Israël dit qu’il exhume des corps à Gaza pour déterminer s’ils sont des otages

CNN

—



Les forces israéliennes ont gravement endommagé un cimetière de Khan Younis dans le sud de Gaza plus tôt cette semaine, l’exhumation et l’enlèvement des corps ont été effectués dans le cadre de ce que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré à CNN dans le cadre d’une recherche des restes d’otages saisis par le Hamas lors des attaques terroristes du 7 octobre.

Des images du cimetière montrent la zone rasée au bulldozer, avec des tombes endommagées et détruites, et des restes humains exposés, après que Tsahal a mené des opérations dans la zone.

En réponse à la demande de commentaires de CNN sur les dégâts causés aux tombes, Tsahal a déclaré jeudi à CNN que sauver les otages et retrouver et restituer leurs corps était l’une de leurs missions clés à Gaza, c’est pourquoi les corps ont été enlevés.

« Le processus d’identification des otages, mené dans un lieu sûr et alternatif, garantit des conditions professionnelles optimales et le respect des défunts », a déclaré à CNN un porte-parole de Tsahal, ajoutant que les corps qui ne sont pas ceux des otages sont « restitués avec dignité et respect ». »

Selon le droit international, une attaque intentionnelle contre un cimetière pourrait constituer un crime de guerre, sauf dans des circonstances très limitées où ce site deviendrait un objectif militaire.

L’armée israélienne a déclaré à CNN que lorsque « des renseignements critiques ou des informations opérationnelles sont reçues », elle mène « des opérations précises de sauvetage d’otages dans les endroits spécifiques où les informations indiquent que les corps des otages peuvent être localisés ».

« Sans la décision répréhensible du Hamas de prendre en otages des hommes, des femmes, des enfants et des bébés israéliens, la nécessité de telles recherches de nos otages n’existerait pas », a ajouté l’armée israélienne.

Des informations selon lesquelles Tsahal prélèverait des cadavres sur des tombes ont circulé sur les réseaux sociaux, partagées par des personnes indignées par cette pratique. C’est la première fois que Tsahal admet les exhumations.

Israël a déclaré que 253 personnes avaient été prises en otage lors de l’attaque du Hamas et estime qu’il y en a encore 132 à Gaza – 105 d’entre eux vivants et 27 morts.

Une image satellite du cimetière prise par Maxar le 15 janvier montre la zone intacte, indiquant que les dégâts se sont produits entre cette date et le moment où Tsahal est entré dans la zone le 17 janvier.

L’opération de Tsahal autour du cimetière, qui comprend également l’hôpital Al Nasser et un hôpital de campagne jordanien, a semé la panique, selon des vidéos de la scène et des témoins locaux.

Environ 7 000 personnes ont trouvé refuge dans le complexe d’Al Nasser, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Mardi soir, les forces israéliennes ont commencé à se diriger vers l’hôpital, provoquant la fuite des foules. Plusieurs vidéos des scènes montraient des personnes transportant des couvertures, des matelas et d’autres effets personnels sortant de l’enceinte.

L’armée israélienne a déclaré mardi que le Hamas avait récemment effectué un tir depuis l’enceinte de l’hôpital vers les forces israéliennes à Khan Younis. Il indique que « les forces commandos de Tsahal opèrent dans la région de Khan Younis afin de localiser et de démanteler les infrastructures terroristes ».

Les forces armées jordaniennes ont déclaré que l’hôpital de campagne qu’elles gèrent et situé à côté du cimetière de Khan Younis a subi de « graves dégâts matériels » en raison des « bombardements israéliens continus dans les environs de l’hôpital pendant la nuit et jusqu’à mercredi matin ».