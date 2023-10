Israël divisé a été pris avec sa garde baissée face à l’attaque du Hamas – la crainte est qu’il y en ait d’autres à venir | Nouvelles du monde

Israël est fier de son intelligence, de sa capacité à anticiper les attaques.

Mais en pleine période des fêtes, il s’est fait surprendre.

Quelle que soit la direction que cela mène, il s’agit d’un échec massif en matière de renseignement pour Israël et d’un désastre pour le gouvernement Netanyahu.

En savoir plus: Des combattants du Hamas au sol en Israël après le tir de « 5 000 » roquettes – Dernières nouvelles Israël-Gaza

Les agences de renseignement israéliennes exercent une surveillance omniprésente sur leurs ennemis, grâce à la technologie et aux renseignements humains.

Périodiquement, ils neutralisent les menaces par des opérations militaires à Gaza, réduisant ainsi les capacités du Hamas. Avec désinvolture, ils appellent cela tondre l’herbe.

Mais ils n’ont pas réussi à contenir littéralement cette menace, avec de multiples escouades militantes qui ont fait irruption hors de la bande de Gaza, semant le chaos, tuant de nombreuses personnes et prenant des otages.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:50

Netanyahou : « Nous gagnerons »





Chaque Israélien capturé par le Hamas est un désastre pour le gouvernement de Jérusalem.

L’enlèvement, qui a duré cinq ans, de Gilad Shalit, un jeune soldat israélien capturé, a été une période angoissante pour les Israéliens.

Contrairement à leurs ennemis, qui se glorifient du martyre et de la mort de leurs jeunes, les Israéliens tiennent pour sacré le principe selon lequel personne n’est laissé pour compte.

En savoir plus:

Analyse : une attaque sans précédent du Hamas a provoqué une crise

Opinion : La prise de pouvoir de Netanyahu déchire la société

Nous ne savons pas combien ont été emmenés à Gaza. Certains semblent être des civils. Mais leur sort tourmentera Israël et son gouvernement.

Il en sera de même pour les images de Palestiniens dansant apparemment sur des chars israéliens.

Image:

Un char israélien détruit près de la barrière de la bande de Gaza, à l’est de Khan Younis. Photo : AP





La vue des immeubles en feu dans les quartiers résidentiels, l’incapacité à arrêter les vagues de milliers de missiles.

Israël est déjà profondément divisé, polarisé par la lutte contre les projets du gouvernement Netanyahu de réformer le système judiciaire, qui a mobilisé des centaines de milliers de personnes dans la rue pendant des mois de protestation.

La controverse a sapé le moral de l’armée et a incité de nombreux membres de ses rangs à menacer de mutinerie.

Cela a peut-être contribué ou non aux échecs dont nous avons été témoins aujourd’hui, mais cela n’aidera certainement pas la réponse.

Ces dernières semaines, on a parlé de paix – Israël et l’Arabie Saoudite semblent optimistes sur les chances d’une détente historique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:35

Une vidéo semble montrer le Hamas franchissant la frontière en parapente



Mais les perspectives de paix entre les gardiens saoudiens des deux sanctuaires les plus sacrés de La Mecque et de Médine et les occupants du troisième, Al Aqsa, dans la ville que les musulmans appellent Al Quds, en auront profondément alarmé beaucoup et rendu la situation plus fébrile et plus fébrile. volatil.

Les discussions sur la paix entre l’Arabie saoudite et Israël constituaient également une menace pour l’influence de l’Iran, dont les relations avec le Hamas ont rarement été meilleures.

Cela aura sans doute été un facteur pour que cela se produise. L’opération palestinienne était sur plusieurs fronts et bien planifiée.

La crainte est qu’il y ait encore plus à venir, et qu’un Israël divisé, pris avec sa garde baissée, n’est pas prêt à repousser la menace.