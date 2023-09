Israël dévoile l’avion de surveillance « le plus avancé » doté de capteurs alimentés par l’IA : « sans précédent »

Le ministère israélien de la Défense a dévoilé un nouvel avion de surveillance qui intègre des systèmes d’intelligence artificielle (IA) dans ce que les responsables appellent un développement technologique révolutionnaire.

« La Direction de la recherche et du développement pour la défense (DDR&D) dirige le développement des systèmes de mission « Oron » depuis plus de neuf ans », a déclaré le général de brigade. Le général Yaniv Rotem, chef de la recherche et du développement militaires au sein du DDR&D du ministère de la Défense, a déclaré dans un communiqué de presse. « Cet avion de mission fournira à Tsahal (Forces de défense israéliennes) des capacités ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance) innovantes et sans précédent utilisant des systèmes de détection révolutionnaires – le système radar embarqué et une variété de capteurs. »

« Ces systèmes transmettront des données précieuses aux unités de renseignement », a-t-il ajouté. « L’utilisation de la technologie de l’intelligence artificielle (IA) permettra de mettre en place un système de traitement de données efficace et automatisé, qui produira des renseignements exploitables en temps réel, améliorant ainsi l’efficacité des activités opérationnelles de Tsahal. »

Israel Aerospace Industries (IAI) a installé les systèmes avancés sur un avion Gulfstream G550, en ajoutant des capteurs et le C4I – l’unité technologique d’élite de Tsahal – pour produire des « capacités de renseignement sans précédent ». L’avion possède des capacités avancées de traitement des données et d’intelligence artificielle, en plus de radars avancés et de « capteurs de pointe », a indiqué l’IAI dans son communiqué de presse.

L’avion, surnommé « Oron » – ce qui peut signifier « la lumière » – peut suivre des cibles sur de « grandes distances » et dans « diverses conditions météorologiques et de visibilité », selon Breaking Defense, un média de l’industrie de la défense. IAI a collaboré avec le ministère de la Défense, l’armée de l’air israélienne (IAF), le corps de renseignement israélien et la marine israélienne pour créer l’avion.

Le ministère israélien de la Défense, qui a présenté l’avion comme « l’avion le plus avancé au monde en son genre », a commencé les vols d’essai cette semaine et, une fois opérationnel, il s’intégrera au 122e Escadron, qui est devenu une extension de l’IAF. unité de renseignement électromagnétique, en plus de ses autres fonctions.

Le 122e Escadron exploite déjà deux autres avions Gulfstream modifiés mais reconnaît le grand potentiel que présente Oron. Un commandant de l’escadron a promis de former efficacement le personnel dans le but de « raccourcir le calendrier » pour une pleine opérationnalité.

« Israël est dans une très bonne position dans le développement et l’intégration de l’intelligence artificielle », a déclaré le général de brigade. Le général Uri Engelhard (à la retraite), expert israélien en cybersécurité et en IA et membre du Forum de défense et de sécurité d’Israël, a déclaré à Fox News Digital. « Les résultats obtenus grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle en Israël sont impressionnants. »

« Il est nécessaire d’ajouter et de se concentrer sur le développement et l’application de l’intelligence artificielle parallèlement au développement et à la promotion des interfaces entre les différents programmes et moyens (capteurs et autres), ainsi qu’à la promotion, à la préservation et à l’analyse de grandes bases de données de manière rapide et fiable », » il ajouta.

Engelhard a déclaré que ce n’est pas seulement l’IA elle-même, mais aussi le « big data » qui constitue le « changement de jeu » le plus important pour les opérations – la capacité de connecter l’IA à la fois à de grandes bases de données et à une vaste gamme de capteurs et d’autres matériels « conduit à des résultats incroyables ». des résultats et de grandes économies de ressources.

« Aujourd’hui, nous sommes capables – presque sans y consacrer d’attention ou de ressources humaines – d’écouter simultanément tous les moyens de communication d’un très grand nombre de personnes », a-t-il déclaré.

« Nous pouvons analyser en temps réel tout ce qui est dit, qui l’a dit et à qui, et déduire de ce qui a été dit (y compris à partir de mots de code appris précédemment), le sens actuel et recommander quoi faire avec la nouvelle information. »

La nécessité de garder une longueur d’avance en matière de technologie et d’intégration de l’IA découle du fait que pratiquement tous les groupes, y compris les organisations terroristes, cherchent à utiliser la technologie par tous les moyens possibles, selon Engelhard.

Mais cette ruée vers l’adoption de l’IA pourrait également conduire à « des erreurs critiques… lorsque le bon sens n’est pas pris en compte dans la prise de décision », a-t-il ajouté.

« Le pays ou l’organisation qui utilise l’intelligence artificielle peut, après avoir été impressionné à plusieurs reprises par les succès de l’intelligence artificielle, croire aux analyses et aux recommandations de l’intelligence artificielle, même lorsque ces conseils sont profondément erronés ou erronés », a-t-il déclaré.