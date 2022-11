Israël déploie des pistolets robotisés télécommandés en Cisjordanie

CAMP DE RÉFUGIÉS D’AL-AROUB, Cisjordanie (AP) – Dans deux endroits instables de la Cisjordanie occupée, Israël a installé des armes robotiques capables de tirer des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des balles à pointe éponge sur les manifestants palestiniens.

Les armes, perchées au-dessus d’un camp de réfugiés palestiniens surpeuplé et dans une ville brûlante de Cisjordanie, utilisent l’intelligence artificielle pour suivre les cibles. Israël dit que la technologie sauve des vies – à la fois israéliennes et palestiniennes. Mais les critiques voient un autre pas vers une réalité dystopique dans laquelle Israël peaufine son occupation illimitée des Palestiniens tout en gardant ses soldats hors de danger.

La nouvelle arme arrive à un moment de tensions accrues en Cisjordanie occupée, où les troubles ont fortement augmenté au cours de ce qui a été l’année la plus meurtrière depuis 2006. La victoire de l’alliance radicale de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui comprend une extrême droite- parti de l’aile ayant des liens étroits avec le mouvement des colons, a soulevé des inquiétudes quant à davantage de violence.

Des tourelles jumelles, chacune équipée d’une lentille de surveillance et d’un canon de fusil, ont été récemment installées au sommet d’une tour de garde hérissée de caméras de surveillance surplombant le camp de réfugiés d’Al-Aroub dans le sud de la Cisjordanie. Lorsque de jeunes manifestants palestiniens affluent dans les rues en lançant des pierres et des bombes incendiaires sur les soldats israéliens, les armes robotiques libèrent sur eux des gaz lacrymogènes ou des balles à pointe éponge, selon des témoins.

Il y a environ un mois, l’armée a également placé les robots dans la ville voisine d’Hébron, où les soldats se heurtent souvent aux résidents palestiniens qui lancent des pierres. L’armée a refusé de commenter ses projets de déploiement du système ailleurs en Cisjordanie.

L’activiste palestinien Issa Amro a déclaré que les habitants d’Hébron craignaient que la nouvelle arme ne soit utilisée à mauvais escient ou piratée sans responsabilité dans des situations potentiellement mortelles. Les gens n’apprécient pas non plus ce qu’ils disent être un essai d’armes sur des civils, a-t-il ajouté.

« Nous ne sommes pas une formation et une simulation pour les entreprises israéliennes », a-t-il déclaré. “C’est quelque chose de nouveau qui doit être arrêté.”

Il n’y a pas de soldats à côté des machines. Au lieu de cela, les armes sont actionnées par télécommande. D’une simple pression sur un bouton, les soldats nichés à l’intérieur d’une tour de garde peuvent tirer sur des cibles sélectionnées.

L’armée affirme que le système est actuellement testé et ne tire que des armes “non létales” utilisées pour le contrôle des foules, telles que des balles à pointe éponge et des gaz lacrymogènes. Les habitants d’Al-Aroub disent que les tourelles ont à plusieurs reprises inondé le camp à flanc de colline de gaz.

« Nous n’ouvrons pas la fenêtre, nous n’ouvrons pas la porte. Nous savons qu’il ne faut rien ouvrir », a déclaré le commerçant Hussein al-Muzyeen.

Les armes robotiques sont de plus en plus utilisées dans le monde, les militaires étendant leur utilisation de drones pour mener des frappes meurtrières de l’Ukraine à l’Éthiopie. Des armes télécommandées comme le système israélien en Cisjordanie ont été utilisées par les États-Unis en Irak, par la Corée du Sud le long de la frontière avec la Corée du Nord et par divers groupes rebelles syriens.

Israël, connu pour ses technologies militaires avancées, est l’un des principaux producteurs mondiaux de drones capables de lancer des missiles à guidage de précision. Il a construit une clôture le long de sa frontière avec la bande de Gaza équipée de radars et de capteurs souterrains et sous-marins. Au-dessus du sol, il utilise un véhicule robotisé, équipé de caméras et de mitrailleuses, pour patrouiller aux frontières instables. L’armée teste et utilise également des technologies de surveillance de pointe telles que la reconnaissance faciale et la collecte de données biométriques sur les Palestiniens qui naviguent dans les routines de l’occupation, comme la demande de permis de voyage israéliens.

