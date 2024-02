Israël détruit le cimetière de Gaza où des membres du Hamas ont contribué au complot du 7 octobre

Nouvelles

Le Hamas a aidé à organiser son attaque sournoise du 7 octobre contre Israël sous un cimetière du sud de Gaza, selon les forces israéliennes qui ont récemment détruit le puits du tunnel.

Des images publiées lundi par l’armée israélienne montrent un système de tunnels de plus d’un kilomètre de long et de 20 mètres de profondeur qui traversait le cimetière du quartier de Bani Suheila à Khan Younis.

Les tunnels menaient à plusieurs grandes pièces, dont un espace cuisine équipé d’une étagère à épices et d’un système d’électricité et de plomberie fonctionnels.

Il y avait également plusieurs salles de bains et chambres dans le système de tunnels, ainsi que ce qui semblait être une salle de réunion.

C’est dans cette base que les dirigeants du bataillon oriental du Hamas auraient dirigé leurs forces lors de l’attaque terroriste d’octobre qui a tué plus de 1 200 personnes en Israël, a indiqué l’armée israélienne.

L’armée israélienne a détruit un cimetière dans le quartier de Bani Suheila à Khan Younis. identifiant en ligne/Twitter





L’armée israélienne a également affirmé que c’était dans cette base que le Hamas dirigeait ses forces lors de l’opération Garde des murs, un conflit de 11 jours entre Israéliens et Palestiniens en 2021.

Les tunnels étaient actifs lorsque Tsahal est arrivé à Bani Suheila, avec des soldats israéliens combattant et tuant des terroristes du Hamas qui étaient cachés derrière les portes piégées du labyrinthe souterrain, le brigadier israélien. Le général Dan Goldfus a déclaré aux journalistes ce week-end.

Le cimetière et une mosquée voisine ont ensuite été détruits, laissant derrière eux un cratère de 459 pieds.

Une analyse satellite a suggéré que le cimetière détruit était celui de Shuhadaa Bani Suheila.

L’armée israélienne a déclaré avoir rencontré plusieurs hommes armés du Hamas à l’intérieur du tunnel, cachés derrière des portes truquées pour exploser. Tsahal/GPO/SIPA/Shutterstock

Malgré la vidéo et la visite guidée organisées par Tsahal, les journalistes n’ont pas pu vérifier de manière indépendante ce qu’il y avait exactement dans le tunnel qui traversait le cimetière.

Les journalistes n’ont vu que les entrées menant au tunnel.

Goldfus a déclaré aux journalistes de CNN que la structure n’était « pas sécurisée », le média américain notant qu’aucune des entrées montrées aux journalistes ne semblait être située dans l’enceinte du cimetière.

Interrogé par les journalistes d’AP et de CNN sur ce qui est arrivé aux corps enterrés au cimetière, Goldfus a déclaré que Tsahal avait du mal à déplacer les cadavres tout en combattant le Hamas en même temps.

L’armée israélienne a indiqué avoir rencontré des difficultés pour évacuer les corps enterrés dans le cimetière démoli. Tsahal/GPO/SIPA/Shutterstock

« Nous essayons de les écarter autant que possible », a-t-il déclaré à propos des corps exhumés. “Mais rappelez-vous, lorsque nous combattons à cet endroit et que votre ennemi vous flanque encore et encore et utilise ces complexes pour se cacher, vous ne pouvez pas faire grand-chose.”

L’armée israélienne a été critiquée pour avoir déterré des cadavres à Gaza après une enquête de CNN au début du mois documentant le comportement de l’armée israélienne sur les tombes.

L’UNESCO a déjà appelé le Hamas et Israël à éviter d’attaquer des sites culturellement importants, la destruction de cimetières et de mosquées étant considérée comme un crime de guerre en vertu du Statut de Rome, selon la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale.

Israël a fait valoir que ces protections sont nulles lorsque les sites sont utilisés à des fins militaires, Tsahal défendant ses actions comme une nécessité pour démanteler le réseau terroriste du Hamas et localiser les plus de 130 otages détenus à Gaza.

