Israël dit qu’il continuera à riposter contre le Hamas après une attaque meurtrière : NPR

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l’offensive de son pays contre le groupe militant Hamas ne faisait que commencer, alors qu’il s’est engagé à assiéger totalement la bande de Gaza à la suite d’une attaque sans précédent contre le territoire et les citoyens israéliens.

Le groupe militant palestinien Hamas, qui a pris le contrôle de Gaza en 2007, a lancé samedi une attaque surprise massive le long de la frontière sud d’Israël. Des militants ont infiltré la frontière israélienne à l’aide de parapentes, de motos et de bateaux.

Le groupe a également tiré environ 3 000 roquettes tout au long de la journée vers Israël, selon Forces de défense israéliennes.

L’effusion de sang a commencé lors de la fête juive de Simchat Torah et un jour après le 50e anniversaire du début de la guerre du Kippour, lorsqu’Israël a été attaqué par les pays arabes.

« Nous avons seulement commencé à frapper le Hamas », a déclaré Netanyahu dans un discours lundi soir. « Ce que nous ferons à nos ennemis dans les prochains jours se répercutera sur eux pendant des générations. »

Pendant que Netanyahu parlait, Israël poursuivait ses frappes de missiles en représailles sur la bande de Gaza pour bombarder les cibles du Hamas. Les forces israéliennes rassemblent également des troupes en vue d’une éventuelle invasion terrestre après que leurs militaires ont appelé des soldats réservistes.

Le nombre de morts continue de s’alourdir des deux côtés du conflit. Les médias israéliens rapportent que plus de 900 Israéliens ont été tués. Les responsables palestiniens de la santé affirment qu’au moins 680 Palestiniens ont été tués par les frappes aériennes israéliennes. Des milliers d’autres ont été blessés des deux côtés.

« Les atrocités commises par le Hamas n’ont pas été vues depuis celles de l’EI. Des enfants attachés exécutés avec leurs familles », a décrit Netanyahu lundi soir. « Des jeunes hommes et femmes abattus d’une balle dans le dos, exécutés. D’autres horreurs que je ne décrirai pas ici. »

Au cours du week-end, Netanyahu a déclaré que toute personne se trouvant dans les zones où le Hamas opère dans la bande de Gaza devrait partir. Gaza est sous blocus par Israël et l’Égypte depuis 16 ans.

Le ministre israélien de la Défense a ordonné un « siège complet » de Gaza, affirmant que ni l’eau, ni l’électricité, ni la nourriture ne seraient autorisées à entrer. Plus de vingt mille personnes à l’intérieur de Gaza ont été déplacées. selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine.

La faction militaire du Jihad islamique palestinien a déclaré que chaque fois qu’une frappe israélienne sans avertissement tue des civils, le groupe « exécuterait un otage civil » et a déclaré qu’il diffuserait des enregistrements audio et des images. Le Hamas aurait pris en otage environ 150 personnes – hommes, femmes, enfants et soldats – à la suite de l’incursion de samedi en Israël.

Les violences du week-end surviennent après les dernières semaines d’affrontements entre militaires israéliens et Palestiniens en Cisjordanie occupée par Israël.

Israël et les militants de Gaza ont mené de multiples guerres au cours des quinze dernières années.

Les dirigeants du monde entier promettent leur soutien à Israël

Les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie ont publié lundi une déclaration commune condamnant le Hamas et « ses actes de terrorisme épouvantables ».

« Nous affirmons clairement que les actions terroristes du Hamas n’ont aucune justification, aucune légitimité et doivent être universellement condamnées. Il n’y a jamais aucune justification au terrorisme », indique le communiqué.

Les dirigeants ont ajouté qu’ils « reconnaissent les aspirations légitimes du peuple palestinien et soutiennent des mesures égales de justice et de liberté pour les Israéliens et les Palestiniens ».

« Mais ne vous y trompez pas », a souligné le groupe. « Le Hamas ne représente pas ces aspirations, et il n’offre rien d’autre au peuple palestinien que davantage de terreur et d’effusion de sang. »

Des citoyens du monde entier ont été pris dans la violence continue.

Le président Biden a confirmé lundi qu’au moins 11 Américains avaient été tués et que l’on pensait que des citoyens américains figuraient probablement parmi les personnes retenues en captivité par le Hamas.

« J’ai demandé à mon équipe de travailler avec leurs homologues israéliens sur tous les aspects de la crise des otages, y compris le partage de renseignements et le déploiement d’experts de tout le gouvernement américain pour consulter et conseiller leurs homologues israéliens sur les efforts de récupération des otages », a-t-il déclaré dans un communiqué. .

Biden a ajouté que des vols commerciaux restaient disponibles pour ceux qui souhaitent partir, mais a exhorté les Américains fuyant la région à prendre « des précautions raisonnables dans les jours à venir et à suivre les directives des autorités locales ».

La Maison Blanche a déclaré que Biden prononcerait un discours sur les attaques du Hamas en Israël mardi à 13 heures HE.

Un certain nombre de pays d’Amérique latine ont également signalé la disparition de citoyens dans le conflit ou ont déployé des efforts pour les mettre en sécurité.

Le ministre argentin des Affaires étrangères a déclaré que 250 Argentins s’étaient inscrits sur un registre d’évacuation que le consulat du pays préparait à Tel Aviv, tandis que le Pérou a signalé la disparition de deux de ses citoyens. Des responsables colombiens ont déclaré que leur consulat à Tel Aviv aidait 180 touristes colombiens, principalement à Jérusalem, Tel Aviv, Bethléem et Nazareth.

Pendant ce temps, les responsables américains déclarent à NPR qu’ils offrent à Israël une défense aérienne et des munitions et qu’ils font pression pour que les munitions soient acheminées dans le pays le plus rapidement possible.

Les responsables du ministère de la Défense n’ont proposé aucun calendrier pour le déplacement du groupe aéronaval USS Gerald Ford – qui comprend un porte-avions, un croiseur lance-missiles et des destroyers lance-missiles – vers la Méditerranée.

Gaza vue par un médecin sur le terrain

Écoutez le Dr Medhat Abbas, directeur général du ministère de la Santé de Gaza

Le Dr Medhat Abbas, directeur général du ministère de la Santé de Gaza, affirme qu’avec la coupure des ressources et la fermeture des frontières avec Gaza, l’offensive israélienne met à rude épreuve un système de santé déjà entravé.

Il a déclaré à Mary Louise Kelly de NPR que la situation était devenue désastreuse.

« Cela exerce trop de pression sur nos professionnels de la santé dans les hôpitaux », a déclaré Abbas. « Si ces frontières ne sont pas ouvertes immédiatement – ​​pour que le carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs et pour que les médicaments et les fournitures médicales soient réunis en même temps – il y aura un effondrement du système de santé. »

Abbas affirme que plusieurs ambulances à Gaza ont également été touchées. Il a déclaré qu’au moins cinq collègues avaient été tués, dont un chauffeur d’ambulance.

« Ils ont dit : ‘Nous n’avons pas encore commencé. Nous n’avons pas encore commencé' », a déclaré Abbas, faisant référence aux commentaires de Netanyahu selon lesquels l’offensive israélienne ne faisait que commencer. « Si, après tout cela, ils n’ont pas commencé, que se passera-t-il quand ils vraiment… je ne sais pas. Préparent-ils un grand massacre à Gaza ? »

