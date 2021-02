Israël donne un vaccin à ses alliés lointains, alors que les Palestiniens attendent

JÉRUSALEM – Le gouvernement israélien s’est engagé à envoyer des milliers de vaccins de rechange contre le coronavirus à des alliés étrangers, relançant un débat sur les responsabilités d’Israël envers les personnes plus proches de chez eux: les Palestiniens vivant sous occupation israélienne.

Mardi, les gouvernements de la République tchèque et du Honduras ont confirmé qu’Israël leur avait promis chacun 5 000 doses de vaccin fabriquées par Moderna. Les médias israéliens ont rapporté que la Hongrie et le Guatemala recevraient un numéro similaire, mais les gouvernements hongrois et israélien ont refusé de commenter, tandis que le gouvernement guatémaltèque n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Les dons sont le dernier exemple d’une nouvelle expression du soft power: la diplomatie vaccinale, dans laquelle les pays riches en vaccins cherchent à récompenser ou influencer ceux qui y ont peu accès.

En quête d’influence en Asie, la Chine et l’Inde ont fait don de milliers de doses de vaccin à leurs voisins. Les Émirats arabes unis ont fait de même pour des alliés comme l’Égypte. Et la semaine dernière, Israël a même promis d’acheter des dizaines de milliers de doses au nom du gouvernement syrien, un ennemi de longue date, en échange du retour d’un civil israélien détenu en Syrie.