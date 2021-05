Israël détruit la maison du haut dirigeant du Hamas alors que Nethanyahu promet de poursuivre les frappes aériennes

ISRAEL a détruit la maison d’un haut dirigeant du Hamas en tant que Premier ministre Benjamin Netanyahu jure de continuer avec une série de frappes aériennes sur la Palestine.

Israël semble avoir intensifié ses frappes ces derniers jours pour infliger autant de dégâts que possible au Hamas alors que les efforts pour négocier un cessez-le-feu s’accélèrent.

AFP

Des ambulanciers palestiniens recherchent des survivants sous les décombres d’un bâtiment détruit à Gaza[/caption]

AFP

Des soldats israéliens tirent un obusier automoteur de 155 mm vers la bande de Gaza[/caption]

EPA

Israël a promis de poursuivre les frappes aériennes sur la Palestine[/caption]

AFP

Des soldats israéliens se rassemblent le long de la frontière avec la bande de Gaza[/caption]

L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait frappé les maisons de Yehiyeh Sinwar, le plus haut dirigeant du Hamas à l’intérieur du territoire, et de son frère Muhammad, un autre haut membre du Hamas.

Hier, il a détruit la maison de Khalil al-Hayeh, un haut responsable de la branche politique du Hamas.

Brick. Le général Hidai Zilberman a confirmé la frappe contre la maison de Sinwar dans la ville de Khan Younis, au sud de Gaza, à la radio de l’armée.

Le porte-parole de l’armée a déclaré que la maison du frère de Sinwar, responsable de la «logistique et du personnel» du Hamas, avait également été détruite.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les frappes aériennes se poursuivraient aussi longtemps qu’elles seraient nécessaires.

L’échelon supérieur du Hamas est entré dans la clandestinité à Gaza, et il est peu probable qu’il y en ait eu chez eux au moment des frappes.

Le chef de file du groupe, Ismail Haniyeh, partage son temps entre la Turquie et le Qatar, qui fournissent tous deux un soutien politique au groupe.

Le Hamas et le groupe militant du Jihad islamique ont reconnu que 20 combattants avaient été tués depuis que les combats ont éclaté lundi, tandis qu’Israël affirme que le nombre réel est bien plus élevé.

La dernière série de combats, la pire depuis la guerre de Gaza en 2014, a tué au moins 145 Palestiniens à Gaza, dont 41 enfants et 23 femmes.

Huit Israéliens ont été tués, dont un garçon de 5 ans et un soldat.

EPA

Des gens recherchent des survivants sous les décombres d’un bâtiment détruit à Gaza[/caption]

AFP

Un incendie éclate de la tour Andalus alors qu’elle est détruite par une frappe aérienne israélienne à Gaza[/caption]

EPA

Un manifestant palestinien jette des pierres lors d’affrontements avec les troupes israéliennes au checkpoint de Huwwara près de la ville cisjordanienne de Naplouse[/caption]

Le Hamas et d’autres groupes militants ont tiré quelque 2 900 roquettes sur Israël depuis lundi, lorsque les tensions au sujet d’un lieu saint en pointe à Jérusalem et la menace d’expulsion de dizaines de familles palestiniennes ont débordé.

Environ la moitié de ces projectiles ont échoué ou ont été interceptés, selon l’armée israélienne, mais des roquettes ont atteint les grandes villes et semé la panique généralisée.

Israël a mené des centaines de frappes aériennes à travers le territoire appauvri et bloqué, qui abrite plus de deux millions de Palestiniens, et a détruit un certain nombre de gratte-ciel.

Tôt dimanche, des avions de combat israéliens ont frappé plusieurs bâtiments et routes dans le centre de la ville de Gaza.

Des photos diffusées par des habitants et des journalistes ont montré que les frappes aériennes ont percuté un cratère qui bloquait l’une des routes principales menant à l’hôpital de Shifa, le plus grand centre médical de la bande.

Le ministère de la Santé a déclaré que les dernières frappes aériennes avaient fait au moins deux morts et 25 blessés, dont des enfants et des femmes.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de l’armée israélienne.

FRAPPES AÉRIENNES

Depuis le début du conflit, Israël a rasé un certain nombre des plus hauts bureaux et immeubles résidentiels de la ville de Gaza, alléguant qu’ils abritent des infrastructures militaires du Hamas.

Samedi, il s’est tourné vers le bâtiment de 12 étages al-Jalaa, où se trouvent les bureaux de l’Associated Press, de la chaîne de télévision Al-Jazeera et d’autres médias, ainsi que plusieurs étages d’appartements.

Netanyahu a allégué que le renseignement militaire du Hamas opérait à l’intérieur du bâtiment.

Israël cite régulièrement la présence du Hamas comme raison de cibler certains endroits lors de frappes aériennes, y compris des bâtiments résidentiels.

L’armée a également accusé le groupe militant d’utiliser des journalistes comme boucliers humains, mais n’a fourni aucune preuve pour étayer ses affirmations.

Le président Joe Biden s’est entretenu samedi avec Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas, dont l’autorité est limitée à certaines parties de la Cisjordanie occupée.

L’administration Biden a affirmé son soutien à Israël tout en s’efforçant de désamorcer la crise.

Le diplomate américain Hady Amr a été envoyé dans la région dans le cadre des efforts visant à négocier une trêve, et le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir aujourd’hui.





Les tensions ont commencé à Jérusalem-Est au début du mois, lorsque les Palestiniens ont protesté contre les tentatives des colons d’expulser de force un certain nombre de familles palestiniennes de leurs maisons et les mesures de la police israélienne à la mosquée Al-Aqsa, un point d’éclair fréquent situé sur un mont dans la vieille ville vénérée par Musulmans et juifs.

Le Hamas a tiré des roquettes vers Jérusalem lundi soir, déclenchant l’assaut israélien sur Gaza.

Les troubles ont également débordé ailleurs, alimentant les manifestations en Cisjordanie occupée et attisant la violence en Israël entre ses citoyens juifs et arabes, avec des affrontements et des attaques de justiciers contre des personnes et des biens.

Reuters

Les sauveteurs recherchent des survivants après une frappe aérienne[/caption]

EPA

Les ambulanciers paramédicaux en Palestine soignent les victimes après une frappe aérienne[/caption]

AFP

Des soldats israéliens tirent un missile vers la bande de Gaza[/caption]

AFP

Des soldats israéliens à la frontière de Gaza[/caption]