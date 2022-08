Israël. Des soldats tuent 2 Palestiniens armés lors d’un affrontement en Cisjordanie

JERUSALEM (AP) – Les troupes israéliennes ont tué deux Palestiniens armés lors d’une fusillade mardi lors d’une opération d’arrestation dans la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée, a annoncé la police.

Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré qu’une personne avait été tuée et au moins 40 personnes blessées dans la fusillade, un jour après qu’un cessez-le-feu ait mis fin à trois jours de combats entre Israël et le groupe militant du Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza.

La police israélienne a déclaré que les forces avaient encerclé le domicile d’Ibrahim al-Nabulsi, qui, selon eux, était recherché pour une série de fusillades en Cisjordanie au début de cette année. Ils ont déclaré qu’al-Nabulsi et un autre militant palestinien avaient été tués dans une fusillade sur les lieux et que les soldats avaient trouvé des armes et des explosifs chez lui.

Israël a mené des raids d’arrestation presque nocturnes en Cisjordanie ces derniers mois dans le cadre d’une répression contre des groupes militants palestiniens, principalement le Jihad islamique, à la suite d’une série d’attaques meurtrières visant des Israéliens au début de cette année qui ont fait 19 morts. Des dizaines de Palestiniens ont été tués dans des affrontements avec les troupes israéliennes lors de ces raids d’arrestation.

La semaine dernière, Israël a arrêté Bassam al-Saadi, un haut responsable du Jihad islamique dans la ville cisjordanienne de Jénine, lors d’une des opérations nocturnes. Le groupe a déclaré qu’il se mettait “en alerte” et vendredi, Israël a déclaré qu’il avait lancé une série de frappes sur des cibles du Jihad islamique dans la bande de Gaza en réponse à une “menace imminente” du groupe militant.

Au cours des trois jours de combats à Gaza, au moins 46 Palestiniens ont été tués, dont 16 enfants et quatre femmes, et 311 ont été blessés, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Douze des personnes tuées étaient des militants du Jihad islamique, une appartenait à un petit groupe armé et deux étaient des policiers affiliés au Hamas qui ne participaient pas aux combats, selon les factions armées.

Israël a estimé qu’un total de 47 Palestiniens ont été tués, dont 14 tués par des ratés de roquettes du Jihad islamique. Il a déclaré que 20 militants et sept civils sont morts dans des frappes aériennes israéliennes et qu’il enquêtait toujours sur six morts.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et les Palestiniens la recherchent comme le cœur de leur futur État. Israël considère la Cisjordanie comme le cœur biblique et historique du peuple juif et a construit des dizaines de colonies, qui abritent aujourd’hui plus de 400 000 Israéliens.

Les Palestiniens et une grande partie de la communauté internationale considèrent les implantations israéliennes en Cisjordanie comme une violation du droit international et un obstacle à une résolution pacifique du conflit qui dure depuis des décennies.

The Associated Press