Gantz a rencontré Parly mercredi lors d’une brève visite en France. Avant les pourparlers, un porte-parole du gouvernement français a déclaré que Parly « saisir l’opportunité » et griller le chef de la défense d’Israël sur les connaissances de son gouvernement sur le logiciel espion Pegasus, vendu dans le monde entier par la société israélienne NSO Group.

Les deux parties étaient assez discrètes après leurs entretiens, le bureau de Gantz n’ayant reconnu que la question ayant été soulevée lors de la réunion. Le ministre de la défense « a commenté la question de NSO et lui a dit qu’Israël prend les allégations au sérieux », il a dit dans un communiqué.

« Israël n’accorde de cyber-licences qu’aux États-nations et ne doit être utilisée que pour les besoins de lutte contre le terrorisme et la criminalité. il a ajouté.

Le logiciel espion Pegasus a été découvert pour la première fois en août 2016 après une tentative infructueuse d’infiltrer le smartphone d’un militant des droits humains. Cette tentative aurait impliqué une approche de spear-phishing pour convaincre les personnes ciblées de cliquer sur un lien malveillant, permettant sans le savoir l’installation du logiciel. On pense que le programme a été encore amélioré au fil du temps, de sorte qu’il pourrait infiltrer secrètement les téléphones des victimes via les vulnérabilités des appareils.

Le logiciel de surveillance a de nouveau fait la une des journaux au début du mois, après qu’un collectif de 17 organisations médiatiques a signalé qu’il avait été utilisé par plusieurs parties sur plus de 50 000 cibles de premier plan, notamment des politiciens, des journalistes et des responsables gouvernementaux du monde entier. Le président français Emmanuel Macron aurait également été sur la liste, qui aurait été visé par des espions marocains avec le logiciel.

Les reportages des médias étaient basés sur des fuites de documents obtenus par le journal d’enquête français Forbidden Stories et Amnesty International.

Les allégations explosives ont déclenché une chaîne de scandales internationaux, tandis que NSO Group a insisté sur le fait que le rapport sur Pegasus était « plein d’hypothèses erronées et de théories non corroborées. La société a également maintenu que le logiciel était destiné à être utilisé uniquement par le renseignement gouvernemental et les forces de l’ordre pour lutter contre le terrorisme et le crime, insistant sur le fait qu’il n’avait aucune connaissance spécifique contre qui ses clients utilisent le piratage.

