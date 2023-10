« Israël devrait arrêter » : les démocrates en désaccord sur la politique israélienne suite aux attaques terroristes du Hamas

Les élus démocrates sont en désaccord sur la manière dont les États-Unis devraient répondre aux récentes attaques terroristes du Hamas contre Israël, certains démocrates de la Chambre critiquant directement le président Joe Biden sur cette question.

Le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre dans une série de frappes coordonnées contre des colonies en territoire israélien près de Gaza, qui ont fait plus de 1 000 morts parmi les civils israéliens. En réponse, Israël a bombardé des positions du Hamas à Gaza, lancé des frappes ciblées contre les commandants du Hamas et suspendu l’approvisionnement en services publics dans la région, ce à quoi certains démocrates se sont opposés et ont critiqué l’administration Biden pour son soutien aux actions d’Israël, selon leurs commentaires publiés publiquement. (EN RELATION : Les représentants démocrates dévoilent une résolution appelant à un cessez-le-feu à Gaza suite aux attaques terroristes meurtrières contre Israël)

« Le président Biden n’a pas exprimé la moindre empathie pour les millions de civils palestiniens confrontés à des frappes aériennes brutales et à la menace d’une invasion terrestre de Gaza qui intensifierait cette crise humanitaire », a écrit la représentante démocrate Rashida Tlaib du 12e district du Congrès du Michigan dans un communiqué. déclaration sur son site Internet. « La punition collective des civils palestiniens est un crime de guerre… et pourtant, il n’y a aucune déclaration exigeant que ces violations cessent de la part de l’establishment politique américain », a-t-elle ajouté.

Biden et son administration se sont engagés à soutenir Israël dans sa réponse au Hamas, bien qu’il ait déclaré qu’une occupation israélienne de Gaza serait une « grave erreur ». Biden a également exprimé son soutien à l’élimination totale du Hamas, qui est une organisation terroriste étrangère désignée par la loi américaine.

« Décès palestiniens [are] maintenant deux fois [those of] israélien[s]. Israël devrait mettre fin aux attaques trop larges et se concentrer uniquement sur le Hamas. Assez, » a écrit Le représentant démocrate Mark Pocan du deuxième district du Congrès du Wisconsin sur Twitter, désormais connu sous le nom de X. «Le[United Nations is] avertissement [of] les conditions désastreuses à Gaza… leur réponse humanitaire s’effondrera dans 24 à 48 heures sans aide », a-t-il ajouté.

« L’expulsion massive de plus d’un million de personnes en un jour constitue un nettoyage ethnique… et aura des « conséquences humanitaires dévastatrices ». a écrit Le représentant démocrate Ilhan Omar du 5ème district du Congrès du Minnesota sur Twitter, faisant référence à un ordre israélien donné aux civils de Gaza d’évacuer la moitié nord du territoire, peut-être avant une invasion. « Nous devons cesser d’ignorer les milliers de vies palestiniennes perdues et les millions de personnes en jeu ! »

Certains démocrates ont cependant adopté une position résolument pro-israélienne que leurs collègues n’ont pas adoptée. « Les États-Unis doivent être prêts à fournir à Israël les ressources dont il a besoin pour se défendre, et rester à ses côtés jusqu’à ce que tous les otages, y compris les Américains, soient rapatriés chez eux et que les terroristes du Hamas soient traduits en justice. » a écrit Le représentant démocrate Josh Gottheimer du 5e district du Congrès du New Jersey sur Twitter.

Gottheimer, lui-même, a été mêlé à un différend à propos d’un commentaire qu’il a fait lors d’une réunion du House Democratic Caucus, au cours de laquelle il a été abordé par ses collègues pour avoir prétendument blâmé le Hamas pour les violences.

« Il est essentiel que nous reconnaissions la réalité sur le terrain : le Hamas a intentionnellement placé une grande partie de ses infrastructures… dans des quartiers résidentiels – et même dans des écoles et des hôpitaux. » a écrit Le représentant démocrate Dan Goldman du 10e district du Congrès de New York sur Twitter, répondant aux allégations selon lesquelles des civils seraient pris pour cible.

Le leader de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

