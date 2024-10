Israël doit intervenir s’il interdit l’agence de l’ONU qui est une bouée de sauvetage pour Gaza, selon l’ONU

LES NATIONS UNIES — Les Nations Unies ont souligné mardi que si Israël mettait en place de nouveaux des lois coupent les liens avec l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniensle gouvernement israélien devra répondre à leurs besoins conformément au droit international.

Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré dans une lettre obtenue par l’Associated Press qu’il n’y avait pas d’autre alternative à l’agence connue sous le nom d’UNRWA. Cela a été une bouée de sauvetage pendant la Guerre Israël-Hamas à Gazaet la législation israélienne « Cela aura des conséquences dévastatrices pour les réfugiés palestiniens » à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, a-t-il déclaré.

Les agences des Nations Unies pour l’enfance, la santé et la migration ont également souligné que l’UNRWA était la « colonne vertébrale » des opérations de l’organisme mondial à Gaza, où les gens ont compté sur son aide alimentaire d’urgence et des centres de santé pendant la guerre qui a duré plus d’un an, qui a tué des dizaines de milliers de personnes et laissé une grande partie de l’enclave en ruines.

Les Nations Unies sont encouragées par les déclarations de soutien à l’UNRWA venant de tous bords et de tous les pays, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, et « nous apprécierions beaucoup les efforts de tout État membre pour nous aider à surmonter cet obstacle ».

Israël a allégué que certains des 13 000 employés de l’UNRWA à Gaza ont participé aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023 qui ont déclenché la guerre. L’organisation accuse également des centaines de membres du personnel de l’UNRWA d’avoir des liens avec des militants et affirme avoir découvert des ressources militaires du Hamas dans ou sous les installations de l’agence.

Deux lois adoptées lundi pourraient empêcher l’UNRWA de poursuivre son travail. Même les États-Unis, l’allié le plus proche d’Israël, se sont joints à de nombreux gouvernements et organisations humanitaires pour s’opposer à la législationqui ne prend effet que trois mois.

Guterres a envoyé mardi une lettre au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour lui faire part de ses inquiétudes.

En tant que puissance occupante, sous droit international humanitaireIsraël doit veiller à ce que les besoins des Palestiniens soient satisfaits, notamment en matière de nourriture, de soins de santé et d’éducation, a déclaré Guterres. Et si Israël n’est pas en mesure de répondre à ces besoins, il a l’obligation d’autoriser et de faciliter les activités de l’ONU, et « l’UNRWA est le principal moyen par lequel l’assistance est fournie aux réfugiés palestiniens », a-t-il déclaré.

Si les activités de l’UNRWA sont restreintes ou interrompues, a déclaré le secrétaire général, Israël devra combler le vide « pour garantir que les besoins de la population soient satisfaits ».

« Sinon, cela constituerait une violation du droit international », a déclaré Dujarric, porte-parole de l’ONU.

L’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, a répondu à la lettre en déclarant : « Plutôt que de condamner l’UNRWA pour avoir fermé les yeux sur le terrorisme et, dans certains cas, pour avoir participé au terrorisme, l’ONU condamne plutôt Israël. »

Il a affirmé dans un communiqué que l’UNRWA n’était pas intéressé à fournir une aide humanitaire à Gaza, la qualifiant de « rien d’autre qu’une branche du Hamas opérant sous le couvert des Nations Unies ».

« Israël continuera à faciliter l’aide humanitaire à Gaza conformément au droit international », a déclaré Danon, « mais l’UNRWA a échoué dans son mandat et n’est plus l’agence appropriée pour ce travail. »

Le porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé, Tarik Jasarevic, a déclaré que les agents de santé de l’UNRWA ont assuré plus de 6 millions de consultations médicales au cours de l’année écoulée. Ils ont également proposé des vaccinations, une surveillance des maladies et un dépistage de la malnutrition, et le travail de l’UNRWA « ne pouvait être égalé par aucune agence, y compris l’OMS », a-t-il déclaré.

Jeremy Laurence, porte-parole du bureau des droits de l’homme des Nations Unies, a déclaré que « sans l’UNRWA, la fourniture de nourriture, d’abris, de soins de santé et d’éducation, entre autres choses, à la plupart de la population de Gaza serait interrompue ».

L’UNRWA a été créé par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1949 pour venir en aide aux Palestiniens qui ont fui ou ont été expulsés de leurs foyers avant et pendant la guerre israélo-arabe de 1948 qui a suivi la création d’Israël, ainsi qu’à leurs descendants.

En fonction des lois israéliennes, la Norvège a annoncé mardi qu’elle demanderait à l’Assemblée générale des 193 nations de demander une décision au plus haut tribunal des Nations Unies sur la question de savoir si Israël est obligé de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire aux Palestiniens par les organisations internationales, y compris l’ONU.

La Cour internationale de Justice en juillet a condamné la domination israélienne sur les territoires palestiniensdéclarant son occupation illégale. L’avis non contraignant appelle Israël à mettre fin à son occupation et à arrêter immédiatement la construction de colonies.

Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, a déclaré à l’AP que la politique d’Israël rend de plus en plus difficile l’accès des Palestiniens à une aide vitale. Il a ajouté que la Norvège soutiendrait que même si l’occupation israélienne était illégale, elle avait des obligations, « et nous pensons que celles-ci ne sont pas respectées ».

Guterres a déclaré à Netanyahu que même si les lois israéliennes interdisent toute activité de l’UNRWA « sur le territoire souverain de l’État d’Israël », l’ONU considère Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est comme faisant partie du territoire palestinien occupé et Israël n’a aucune souveraineté en raison de sa souveraineté. profession.

Pendant ce temps, lors de la réunion ordinaire du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Moyen-Orient – ​​ouverte ce mois-ci à tous les membres de l’ONU – les intervenants ont soutenu l’UNRWA et ont pratiquement tous appelé à une intervention immédiate. cessez-le-feu à Gaza et au Liban.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a exprimé sa profonde préoccupation face à la législation israélienne, déclarant : « à l’heure actuelle, il n’y a pas d’alternative à l’UNRWA lorsqu’il s’agit de fournir de la nourriture et d’autres aides vitales à Gaza ».

Elle a également appelé Guterres « à créer un mécanisme pour examiner et répondre aux allégations selon lesquelles le personnel de l’UNRWA aurait des liens avec le Hamas et d’autres groupes terroristes ».

Dujarric, le porte-parole de l’ONU, a déclaré que son organisme de surveillance interne y travaillait. Il a déclaré qu’une lettre du gouvernement israélien la semaine dernière soulevant des questions spécifiques non divulguées était également examinée « extrêmement sérieusement ».

Le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, est allé plus loin, avertissant que la législation israélienne « présente des risques pour les millions de Palestiniens qui dépendent de l’UNRWA pour leurs services essentiels ».

Miller a réitéré que les États-Unis s’opposent à la législation et qu’ils en discuteront avec Israël dans les jours à venir. Il affirme qu’il pourrait y avoir des conséquences au regard de la loi et de la politique américaine si cette mesure entre en vigueur, faisant référence à une lettre que le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont envoyée à leurs homologues israéliens disant que l’aide humanitaire doit augmenter ou le pays risque de perdre son assistance militaire.

Keaten a rapporté de Genève. L’écrivain d’Associated Press Matthew Lee a contribué depuis Washington.