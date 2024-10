Israël devrait frapper les sites nucléaires iraniens – Trump — RT World News

Empêcher Téhéran d’acquérir des armes de destruction massive devrait être une priorité, a déclaré le candidat républicain.

Israël devrait mener une frappe contre les installations nucléaires iraniennes pour venger la récente attaque de missiles de Téhéran contre l’État juif, a soutenu le candidat républicain à la présidence, Donald Trump.

Plus tôt cette semaine, l’Iran a tiré environ 180 missiles sur Israël, en représailles aux assassinats du leader politique du Hamas Ismail Haniyeh et du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, qui avaient tous deux des liens étroits avec Téhéran. L’attaque a tué un Palestinien en Cisjordanie, tandis que l’armée israélienne a reconnu que certains projectiles avaient touché ses bases aériennes.

L’attaque faisait également suite à ce qu’Israël a appelé une « opération au sol limitée » dans le sud du Liban visant le Hezbollah.

S’exprimant lors d’un événement de campagne en Caroline du Nord vendredi, Trump, connu pour sa position belliciste à l’égard de l’Iran, était en désaccord avec le président américain Joe Biden, qui avait auparavant refusé de soutenir une attaque israélienne contre les installations nucléaires iraniennes.

















« Ils lui ont demandé : que pensez-vous de l’Iran, est-ce que vous frapperiez l’Iran ? Et il répond : « Tant qu’ils ne touchent pas au nucléaire. » C’est la chose que tu veux toucher, n’est-ce pas ? Je veux dire, c’est le plus grand risque que nous ayons, les armes nucléaires. dit-il.



« Quand ils lui ont posé cette question, la réponse aurait dû être de se lancer dans le nucléaire d’abord et de s’inquiéter du reste plus tard. » Trump a ajouté.

En tant que président, Trump a été le fer de lance du retrait des États-Unis en 2018 de l’accord nucléaire avec l’Iran. Aux termes de cet accord, l’Iran avait accepté de limiter son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions économiques. À l’époque, cependant, Trump avait fait valoir que l’accord ne faisait pas grand-chose pour empêcher définitivement Téhéran d’acquérir l’arme nucléaire.

Suite à la frappe iranienne contre Israël, Axios a rapporté que Jérusalem-Ouest envisageait une « d’importantes représailles » pour le barrage de missiles et que toutes les options sont sur la table, y compris des frappes sur les installations nucléaires de Téhéran. D’autres cibles potentielles pourraient inclure des plates-formes gazières et pétrolières ou des systèmes de défense aérienne, tandis que des assassinats ciblés pourraient également être envisagés.

Pendant ce temps, selon un reportage d’Al Jazeera, l’Iran a averti les États-Unis que toute attaque israélienne pourrait entraîner une réponse militaire. « réponse non conventionnelle ». Alors que les tensions continuent de monter en flèche au Moyen-Orient, Politico a rapporté que Biden était de plus en plus frustré par la conduite d’Israël, y compris les récentes attaques contre le Hezbollah et la guerre à Gaza, la Maison Blanche reconnaissant la possibilité qu’elle ne soit pas en mesure de empêcher une catastrophe à grande échelle « guerre régionale ».