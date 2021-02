Israël développe un nouveau système de défense antimissile balistique avec les États-Unis

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a annoncé que les États-Unis travaillaient avec le pays du Moyen-Orient pour développer un nouveau système de défense antimissile balistique pour se protéger contre «l’évolution des menaces» au milieu des tensions avec l’Iran.

Le nouveau bouclier antimissile serait utilisé comme couche de protection supplémentaire, aux côtés des systèmes Arrow-2 et Arrow-3 actuels qu’Israël utilise pour se défendre contre les missiles entrants.

L’Organisation israélienne de défense antimissile et l’Agence américaine de défense antimissile ont commencé le développement du système Arrow-4, avec @ILAerospaceIAI en tant que maître d’œuvre du développement et de la production 1/2 pic.twitter.com/emLWMjlmI7 – Ministère de la Défense (@Israel_MOD) 18 février 2021

«Le développement d’Arrow-4 avec nos partenaires américains se traduira par un bond en avant technologique et opérationnel», Gantz a déclaré, ajoutant que cela préparera Israël «Pour le futur champ de bataille et l’évolution des menaces au Moyen-Orient et au-delà.»

Le nouveau bouclier antimissile Arrow-4 sera développé par Israel Aerospace Industries, en tant que maître d’œuvre du développement et de la production, ainsi que par Boeing et Elbit Systems.

Israël a renforcé ses capacités militaires ces derniers mois, car il vise à renforcer ses défenses contre les menaces supposées de l’Iran, ainsi que les conflits existants en Palestine.

Aussi sur rt.com Israël rejette l’affirmation « absurde » de Téhéran selon laquelle il prépare une attaque sous faux drapeau pour entraîner les États-Unis et l’Iran dans la guerre

En décembre, il a organisé des exercices de tir réel avec son système de défense antimissile pour tester leur efficacité à intercepter des missiles à longue et moyenne portée, garantissant que la nation dispose d’un «Approche à plusieurs niveaux pour faire face aux menaces.»

Les tensions se sont montées ces derniers mois entre Tel Aviv et Téhéran sur le retour potentiel de l’Amérique à l’accord nucléaire iranien, ainsi que sur l’accusation de l’Iran selon laquelle Israël était à l’origine de l’assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, l’un des plus grands scientifiques nucléaires du pays.

Plus tôt ce mois-ci, l’Iran a testé une série de missiles balistiques dans une démonstration de force qui visait à «Renforcer la sécurité» dans la région. En janvier, le lieutenant-général israélien Aviv Kochavi a publiquement averti que les Forces de défense israéliennes avaient commencé «pour préparer un certain nombre de plans opérationnels » contre l’Iran.

Alors qu’Israël considère le programme de missiles balistiques en Iran comme une menace à laquelle il doit se préparer, Téhéran a insisté sur le fait que ses systèmes militaires ne sont pas à des fins offensives, mais doivent fournir au pays des capacités défensives.

