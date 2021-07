Israël donne une troisième injection de vaccins Pfizer à des adultes immunodéprimés

La décision intervient alors qu’Israël, qui a été parmi les plus rapides à vacciner et parmi les premiers au monde à commencer à rouvrir au printemps, connaît une augmentation du nombre de nouveaux cas, stimulée par la prévalence de la variante Delta plus transmissible identifiée pour la première fois en Inde. Au cours du mois dernier, les taux d’infection en Israël sont passés d’un chiffre à environ 450 par jour.