« Israël utilise la technologie comme moyen de contrôler la population civile », a déclaré Dror Sadot, porte-parole du groupe de défense des droits israélien B’Tselem. Elle a dit que même les armes supposées non létales comme les balles en éponge peuvent causer une douleur extrême et même être mortelles.

Les tourelles d’Al-Aroub ont été construites par Smart Shooter, une entreprise qui fabrique des “systèmes de contrôle de tir” qui, selon elle, “augmentent considérablement la précision, la létalité et la connaissance de la situation des armes légères”. La société revendique des contrats avec des dizaines d’armées à travers le monde, y compris l’armée américaine.

S’exprimant au siège de la société au kibboutz Yagur, dans le nord d’Israël, le directeur général Michal Mor a déclaré que le pistolet nécessitait une sélection humaine des cibles et des munitions.

“Ils ont toujours un homme au courant qui prend la décision concernant la cible légitime”, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que le système minimisait les pertes en éloignant les soldats de la violence et limitait les dommages collatéraux en rendant les tirs plus précis.

Dans une zone densément peuplée comme Al-Aroub, elle a déclaré que les soldats peuvent surveiller des personnes spécifiques dans une foule et verrouiller la tourelle sur des parties du corps spécifiques. Le système ne se déclenche qu’après que les algorithmes ont évalué des facteurs complexes tels que la vitesse, la distance et la vélocité du vent.

L’armée a déclaré que ces garanties minimisent les risques pour les soldats et améliorent la supervision de leurs activités. Il a également déclaré que la technologie permet aux soldats de cibler des zones «moins sensibles» du corps pour minimiser les dommages et éviter de tirer sur les passants.

“De cette façon, le système réduit la probabilité d’un tir imprécis”, a-t-il déclaré.

Mais Omar Shakir, le directeur Israël et Palestine de Human Rights Watch, a déclaré qu’Israël est sur une “glissade vers la déshumanisation numérique des systèmes d’armes”. En utilisant de telles technologies, Shakir a déclaré qu’Israël créait “une poudrière pour les violations des droits de l’homme”.

La violence en Cisjordanie a augmenté au cours des derniers mois alors qu’Israël a intensifié les raids d’arrestation après qu’une série d’attaques palestiniennes en Israël a tué 19 personnes au printemps dernier. La violence a tué plus de 130 Palestiniens cette année et au moins 10 autres Israéliens ont été tués lors des récentes attaques.

Israël affirme que les raids visent à démanteler les infrastructures militantes et qu’il a été contraint d’agir en raison de l’inaction des forces de sécurité palestiniennes. Pour les Palestiniens, les incursions nocturnes dans leurs villes ont affaibli leurs propres forces de sécurité et resserré l’emprise d’Israël sur les terres qu’ils veulent pour l’État qu’ils espèrent. Israël a capturé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967.

À Al-Aroub, les habitants disent que les engins tirent sans avertissement.

“C’est très rapide, même plus rapide que les soldats”, a déclaré Kamel Abu Hishesh, un étudiant de 19 ans. Il a décrit des affrontements presque nocturnes où les soldats prennent d’assaut le camp alors que le pistolet automatisé tire des gaz lacrymogènes de haut en bas de la colline.

Paul Scharre, vice-président du groupe de réflexion de Washington Center for a New American Security et ancien tireur d’élite de l’armée américaine, a déclaré que sans émotion et avec un meilleur objectif, les systèmes automatisés peuvent potentiellement réduire la violence.

Mais il a dit que l’absence de normes internationales pour les “robots tueurs” est problématique.

Sinon, a-t-il dit, ce n’est qu’une question de temps avant que ces systèmes automatisés soient équipés pour utiliser une force mortelle.

Les rédacteurs de l’Associated Press Mahmoud Illean à Al-Aroub et Ami Bentov au kibboutz Yagur, en Israël, ont contribué à ce rapport.

Sam Mcneil, Associated Press