(Opinion Bloomberg) – Des opportunités extraordinaires se développent entre Israël et les Émirats arabes unis à la suite de l’accord de normalisation que les pays ont signé en septembre. Lors d’une récente conférence technologique à Dubaï, plus de 130 entreprises israéliennes et une délégation de quatre cents Israéliens ont pu explorer les opportunités commerciales. Ceci, avec de nouvelles initiatives interconfessionnelles, met en valeur les relations en développement rapide entre les deux pays.

Mais Israël doit écouter ses nouveaux partenaires de paix arabes et montrer qu’il est également sérieux au sujet des progrès des négociations avec les Palestiniens à l’avenir.

Le partenariat entre Israël et les Émirats arabes unis, soutenu initialement par le commerce et les voyages, repose sur des hypothèses d’Abou Dhabi. Les Émirats arabes unis ont déclaré qu’ils avaient adopté l’accord visant à «mettre fin à l’annexion et au potentiel d’escalade de la violence». Il tient également à maintenir la viabilité d’une solution à deux États et à accroître la stabilité dans la région, en particulier dans des pays comme la Jordanie qui sont très sensibles aux changements du statu quo en Israël.

Le ministre d’État émirati aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, a déclaré dans une récente interview que l’accord de normalisation n’est pas transactionnel mais un choix stratégique national. L’accord, a-t-il déclaré, est une occasion importante de montrer que la prospérité et la paix peuvent être atteintes pour la région: «Il devrait être plus grand que les Émirats arabes unis et Israël.»

Cela signifie prévoir une solution politique entre les Palestiniens et les Israéliens.

Les déclarations soigneusement formulées des Emiratis constituent un message qui ne semble pas toujours parvenir à Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu se dirige vers sa quatrième campagne électorale en deux ans, dans l’espoir de prolonger un long mandat au cours duquel il a fait du manque de progrès sur la question palestinienne une valeur fondamentale.

Cette approche a peut-être fonctionné pour lui dans le passé, mais maintenant Netanyahu a conclu des accords de paix avec plusieurs pays arabes – avec le Maroc rejoignant l’USE, Bahreïn et le Soudan dans le camp – il ne peut pas ignorer les préoccupations et les demandes de ses nouveaux amis.

De manière significative, ces nouveaux amis font cause commune avec des partenaires plus âgés que Netanyahu a précédemment ignorés: les Émirats arabes unis et Bahreïn ont récemment accueilli le roi de Jordanie, montrant leur soutien à un dirigeant qui a eu une relation froide avec Netanyahu.

Les EAU cherchent à modifier le manuel de normalisation entre les États arabes et Israël. Le premier modèle était «terre contre paix», la base de l’accord de 1979 entre l’Égypte et Israël. Le second, défini par l’Initiative de paix arabe dirigée par l’Arabie saoudite en 2002, exigeait qu’Israël se retire de la Cisjordanie et de Gaza, et la création d’un État palestinien. Le nouveau modèle est d’abord la reconnaissance et la normalisation, puis la promotion d’un processus de paix.

L’Arabie saoudite et d’autres États arabes surveillent de près pour voir si leur soutien discret aux nouvelles ouvertures diplomatiques aboutit à des progrès entre Israël et les Palestiniens. Mais les responsables israéliens ne semblent pas y prêter attention.

Israël s’en tient à sa ligne bien rodée selon laquelle les Palestiniens doivent arrêter leur «rejet» en tant que précurseur de la paix. Depuis de nombreuses années, il n’ya pas eu de politique israélienne claire sur ce que les Palestiniens recevraient s’ils satisfaisaient à cette demande. Les questions clés, telles que Jérusalem en tant que capitale commune, ou les frontières et l’indemnisation des réfugiés, ne sont pas sur la table du point de vue d’Israël.

Il y a bien sûr d’autres facteurs en jeu. Les adversaires d’Israël et des EAU soutiennent des groupes palestiniens, comme le Hamas à Gaza, qui sont opposés à tout effort de paix. Un régime palestinien divisé avec une direction vieillissante présente de nombreux défis. Mais ces faits ne font que renforcer l’argument pour qu’Israël travaille en étroite collaboration avec les Émirats arabes unis et d’autres États arabes sur les prochaines étapes.

Les nouveaux partenaires arabes d’Israël n’exigent pas qu’un État palestinien émerge immédiatement, mais ils ont dit qu’ils voulaient voir un mouvement dans cette direction dans le cadre de leurs accords de normalisation. Il incombe à Israël de montrer que sa relation avec ces États va au-delà des accords commerciaux et du dialogue interconfessionnel. Il s’agit d’un projet de paix à plusieurs niveaux et il a besoin d’une couche dans laquelle Israël écoute ses nouveaux amis.

Seth J. Frantzman couvre les affaires du Moyen-Orient pour le Jerusalem Post. Il est l'auteur de « Après ISIS: l'Amérique, l'Iran et la lutte pour le Moyen-Orient » et directeur exécutif du Middle East Center for Reporting and Analysis.

