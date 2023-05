Israël déploie une forte présence policière avant la marche controversée de Jérusalem

JERUSALEM (AP) – Israël a déployé plus de 2 000 policiers jeudi pour une marche de nationalistes juifs brandissant des drapeaux dans la principale artère palestinienne de la vieille ville de Jérusalem, un événement controversé qui survient alors que les tensions sont déjà vives.

Les autorités affirment que le renforcement de la sécurité est un effort déterminé pour s’assurer que la marche se déroule sans violence.

La police a décidé d’autoriser les milliers de manifestants à emprunter la route traditionnelle à travers la porte de Damas de la vieille ville – malgré une recrudescence de la violence israélo-palestinienne au cours de l’année écoulée et de violents combats entre Israël et des militants palestiniens à Gaza la semaine dernière.

Tôt jeudi, des centaines de Juifs montaient vers un site sensible de Jérusalem, sacré pour les Juifs et les Musulmans dans le cadre des activités de la journée, des visites que les Palestiniens considèrent comme provocantes. Parmi eux se trouvait au moins un ministre du cabinet israélien du gouvernement de droite du pays, selon des militants juifs menant les visites.

Alors que les responsables israéliens décrivent la marche comme un défilé festif, elle a été entachée de chants racistes anti-arabes et de violence envers les Palestiniens locaux par certains des marcheurs. Il y a deux ans, cela a contribué à déclencher une guerre de 11 jours entre Israël et les militants palestiniens à Gaza, et le groupe militant du Hamas a exhorté les Palestiniens à affronter le défilé cette année.

Surint. Yoram Segal, un haut responsable de la police de Jérusalem, a déclaré mercredi aux journalistes que les autorités étaient déterminées à empêcher la violence cette fois-ci.

Il a déclaré que quelque 2 500 officiers étaient déployés dans toute la zone, à la fois pour assurer la sécurité et pour réagir rapidement à toute violence potentielle.

« Nous allons traiter durement quiconque tente de troubler la paix », a-t-il déclaré. Il a déclaré que les troubles passés avaient été causés par une infime minorité de personnes, mais a déclaré qu’il n’y aurait aucune tolérance pour l’incitation ou la violence qui pourrait « mettre en danger les personnes qui se trouvent le long de la route ou qui vivent le long de la route ».

Segal a déclaré que la police travaillait « main dans la main » avec les dirigeants des communautés juives et palestiniennes pour maintenir la paix. Il a également confirmé qu’il y avait eu un certain nombre d’arrestations préventives de personnes soupçonnées de planifier des troubles violents. Il a refusé d’élaborer.

La marche marque le « Jour de Jérusalem », qui célèbre la prise de Jérusalem-Est par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Israël considère tout Jérusalem comme sa capitale éternelle, mais son annexion du secteur oriental, qui abrite les lieux saints les plus importants de la ville, n’est pas internationalement reconnue. Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme capitale de leur futur État.

Chaque année, des milliers de nationalistes israéliens participent à la marche, agitant des drapeaux israéliens bleus et blancs et chantant des chansons. Mais dans certains cas, les manifestants scandent des slogans anti-arabes en passant devant les badauds et les entreprises palestiniennes.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, l’homme politique d’extrême droite Itamar Ben-Gvir, a rejoint la marche ces dernières années. On ne savait pas s’il rejoindrait cette année, sa première en tant que ministre du Cabinet.

Mercredi, le groupe militant du Hamas au pouvoir à Gaza a appelé les Palestiniens à s’opposer au défilé.

« Nous demandons aux habitants de Jérusalem de mobiliser les masses pour faire face à la marche des drapeaux à Jérusalem demain », a déclaré Mushir al-Masri, un responsable du Hamas à Gaza.

Le Hamas a exhorté les Palestiniens en Cisjordanie occupée et à l’intérieur d’Israël à « se heurter à l’occupation ». Il a également déclaré qu’il organiserait une manifestation, avec des personnes agitant des drapeaux palestiniens le long de la frontière fortement fortifiée de Gaza avec Israël.

Lors d’un test avant le défilé, environ 300 Juifs visitaient tôt jeudi le lieu saint le plus sensible de Jérusalem, selon Beyadenu, un groupe d’activistes qui promeut les visites juives sur le site. Des policiers ont été vus escortant des groupes de visiteurs juifs marchant dans l’enceinte et d’autres législateurs devaient arriver plus tard.

Le complexe au sommet d’une colline est connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple, qui abrite les anciens temples juifs, et est le site le plus sacré du judaïsme. Les Palestiniens le vénèrent comme le sanctuaire noble et abritent aujourd’hui la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l’islam.

En vertu d’accords de longue date, les Juifs sont autorisés à visiter le site mais pas à y prier. Mais une augmentation de ces visites, ainsi que des scènes de certains Juifs priant tranquillement, ont fait craindre aux Palestiniens qu’Israël tente de modifier le statu quo – une accusation qu’Israël nie.

Les revendications concurrentes sur le site sont au cœur du conflit israélo-palestinien et se transforment souvent en violence, y compris la guerre de 2021 entre Israël et le Hamas.

Le défilé intervient alors que les combats en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est sont à leur plus haut niveau depuis deux décennies. Cela survient également quelques jours seulement après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu mettant fin à cinq jours de violents combats entre Israël et le groupe militant du Jihad islamique à Gaza.

Le Hamas est resté à l’écart pendant les combats et Israël a évité d’attaquer le groupe dans un effort des deux côtés pour contenir la violence.

Mais si des troubles éclatent à Jérusalem, le Hamas pourrait entrer dans la mêlée. Il y a deux ans, des semaines de troubles à Jérusalem ont éclaté en une guerre de 11 jours pendant le défilé.

« La résistance est prête à protéger la mosquée Al-Aqsa et à empêcher la judaïsation de Jérusalem », a déclaré al-Masri.

Josef Federman, Associated Press