Israël démolit la maison en Cisjordanie d’un Palestinien qui aurait tué par balles 2 frères israéliens

Les forces de sécurité israéliennes ont démoli mardi la maison cisjordanienne d’un Palestinien accusé d’avoir perpétré une fusillade meurtrière au début de l’année, a annoncé l’armée, la dernière incursion visant à alimenter les tensions dans le territoire occupé.

La tactique vieille de plusieurs décennies d’Israël consistant à raser les maisons familiales des agresseurs palestiniens présumés a suscité de vives critiques de la part des groupes de défense des droits de l’homme, qui l’appellent une punition collective – interdite par le droit international.

Les opposants à la politique soulèvent également des questions sur son efficacité, arguant que niveler les résidences des parents, conjoints et enfants souvent non impliqués des agresseurs présumés et les laisser sans abri ne fait qu’alimenter un cycle incessant de haine et d’effusion de sang.

LE WOLF BLITZER DE CNN COUPE PLUSIEURS FOIS SUR NETANYAHU DANS UN ÉCHANGE TENDU SUR LES RÉFORMES ISRAÉLIENNES : « LAISSEZ-MOI RÉPONDRE »

Israël défend ces démolitions de maisons comme un moyen de dissuasion destiné à prévenir de futures attaques. Le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a adopté une ligne dure contre les Palestiniens, s’est engagé à intensifier les démolitions de maisons des assaillants palestiniens alors que la violence s’intensifie en Cisjordanie.

L’armée israélienne a déclaré que ses forces étaient entrées mardi matin dans le camp de réfugiés d’Askar, dans la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, et avaient démoli l’appartement d’Abdul Fattah Kharushah, 49 ans, un membre présumé du groupe militant du Hamas soupçonné d’avoir tiré et tué. deux frères israéliens dans la ville de Hawara plus tôt cette année.

La fusillade sur la route du 26 février qui a tué les deux hommes – des frères de la colonie juive de Har Bracha – avait suivi un raid militaire israélien meurtrier à Naplouse et déclenché la pire explosion de violence des colons depuis des décennies. Les colons israéliens se sont livrés à un saccage violent dans la ville de Hawara après la fusillade, incendiant des dizaines de voitures et de magasins palestiniens et faisant un mort.

Kharushah a ensuite été tué lors d’un raid militaire israélien sur le camp de réfugiés de Jénine en mars.

De jeunes Palestiniens ont brûlé des pneus et lancé des pierres et des engins explosifs sur les forces israéliennes qui ont fait irruption dans le camp de réfugiés d’Askar pour démolir la maison de Kharushah, au troisième étage d’un immeuble, mardi. Le Croissant-Rouge palestinien a signalé que deux Palestiniens avaient été blessés par des éclats de balle et d’autres blessés par des balles en caoutchouc alors que les soldats israéliens tentaient de disperser la foule. L’armée israélienne a déclaré qu’elle était également confrontée à des tirs palestiniens dans le camp.

L’HISTOIRE FRAGMENTÉE DU NEW YORK TIMES COUVRANT LES JUIFS, ISRAËL TIRE UNE NOUVELLE RÉPRESSION AU MILIEU D’UN RAPPORT SUR LES ÉCOLES HASSIDIQUES

L’incursion intervient à un moment difficile en Cisjordanie, alors que les combats israélo-palestiniens atteignent des niveaux jamais vus depuis près de deux décennies. Plus tôt cette semaine, les troupes israéliennes ont tué trois militants palestiniens présumés après qu’un tireur palestinien ait tiré et tué un garde de sécurité israélien dans le centre de Tel-Aviv.

Plus de 160 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens cette année en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, selon un décompte de l’Associated Press. Israël affirme que la plupart des tués étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les raids de l’armée et des passants innocents ont également été tués.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au moins 26 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens jusqu’à présent cette année.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.