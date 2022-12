Israël dit qu’il expulsera un avocat palestinien vers la France

JERUSALEM (AP) – Israël a annoncé jeudi qu’il avait déchu un avocat palestinien de sa résidence à Jérusalem et prévoyait de l’expulser vers la France, affirmant que l’homme était un militant d’un groupe militant interdit.

La décision de la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked a souligné le statut fragile des Palestiniens de Jérusalem, qui détiennent des droits de résidence israéliens révocables mais qui ne sont presque jamais des citoyens. Il a également menacé de déclencher une querelle diplomatique avec la France, qui s’est opposée à l’expulsion.

Salah Hammouri est détenu depuis mars en détention administrative – un outil israélien qui permet aux autorités de détenir des suspects sans inculpation pendant des mois d’affilée. Shaked a déclaré qu’après l’expiration de la détention d’Hammouri ce week-end, il serait expulsé vers la France le plus rapidement possible. Hammouri est un résident de Jérusalem depuis toujours mais détient la nationalité française.

« Nous devons combattre le terrorisme avec tous les outils à notre disposition », a-t-elle déclaré. “Il n’est pas acceptable que des terroristes comme Hammouri obtiennent un statut en Israël.”

Israël affirme qu’Hammouri est membre du Front populaire de libération de la Palestine, un groupe considéré comme une organisation terroriste par Israël et les États-Unis. Il a travaillé comme avocat pour Adameer, un groupe de défense des droits qui aide les prisonniers palestiniens qu’Israël a interdits pour leurs liens présumés avec le FPLP.

Il a passé sept ans en prison après avoir été reconnu coupable d’un complot présumé visant à tuer un éminent rabbin, mais a été libéré lors d’un échange de prisonniers en 2011 avec le groupe militant du Hamas. Il n’a pas été condamné dans la dernière procédure engagée contre lui.

Israël, cependant, a déclaré qu’il avait utilisé sa résidence à Jérusalem pour poursuivre “son activité hostile, sérieuse et importante”. L’année dernière, Shaked a révoqué ses droits de résidence à Jérusalem, alléguant un « manquement à l’allégeance », et au début de cette année, il a été placé en détention administrative sur la base de preuves secrètes qu’il n’a pas été autorisé à voir.

La Cour suprême d’Israël a ouvert cette semaine la voie à l’expulsion après avoir rejeté un appel du groupe israélien de défense des droits de l’homme HaMoked contre l’ordre le privant de sa résidence.

L’avocat de HaMoked, Dani Shenhar, a qualifié la révocation de sa résidence de “mesure drastique qui viole le droit fondamental d’une personne à vivre dans sa patrie”.

« En tant que membre de la population indigène de Jérusalem, Hammouri ne doit aucune allégeance à l’État d’Israël », a déclaré Shenhar. “Le fait que cette décision ait été prise en grande partie sur la base de preuves secrètes ne fait qu’exacerber l’injustice.”

Il n’était pas immédiatement clair quand Hammouri sera expulsé. Le président français Emmanuel Macron a déjà fait part de ses inquiétudes concernant l’affaire au Premier ministre israélien Yair Lapid.

« La France suit de très près et au plus haut niveau la situation de Salah Hammouri », a déclaré le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. Il « doit pouvoir mener une vie normale à Jérusalem, où il est né et où il vit, et sa femme et ses enfants doivent pouvoir s’y rendre pour revenir avec lui ».

