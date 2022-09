Israël donne son feu vert aux assassinats de drones – médias

Déployés à Gaza depuis 2008, des avions sans pilote seraient désormais utilisés pour des assassinats ciblés en Cisjordanie

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont approuvé l’utilisation de drones d’attaque pour assassiner des terroristes palestiniens suspectés en Cisjordanie, a rapporté jeudi le Jerusalem Post. L’ordre intervient après un violent raid israélien un jour plus tôt, et alors que Tsahal se tourne de plus en plus vers des robots pour surveiller les territoires palestiniens.

Selon le journal, les commandants de Tsahal seront autorisés à utiliser des drones « de mener des frappes si des hommes armés sont identifiés comme représentant une menace imminente pour leurs troupes ». Des officiers supérieurs ont discuté du changement doctrinal mercredi, poursuit le rapport, le chef d’état-major, le général Aviv Kohavi, signant l’ordre.

Israël utilise les drones Hermes 450 d’Elbit pour mener des assassinats ciblés à Gaza depuis 2008. Ces drones sont en production depuis la fin des années 1990, mais il est difficile d’établir un compte rendu complet de leur utilisation, car le censeur militaire israélien avait interdit les rapports sur leur utilisation jusqu’à ce que plus tôt cette année.

Les drones n’ont jamais été utilisés de manière offensive au-dessus de la Cisjordanie, du moins selon Tsahal. Cependant, la décision de changer cette politique est intervenue après que quatre Palestiniens ont été tués et 44 autres blessés lors d’un raid sur un camp de réfugiés à Jénine tôt mercredi. Cependant, Tsahal envisageait de donner le feu vert aux meurtres de drones dès mai, lorsqu’un commando anti-terroriste israélien a été tué lors d’une opération similaire à Jénine, a affirmé le Jerusalem Post.

Le raid de mercredi visait à arrêter le frère de Raad Hazem, qui a tué trois civils israéliens à Tel-Aviv en avril. De telles attaques, apparemment organisées et mises en scène depuis Jénine, ont fait craindre que Tsahal ne mène bientôt une opération militaire à grande échelle en Cisjordanie.

Alors que “personne n’a intérêt à lancer une opération à grande échelle”, Le ministre de l’Intérieur Omer Bar a déclaré jeudi dans une interview à la radio : “cela peut arriver.”

Pour l’instant, Israël espère que les drones et les armes télécommandées pourront garder ses troupes hors de danger en Cisjordanie. Tsahal a récemment installé une tourelle de canon à distance dans une zone fortement peuplée d’Hébron, après avoir déployé une technologie de reconnaissance faciale sur le territoire palestinien l’année dernière.