traitement continu », a déclaré l’association de défense des droits.

« La chose la plus dangereuse » ces derniers jours, a poursuivi Fares, ce sont les « agressions physiques » et les traitements dégradants. « Tous ceux qui sont arrêtés sont agressés.

« De nombreux prisonniers ont eu les membres, les mains et les jambes brisés… des expressions dégradantes et insultantes, des insultes, des injures, en les attachant avec des menottes dans le dos et en les serrant à la fin au point de provoquer une douleur intense… nus, humiliants et en groupe. fouille des prisonniers », a-t-il déclaré.

« Coupé du monde »

Outre les 4 000 habitants de la bande de Gaza, dont la plupart sont détenus dans le camp militaire de Sde Teyman, environ 6 000 Palestiniens sont emprisonnés dans les prisons et centres de détention israéliens.

Les 5 200 personnes emprisonnées avant le 7 octobre sont pour la plupart des résidents de Cisjordanie et de l’Est occupés. Jérusalem.

Mais au cours des deux dernières semaines, l’armée israélienne a arrêté 1 070 Palestiniens supplémentaires lors de raids militaires nocturnes dans ces zones.

Durant les périodes de « calme » sous l’occupation militaire israélienne qui dure depuis 56 ans, 15 à 20 personnes sont arrêtées quotidiennement. Mais depuis le 7 octobre, le nombre quotidien d’arrestations de Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupées a augmenté jusqu’à 120 personnes, selon des responsables palestiniens.

Les arrestations ont lieu par le biais de raids militaires surprises dans les maisons palestiniennes à l’aube, de fouilles humiliantes des membres des familles et de leurs maisons, de destructions de biens et de biens, ainsi que de violences verbales et physiques.

Francis a déclaré que les Palestiniens détenus dans les prisons et les centres de détention israéliens sont « coupés du monde ».

« Il n’y a pas de temps passé dans la cour, pas de contact avec leurs familles, pas de visites familiales et pas de visites régulières d’avocats », a-t-elle expliqué.

Autorités israéliennes avoir aussi ont fermé l’accès aux cantines, qui sont nécessaires pour acheter des produits de base tels que du dentifrice, et ont limité les repas à deux par jour au lieu de trois.

Le parlement israélien, connu sous le nom de Knesset, a approuvé mercredi un plan actuellement en vigueur pour trois mois autorisant la réduction de l’espace de vie minimum alloué à chaque prisonnier, auparavant fixé à 3,5 mètres carrés – pour accueillir une cohue croissante de prisonniers.

Lors d’une conférence de presse organisée mardi par des groupes palestiniens de défense des droits civiques à Ramallah, Addameer a appelé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à « assumer ses responsabilités » en tant que seule organisation internationale autorisée à surveiller la situation des détenus palestiniens, et a appelé le groupe à leur rendre visite, en particulier ceux de Gaza dans les camps militaires.

« Nous ne constatons aucune réelle pression de la part du CICR », a déclaré Francis à Al Jazeera. « Ils disent qu’ils essaient mais qu’Israël les en empêche, mais ce n’est pas une excuse. Trop de temps s’est écoulé.

Détention illimitée

Israël utilise différents prétextes juridiques pour retenir les détenus de différentes zones, selon des groupes de défense des droits humains.

Les Palestiniens de la bande de Gaza qui ont été arrêtés en Israël sont détenus en vertu de la « Loi sur les combattants illégaux » qui permet autorités à détenir des Palestiniens indéfiniment sans contrôle judiciaire efficace.

La loi définit un « combattant illégal » comme « une personne qui a participé directement ou indirectement à des actes hostiles contre l’État d’Israël, ou qui est membre d’une force perpétrant des actes hostiles contre l’État d’Israël ».

Le 13 octobre, Israël a modifié la loi pour faciliter l’arrestation de Palestiniens sur de simples soupçons. Certaines des dispositions incluent « l’élargissement du champ des personnes habilitées à délivrer des mandats d’arrêt pour inclure les généraux et ceux de rang inférieur ».

Le Loi sur les combattants illégaux C’est l’équivalent de la détention administrative en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupées, qui permet à Israël de détenir indéfiniment des Palestiniens de ces zones sur la base de « preuves secrètes ».

La plupart des 1 070 personnes arrêtées dans ces zones depuis le 7 octobre sont transférées en détention administrative, a indiqué M. Francis.

« Ils signent chaque jour des dizaines d’ordres de détention administrative », a déclaré Francis.

La dernière attaque israélienne contre Gaza a commencé le 7 octobre après que le Hamas a lancé une attaque surprise juste à l’extérieur de l’enclave assiégée sur le territoire israélien. Jusqu’à présent, au moins 1 400 personnes ont été tuées en Israël, selon les autorités israéliennes.

Depuis lors, les bombardements de représailles d’Israël ont tué au moins 4 137 Palestiniens à Gaza, dont 1 524 enfants, tandis que 81 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée.