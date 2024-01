Israël détruit systématiquement Gaza, section par section – Mondoweiss

Victimes

Plus de 25 295 tués* et au moins 63 000 blessés dans la bande de Gaza.

Plus de 387 Palestiniens tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

Israël révise son bilan estimé du 7 octobre à la baisse, le faisant passer de 1 400 à 1 147.

532 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre et au moins 3 221 blessés.**

*Ce chiffre a été confirmé par le ministère de la Santé de Gaza le 22 janvier. Certains groupes de défense des droits estiment le nombre de morts à plus de 32 000 en prenant en compte les personnes présumées mortes.

Développements clés

Des hôpitaux attaqués dans le sud de Gaza

L’armée israélienne détruit systématiquement Gaza alors que sa guerre génocidaire contre la bande assiégée entre dans son 108e jour. L’armée israélienne, après avoir presque entièrement décimé le nord de Gaza, continue de progresser plus au sud, en visant Khan Younis, le deuxième plus grand district de l’enclave assiégée.

La zone a été initialement désignée zone de sécurité par Israël, ce qui a conduit des centaines de milliers d’habitants du nord à chercher refuge dans la ville. Pourtant, Khan Younis est déjà devenu l’ombre de lui-même après les dégâts et les destructions considérables provoqués par les frappes aériennes israéliennes incessantes.

Le soldat Itamar Bello posant avec des mines utilisées pour démolir des maisons palestiniennes

L’invasion terrestre poursuit la campagne d’anéantissement, alors que les soldats israéliens se filment faire exploser 40 immeubles résidentiels immédiatement avec l’utilisation d’explosifs. Plus tôt, le soldat Itamar Bello a partagé une selfie de lui-même posant avec les mines utilisées pour la démolition.

Pendant ce temps, des chars et des véhicules militaires israéliens s’approchent de l’hôpital al-Amal, dans le centre de Khan Younis, le La Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) a signalé le lundi matin.

En conséquence, le PRCS a perdu tout contact avec ses équipages présents sur zone.

PRCS ajouté plus tard que l’armée israélienne empêchait les premiers intervenants d’atteindre les blessés à Khan Younis alors qu’elle intensifiait l’assaut terrestre et attaquait le centre d’ambulance du CRP.

Pendant ce temps, à environ 1 kilomètre de là, le complexe médical Nasser a été encerclé sur trois côtés par l’armée en conjonction avec les bombardements d’artillerie israéliens en cours à proximité de l’hôpital Nasser, Wafa a signalé.

“Ce n’est pas la première fois. Il y a eu plusieurs attaques et attentats à la bombe dans le quartier de l’hôpital Al-Amal à Khan Younis. [in the last few weeks]. Nous avons subi des attaques directes contre le siège du Croissant-Rouge palestinien avec des tirs d’artillerie, qui ont littéralement détruit trois étages et tué au moins sept personnes à l’intérieur du bâtiment », Nebal Farsakh, porte-parole du PRCS. a déclaré à Al Jazeera.

Farsakh a déclaré que les deux installations étaient assiégées et subissaient une panne de communication. Les ambulances ne sont pas en mesure de répondre aux appels des blessés dans la zone.

« La situation là-bas est extrêmement dangereuse, ils entendent de violents bombardements dans la région. Quiconque tente de déménager ou simplement de marcher dans la rue est pris pour cible », a poursuivi Farsakh.

L’infrastructure médicale à Gaza s’est effondrée, la plupart des 36 hôpitaux de l’enclave ne fonctionnant plus et ceux encore ouverts dépassant largement leur capacité, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Un hôpital de campagne français à bord d’un navire amarré au large des côtes égyptiennes, à 50 km à l’ouest de la bande de Gaza, a soigné environ 1 000 personnes originaires de Gaza depuis novembre.

Reuters a rapporté que le navire dispose de 70 personnels médicaux et est équipé de salles ainsi que de salles d’opération où près de 120 blessés ont été hospitalisés, et des centaines d’autres ont été vus pour des consultations ambulatoires, y compris le suivi des blessures et des problèmes psychiatriques.

Cependant, avec plus de 60 000 personnes blessées par les attaques israéliennes et un accès extrêmement limité aux soins de santé, l’hôpital de campagne ne suffit pas à compenser les attaques en cours et les installations de santé qui fonctionnent à peine.

Le capitaine français Alexandre Blonce a déclaré à Reuters qu’il s’agissait d’une « mission sans précédent ».

À Gaza, « la situation empire d’heure en heure ».

Les Palestiniens de Gaza ont peu d’espoir pour leur avenir alors que les attaques incessantes d’Israël restent incontrôlées, détruisant la société de l’enclave assiégée au point de la rendre méconnaissable.

« La manière la plus précise de décrire ce qui se passe actuellement à Khan Younis est davantage de morts et de destructions. Depuis plus d’un mois, la ville du sud est soumise à de violents bombardements. » a déclaré le journaliste d’Al Jazeera Hani Mahmoud de Rafah.

Mahmoud a déclaré que les attaques israéliennes visent également la plus grande université de Gaza, où se réfugient des milliers de personnes, et que des drones d’attaque survolent partout au-dessus de Khan Younis, tirant sur des objets en mouvement.

« La zone est bombardée par voie terrestre, aérienne et maritime – il n’y a aucun couloir sûr pour s’échapper », a-t-il poursuivi. « Des jours très sombres s’annoncent alors que la situation empire d’heure en heure. »

Pendant ce temps, dans le nord de la bande de Gaza, il n’y a plus de boulangeries et Israël continue de refuser aux Palestiniens l’accès à l’aide humanitaire de base.

Le marché du camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, souffre alors qu’il cherche à assurer sa subsistance quotidienne, dans un contexte de graves pénuries de farine et de nourriture sur les marchés et d’une absence d’aide humanitaire.

« Aujourd’hui, nous recherchons notre nourriture quotidienne. Il n’y a ni farine ni blé. Les gens mangent du maïs, et c’est de la nourriture pour les oiseaux et les animaux, pas pour les humains », a déclaré une personne au marché du camp de réfugiés de Jabalia. a déclaré à Al Jazeera.

« Le citoyen moyen de Gaza vit au jour le jour. Nous essayons de nous procurer de la farine et du pain tout préparé, mais indisponibles. Les gens n’ont pas d’argent. La situation est très difficile.

« Alors qu’un génocide se déroule à Gaza, il est temps de demander justice pour TOUS », Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU pour les territoires palestiniens occupés. a écrit sur Twitter/X. « Les otages DOIVENT être libérés immédiatement. Ainsi, les milliers de prisonniers palestiniens sont arbitrairement détenus par Israël.»

Albanese a également accusé Israël de tuer une plus grande proportion de la population de Gaza, 1,1 %, que la proportion de personnes tuées dans les guerres en Ukraine (0,2 %) et en Irak (0,8 %), et « dans un laps de temps beaucoup plus court ».

« Aucune guerre au cours de ce siècle n’est encore plus proche [Israel’s] campagne d’extermination à Gaza », a déclaré Albanese.

Des soldats israéliens accusés de pillage

Des dizaines de rapports ont fait surface accusant l’armée israélienne de pillages généralisés à travers Gaza, notamment des millions de dollars en argent, cadavres palestinienset objets archéologiques.

Le Conseil pour les relations américano-islamiques (CAIR) a appelé l’ONU à enquêter sur les informations faisant état de pillages d’objets archéologiques par les troupes israéliennes.

« Le génocide en cours perpétré par le gouvernement israélien d’extrême droite à Gaza cible tous les aspects de la culture et du patrimoine palestiniens », a déclaré le directeur du CAIR, Nihad Awad, dans un communiqué. déclaration.

« Nous exhortons les Nations Unies à enquêter sur ce dernier crime de guerre de vol culturel et à l’administration Biden d’ouvrir les yeux sur le mal que son soutien aveugle à ce génocide et à ce nettoyage ethnique cause à l’humanité, aux valeurs fondamentales et aux intérêts de notre nation dans le monde entier. »

La société israélienne en désaccord

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a continué de rejeter la possibilité d’un accord avec le Hamas pour mettre fin à la guerre, malgré son échec à ramener les captifs israéliens de Gaza par le biais d’opérations militaires.

En conséquence, Netanyahu a été critiqué par la société israélienne et par des hommes politiques de premier plan qui soulignent de plus en plus l’incompatibilité du double objectif de guerre d’Israël, à savoir l’éradication du Hamas et la libération des captifs détenus à Gaza.

En échange des 136 prisonniers restants à Gaza, le Hamas exige l’arrêt permanent des bombardements, le retrait des troupes terrestres de Gaza et la libération des prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Sami Abu Zuhri, haut responsable du Hamas, a déclaré que le refus du Premier ministre Benjamin Netanyahu de mettre fin aux opérations militaires « signifie qu’il n’y a aucune chance pour le retour du Hamas ». [Israeli] prisonniers,” a rapporté Al Jazeera.

« Si nous acceptons cela, nos soldats seront tombés en vain. Si nous acceptons cela, nous ne pourrons pas garantir la sécurité de nos propres citoyens. Nous ne pourrons pas ramener les évacués chez eux en toute sécurité et le 7 octobre prochain ne sera qu’une question de temps », a déclaré Netanyahu. selon Al Jazeera.

Dimanche soir, les familles des captifs ont dressé des tentes devant la maison de Netanyahu à Jérusalem-Ouest, appelant à leur liberté, même si cela impliquait la fin de la guerre.

Un porte-parole du Forum des otages et des familles disparues, cité par le Times of Israela déclaré que les manifestants resteraient dans leurs tentes jusqu’à ce que « le Premier ministre accepte un accord pour restituer les otages ».

Le Forum a également exigé que Netanyahu « déclare clairement que nous n’abandonnerons pas les civils, les soldats et les autres personnes kidnappées lors de la débâcle d’octobre ». a rapporté The New Arab.

« Nous devons faire avancer l’accord maintenant. Si le Premier ministre décide de sacrifier les otages, il doit faire preuve de leadership et partager honnêtement sa position avec le public israélien », poursuit le texte.

Rapports des médias israéliens que les manifestants se sentent négligés et…