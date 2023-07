L’armée israélienne a déployé des milliers de soldats et de drones lors d’une attaque contre un bastion militant palestinien en Cisjordanie dimanche soir.

Les responsables militaires s’attendent à ce que les quelque 2 000 soldats restent dans la ville cisjordanienne de Jénine jusqu’à 48 heures après le lancement de l’opération. Les responsables palestiniens disent qu’au moins huit personnes ont été tuées et 50 blessées dans l’attaque, qui était plus importante que toute opération menée par Israël cette année.

« Le centre de commandement opérationnel servait de centre avancé d’observation et de reconnaissance, un lieu où les terroristes armés se rassemblaient avant et après les activités terroristes », a déclaré l’armée israélienne (FDI) dans un communiqué, ajoutant qu’il servait également de « plaque tournante pour la coordination et la communication entre les terroristes. »

« Au cours des dernières heures, nos forces de sécurité ont opéré contre les points chauds du terrorisme dans la ville de Jénine. Face au terrorisme, nous adopterons une approche proactive et décisive. Quiconque porte atteinte aux citoyens d’Israël paiera un lourd tribut, », a déclaré le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, dans un communiqué. « Nous surveillons de près les actions de nos ennemis et l’establishment de la défense d’Israël est préparé à chaque scénario. Je félicite l’armée israélienne et l’ISA pour leur détermination et leurs opérations. »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a organisé une évaluation virtuelle de la sécurité avec de hauts responsables lundi matin pour discuter de l’opération et se préparer à toute réponse. Israël se prépare déjà à d’éventuels tirs de roquettes depuis Gaza.

Ont participé à la conversation le ministre de la Défense, le ministre des Affaires stratégiques, le directeur de l’ISA, le directeur du Conseil de sécurité nationale, le chef de cabinet du Premier ministre, le secrétaire militaire du Premier ministre, le chef du renseignement de Tsahal, le chef du IDF Operations, le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires et le chef du département de recherche sur le renseignement de Tsahal.

Jénine est un foyer d’activités terroristes palestiniennes depuis des mois, des militants soutenus par l’Iran menant des attaques en Israël.

Il y a eu plusieurs escarmouches dans et autour de la ville tout au long de 2023, les forces israéliennes menant des opérations ciblant des individus et des bastions spécifiques.

Fin juin, les troupes israéliennes ont démoli la maison d’un Palestinien soupçonné d’avoir tué un soldat israélien l’année dernière.

La maison appartenait à Kamal Jouri, l’un des deux Palestiniens soupçonnés d’avoir tué le sergent-chef. Ido Baruch lors d’une fusillade en voiture dans le nord de la Cisjordanie en octobre. Lui et un deuxième suspect ont été arrêtés par l’armée en février, et l’armée a démoli la maison du deuxième suspect au début du mois. Un groupe militant palestinien appelé la fosse aux lions a revendiqué la responsabilité de l’attaque.

