Israël dit n’avoir pas trouvé de lien entre le tir de Pfizer Covid-19 et l’AVC

Israël n’a identifié aucune preuve reliant les accidents vasculaires cérébraux à un vaccin contre le coronavirus mis à jour fabriqué par le fabricant américain de médicaments Pfizer et son partenaire allemand BioNTech SE, selon un responsable du ministère de la Santé.

Vendredi, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré qu’un système de surveillance de la sécurité avait signalé que l’injection pourrait éventuellement être liée à un type d’accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées, selon des données préliminaires.

“Nous n’avons pas trouvé une telle découverte, même après avoir revérifié toutes nos données après l’annonce de la FDA”, a déclaré Salman Zarka, le chef du groupe de travail israélien sur les coronavirus, dans un briefing vidéo envoyé à Reuters jeudi.

Jusqu’à présent, environ 389 648 personnes en Israël ont pris le vaccin, qui cible la souche originale et sa sous-variante BA.4/BA.5 Omicron.

Mercredi, le régulateur des médicaments de l’Union européenne a également déclaré qu’il n’avait trouvé aucun signal de sécurité dans la région lié au vaccin bivalent de Pfizer.

Pfizer et BioNTech ont déclaré vendredi dans un communiqué qu’ils étaient au courant de rapports limités d’AVC ischémiques chez les personnes de 65 ans et plus après la vaccination avec leur vaccin mis à jour.

Pfizer a en outre noté que ni les sociétés ni le CDC et la FDA n’avaient observé de résultats similaires dans d’autres systèmes de surveillance et a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve suggérant une association avec l’utilisation des vaccins Covid-19 des sociétés.