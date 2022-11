Israël déploie des pistolets robotisés en Cisjordanie – AP

Les tourelles télécommandées peuvent tirer des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes sur les manifestants palestiniens

Israël a déployé de nouvelles armes robotiques en Cisjordanie dans un contexte de tensions accrues entre Israéliens et Palestiniens. Des pistolets télécommandés capables de tirer des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des balles à pointe éponge ont été installés dans la ville d’Hébron et dans l’immense camp de réfugiés d’Al-Aroub, a rapporté mercredi l’Associated Press.

Les tourelles sont montées sur des tours de garde spéciales équipées de caméras de surveillance. Les armes elles-mêmes ont également leurs propres caméras et sont télécommandées par des soldats des Forces de défense israéliennes (FDI) à l’intérieur des tours, a indiqué l’agence de presse. Selon AP, les armes utilisent également l’intelligence artificielle pour suivre leurs cibles.

Les armes ont été placées dans les deux points chauds qui ont récemment connu des affrontements réguliers entre manifestants palestiniens et soldats israéliens. Maintenant, si les foules descendent dans les rues en lançant des pierres et des bombes incendiaires sur les troupes israéliennes, les tourelles dans les tours déclencheront un barrage de gaz lacrymogène et de balles à pointe éponge, ont indiqué des sources à l’agence de presse.

Israël insiste sur le fait que les nouveaux systèmes aideront à sauver la vie des Israéliens et des Palestiniens, ajoutant que les systèmes sont testés à ce stade et n’utilisent que “non mortel” munitions pour le contrôle des foules. Les Palestiniens craignent que les systèmes d’armes ne soient mal utilisés ou piratés, a déclaré AP, ajoutant que les habitants ont également averti que leur utilisation pourrait conduire à des situations potentiellement mortelles.

Lire la suite Israël explique l’arme télécommandée des points de contrôle

« Nous ne sommes pas une formation et une simulation pour les entreprises israéliennes », un militant palestinien d’Hébron, Issa Amro, a déclaré à l’agence de presse, ajoutant que de telles pratiques “doit être arrêté.” Le commerçant Hussein al-Muzyeen du camp d’Al-Aroub aurait déclaré que la zone se retrouve désormais régulièrement couverte de gaz lacrymogène. « Nous n’ouvrons pas la fenêtre, nous n’ouvrons pas la porte. Nous savons qu’il ne faut rien ouvrir », il expliqua.

Les tourelles déployées en Cisjordanie ont été développées par la société Smart Shooter – une entreprise qui bénéficie de contrats avec un certain nombre d’armées du monde, dont l’armée américaine. Elle est spécialisée dans l’augmentation “la précision, la létalité et la connaissance de la situation des armes légères.”

En octobre, l’ONU a averti que cette année pourrait être “le plus meurtrier” pour les Palestiniens de Cisjordanie. Au total, 32 Palestiniens dont six enfants ont été tués depuis le début de l’année par les forces de sécurité israéliennes lors de manifestations, d’affrontements, de perquisitions et d’arrestations, d’attaques et d’attaques présumées contre des Israéliens, Tor Wennesland, le coordinateur spécial pour le Moyen-Orient processus de paix, a déclaré à l’époque.