Israël doit se rappeler de ses valeurs morales dans sa quête pour écraser le Hamas — Enjeux mondiaux

NEW YORK, 17 oct (IPS) – Israël se remettra avec le temps de son échec colossal en matière de renseignement et de sa lenteur à répondre militairement au massacre du Hamas. Mais il ne peut y parvenir que s’il respecte ses valeurs morales et s’il fait tout son possible pour épargner la vie de Palestiniens innocents dans le cadre de sa poursuite de la destruction du Hamas.

Le massacre insondable des Juifs israéliens par le Hamas et sa soif insatiable de sang juif a suscité à juste titre la condamnation la plus virulente de la part de nombreuses régions du monde, y compris de nombreux États arabes. L’appel à la vengeance et au châtiment lancé par de nombreux Israéliens était une réaction humaine instinctive qui peut être justifiée dans un moment de rage et de dévastation incomparable.

La décision israélienne d’écraser le Hamas et de décapiter ses dirigeants doit en effet être poursuivie avec détermination et vigueur par l’armée israélienne. Cela dit, la volonté de détruire le Hamas et d’empêcher sa reconstitution afin qu’il ne puisse plus jamais menacer Israël ne devrait en aucun cas justifier des actes de vengeance contre des hommes, des femmes et des enfants palestiniens innocents qui n’ont rien à voir avec l’acte ignoble du Hamas. .

En fait, la plupart des Palestiniens de Gaza ont été victimes du Hamas lui-même, qui les a soumis à une vie de dénuement et de désespoir alors qu’ils sont souvent en danger en raison du manque de produits de première nécessité comme le carburant, l’électricité, les médicaments et l’eau potable.

Pendant ce temps, le Hamas se concentre sur la lutte contre Israël et utilise la population de Gaza comme boucliers humains, investissant une grande partie de ses ressources financières dans l’achat et la fabrication d’armes, l’entraînement de ses guerriers, la construction de tunnels et la préparation d’une nouvelle bataille destructrice contre Israël.

Le Hamas impute le sort de son peuple à Israël, utilisant comme justification le blocus vieux de 17 ans, qui lui permet de semer la haine et l’inimitié implacable parmi le peuple contre l’État juif.

Cela dit, les bombardements aveugles d’Israël sur Gaza, qui ont déjà rasé des quartiers entiers, ont tué, au moment d’écrire ces lignes, plus de 2 300 Gazaouis, dont un quart sont des enfants, et blessé près de 10 000 personnes, avec peu ou pas d’accès aux soins médicaux, seulement affirme plutôt qu’il ne réfute les affirmations du Hamas contre Israël.

Les dirigeants du Hamas n’ont demandé à aucun des morts ou des blessés s’ils devaient aller massacrer des Israéliens innocents à une échelle sans précédent, mais le Hamas savait très bien le prix inimaginable que ces Palestiniens ordinaires, qui veulent juste vivre, finiraient par payer.

L’attaque sans précédent du Hamas contre des civils et des soldats israéliens a considérablement entamé l’invincibilité militaire d’Israël, ce qui aurait été difficilement imaginable il y a à peine deux semaines. Et même si l’échec colossal des services de renseignement israéliens à détecter les plans du Hamas pourrait bien être corrigé au fil du temps, le carnage qu’Israël inflige aux habitants de Gaza porte gravement atteinte au fondement moral élevé que l’armée israélienne revendique fièrement.

Alors que le nombre de morts et les destructions augmentent de minute en minute à Gaza, la sympathie initiale écrasante envers les pertes tragiques d’Israël diminue, même parmi nombre de ses amis. En effet, une fois qu’Israël aura perdu son sens moral face à la crise, il ne sera plus considéré comme une victime qui renaît des cendres de l’Holocauste et qui a parfaitement le droit de se défendre, mais comme un bourreau dont la survie repose sur les cendres de son pays. ennemis réels ou perçus.

Le Premier ministre Netanyahu, qui s’est efforcé de démanteler la démocratie israélienne, ne reculera devant rien pour tenter de se racheter en exploitant ces événements tragiques, dans l’espoir de devenir un « héros de guerre » et de sauver sa peau politique.

L’impact négatif que son appel public à la vengeance pourrait avoir sur la position d’Israël et sur ses relations futures avec les Palestiniens ne le préoccupe pas. Imposer un siège total à Gaza et priver plus de deux millions de Palestiniens des produits de première nécessité et exiger que plus d’un million de Gazaouis évacuent leurs maisons et se dirigent vers le sud tout en les bombardant en mille morceaux est une punition collective qui défie la moralité (et la légalité) par toutes les mesures.

Netanyahu justifie cette punition collective en déshumanisant les Palestiniens, les jugeant indignes d’un traitement humain. Alors qu’il a condamné à juste titre l’acte ignoble inimaginable du Hamas qui a tué plus de 1 400 Israéliens innocents, il mène une campagne sans merci contre des Palestiniens innocents qui n’ont rien à voir avec les actes de terreur du Hamas.

Pour Netanyahu, il n’y a tout simplement pas d’équivalence morale. Pour lui et nombre de ses partisans, les Palestiniens sont des sous-humains et leurs vies sont inégales à celles des Juifs israéliens.

La déshumanisation des Palestiniens reviendra hanter les Israéliens simplement parce que les Palestiniens n’ont pas d’autre endroit où aller. Et qu’il s’agisse d’êtres humains ordinaires avec des espoirs et des aspirations, ou de sous-humains, Israël est coincé avec eux. Et quelle que soit la manière dont la guerre se terminera, Israël devra aborder le conflit avec les Palestiniens. La profondeur des cicatrices de la guerre définira la relation pour les années à venir.

L’ancien ministre de la Défense et chef d’état-major de l’armée israélienne, Benny Gantz, qui vient d’entrer au gouvernement aux côtés de l’actuel ministre de la Défense Yoav Galant, doit résister à l’appel à la vengeance de Netanyahu. Certes, ils combattront avec leur puissance militaire pour écraser le Hamas, mais ils doivent également lutter pour sauvegarder la démocratie israélienne et les valeurs juives, qui interdisent le meurtre aveugle de personnes innocentes.

Israël gagnera cette guerre ; La question est : la gagnera-t-elle en adhérant à ces valeurs morales, ou la gagnera-t-elle en laissant derrière elle de profondes blessures morales qui resteront gravées dans la mémoire et dans les livres d’histoire comme l’un des chapitres les plus sombres d’Israël ?

Ils doivent se rappeler que presque tous les pays arabes applaudiront discrètement (et certains même ouvertement) à la disparition du Hamas, mais ils exprimeront haut et fort leur objection au meurtre de Palestiniens innocents, en particulier de femmes et d’enfants, et feront échouer toute perspective. de normalisation des relations avec les autres pays arabes.

L’invasion imminente de Gaza entraînera la destruction de cette enclave comme nous n’en avons jamais vu auparavant. Cependant, tant que l’invasion n’est pas motivée par la vengeance et le châtiment et cherche plutôt, à mesure que la guerre touche à sa fin, à créer un nouveau paradigme pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, tous les sacrifices consentis par toutes les parties n’aura pas été vain.

Cette rupture sans précédent du conflit israélo-palestinien pourrait conduire à une percée historique, si seulement les dirigeants israéliens, arabes et palestiniens modérés saisissaient le moment sans précédent que présente cette crise.

Dr Alon Ben-Meir est professeur de relations internationales au Center for Global Affairs de l’Université de New York (NYU). Il donne des cours sur la négociation internationale et les études sur le Moyen-Orient.

