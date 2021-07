Israël distribue des rappels de vaccin aux personnes de plus de 60 ans

La plupart des études – et des données réelles de Grande-Bretagne et des États-Unis – montrent jusqu’à présent que le vaccin Pfizer reste puissamment protecteur contre les maladies graves. Mercredi seulement, Pfizer a publié les données de son étude de longue date sur 44 000 personnes montrant que si la protection contre toute infection symptomatique diminuait légèrement six mois après la vaccination, la protection contre le COVID-19 sévère restait à près de 97%. Plus tôt ce mois-ci, le ministère israélien de la Santé a annoncé que la protection contre les maladies graves était d’environ 93 %.