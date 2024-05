Israël dénonce la promesse du gouvernement allemand d’arrêter le Premier ministre Netanyahu suite à un mandat de la CPI

{{#rendered}} {{/rendered}}

JÉRUSALEM — Un porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fustigé l’administration du chancelier allemand Olaf Scholz pour avoir déclaré mercredi que son pays arrêterait et expulserait le chef de l’État juif si la Cour pénale internationale (CPI) exécutait un mandat d’arrestation et d’extradition contre Netanyahu.

« Je suis assez vieux pour me souvenir que le dirigeant allemand est venu ici quelques jours après le 7 octobre et a déclaré que le Hamas était le nouveau nazi. Ils cherchent un génocide contre les Juifs. Beaucoup dans le monde doivent vérifier leur sens moral et être à droite. côté de l’histoire. » Avi Hyman, porte-parole de Benjamin Netanyahu, a déclaré jeudi à Fox News Digital.

Le porte-parole de Scholz, Steffen Hebestreit, a été interrogé mercredi si le gouvernement allemand exécuterait un mandat d’arrêt de la CPI contre Netanyahu pour des crimes de guerre présumés commis lors des efforts d’Israël pour vaincre le mouvement terroriste Hamas dans la bande de Gaza. Hebestreit a répondu : « Bien sûr. Oui, nous respectons la loi. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

La CPI DEMANDE DES MANDATS D’ARRÊT CONTRE NETANYAHU ET LES DIRIGEANTS DU HAMAS POUR « CRIMES DE GUERRE »

Le rabbin Abraham Cooper, doyen associé du Centre Simon Wiesenthal à Los Angeles, a déclaré à Fox News Digital : « Il est incompréhensible qu’un gouvernement allemand puisse arrêter le Premier ministre démocratiquement élu de l’État juif pour mensonge en matière de diffamation de sang. les antisémites attaquant les Juifs dans les rues de sa nation. Plus jamais, plus jamais. »

Le ciblage de Netanyahu par l’administration Scholz a suscité des commentaires sur l’échec de l’Allemagne à avoir intériorisé les leçons de l’Holocauste, au cours duquel les nazis ont arrêté, déporté et assassiné six millions de Juifs européens.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Un jour avant que le porte-parole de Scholz ne déclare que l’Allemagne appliquerait le mandat d’arrêt de la CPI, l’ambassadeur d’Israël en Allemagne, Ron Prosor, a écrit sur X : « Le procureur général [of the ICC] assimile un gouvernement démocratique au Hamas, diabolisant et délégitimant ainsi Israël et le peuple juif. Il a complètement perdu son sens moral. L’Allemagne a la responsabilité de réajuster cette boussole. Cette campagne politique honteuse pourrait devenir un clou dans le cercueil pour l’Occident et ses institutions. N’en arrivez pas là ! »

Prosor, qui était l’ancien ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, a déclaré : « C’est scandaleux ! Le « Staatsräson » allemand est maintenant mis à l’épreuve – pas de si ni de mais. Cela contraste avec les déclarations faibles que nous entendons de la part de certaines institutions et acteurs politiques. La déclaration publique selon laquelle Israël a le droit de se défendre perd de sa crédibilité si nos mains sont liées dès que nous nous défendons. »

L’ancienne chancelière Angela Merkel a déclaré devant le parlement israélien, la Knesset, en 2008, que la raison d’être de son pays – en allemand, Staatsräson – était son engagement en matière de sécurité envers l’existence d’Israël et sa volonté de garantir que le régime iranien ne construise pas d’armes nucléaires. Prosor a appelé l’Allemagne, dans son message X, à donner un sens et un contenu à la notion de raison d’être de Merkel envers l’État juif.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Scholz est membre du Parti social-démocrate de centre-gauche. Merkel est issue du parti conservateur Union chrétienne-démocrate.

BIDEN CLAQUE LA DEMANDE « SCANDAUSE » DE LA CPI POUR UN MANDAT D’ARRÊT POUR NETANYAHU

L’Allemagne est un fervent partisan de la CPI et l’un de ses principaux donateurs. Netanyahu a déclaré que l’acte du procureur en chef de la CPI d’émettre des mandats d’arrêt contre lui et contre le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, sont les derniers exemples de « à quoi ressemble le nouvel antisémitisme ».

{{#rendered}} {{/rendered}}

Un porte-parole du gouvernement fédéral allemand a déclaré mardi : « Les accusations du procureur général sont graves et doivent être étayées ».

La création de la CPI a été motivée par la destruction des Juifs européens par l’Allemagne nazie et comme un moyen de mettre fin aux crimes totalitaires contre l’humanité. Les critiques affirment que la mission de la CPI a été pervertie par son attaque contre la seule démocratie du Moyen-Orient, Israël, qui mène une guerre existentielle contre le mouvement Hamas soutenu par le régime iranien.

Scholz a fait l’objet de vives critiques en 2022 pour n’avoir pas contrecarré la déclaration antisémite du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le dirigeant palestinien avait alors prononcé une tirade choquante contre Israël à Berlin, où l’Holocauste a été organisé, affirmant que l’État juif avait perpétré « 50 Holocaustes ».

{{#rendered}} {{/rendered}}

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Scholz est resté silencieux tandis qu’Abbas déformait et minimisait l’Holocauste.

Les questions de presse de Fox News adressées au porte-parole du chancelier Scholz et à la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock n’ont pas été immédiatement répondues.