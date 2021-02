Le ministre israélien de l’Énergie a déclaré qu’il prédit qu’il faudra à l’Iran six mois pour atteindre une position où il dispose de suffisamment de matières fissiles pour une seule arme nucléaire, alors qu’un petit arsenal pourrait être réalisé en un à deux ans.

Les prévisions d’Israël de six mois sont plus longues que celles du secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui a suggéré que l’Iran pourrait avoir suffisamment de matière fissile pour une seule arme nucléaire d’ici trois à quatre mois.

«En termes d’enrichissement, ils [Iranians] sont en situation d’éclater dans environ six mois s’ils font tout ce qui est nécessaire, » Le ministre israélien de l’Energie Yuval Steinitz a déclaré mardi à la chaîne publique Kan. «Quant à l’armement nucléaire, la portée est d’environ un ou deux ans.»

Steinitz a ajouté que l’administration Trump avait réussi à «Endommageant gravement le projet nucléaire iranien et la constitution de toute la force.»

Aussi sur rt.com L’Iran « pas après les armes nucléaires », dit Téhéran alors que les États-Unis suggèrent qu’il a presque assez de « matière fissile » pour la bombe atomique

Lundi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a démenti que Téhéran avait tout intérêt à construire une arme nucléaire, notant que la production et l’utilisation d’armes de destruction massive sont interdites par la loi religieuse en Iran et en vertu de la fatwa émise par le guide suprême l’ayatollah Seyyed Ali. Khamenei.

«Lorsqu’une bombe atomique fait exploser, elle ne tue pas seulement des ennemis. Au contraire, il tue également des innocents, ce qui va à l’encontre des croyances islamiques et des principes de la République islamique d’Iran ». Le décret de Khamenei lit.

Aussi sur rt.com REGARDER: Un test en Iran lance une nouvelle fusée Zuljanah porteuse de satellites avec le moteur à combustible solide le plus puissant

Le plan d’action global conjoint (JCPOA), qui a été signé entre l’Iran et six grandes puissances mondiales en 2015 et imposait des contraintes aux ambitions nucléaires de Téhéran, a échoué en 2018 lorsque l’ancien président Donald Trump a unilatéralement retiré les États-Unis du pacte.

En janvier 2020, l’Iran a encore creusé les restes du pacte nucléaire en augmentant son enrichissement d’uranium à 20%, ce qui était beaucoup plus élevé que le niveau de 3,67% convenu dans le pacte de 2015, mais toujours bien en dessous du niveau de 90% considéré. de qualité militaire.

Jeudi dernier, le président du parlement iranien, Mohammed Bagher Ghalibaf, a annoncé que d’ici la fin du mois, l’Iran aurait produit plus de 17 kg d’uranium enrichi à 20%, dépassant considérablement les objectifs mensuels.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!