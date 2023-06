Israël démolit la maison de l’agresseur palestinien présumé en Cisjordanie occupée instable

JÉRUSALEM (AP) – Les troupes israéliennes ont démoli jeudi la maison d’un Palestinien soupçonné d’avoir tué un soldat israélien l’année dernière, lors de la dernière opération militaire dans la Cisjordanie occupée de plus en plus instable, qui a été en proie à une montée de la violence.

La démolition a eu lieu au cours d’une semaine de tensions croissantes et de violence incessante en Cisjordanie et quelques heures seulement après qu’Israël a effectué une rare frappe aérienne qui a tué trois militants palestiniens près de la ville de Jénine et que des colons israéliens ont attaqué des villages palestiniens en représailles au meurtre de quatre Israéliens. un jour plus tôt.

Lundi, un raid militaire israélien d’une journée a tué sept Palestiniens, dont deux adolescents, près de Jénine, un bastion militant en Cisjordanie. Un jour plus tard, une fusillade massive par des hommes armés palestiniens a tué quatre Israéliens, dont un garçon de 17 ans. Mercredi, des centaines de colons israéliens ont fait irruption dans un village palestinien adjacent au lieu de la fusillade et ont incendié des maisons et des voitures.

L’armée a déclaré mercredi soir qu’elle avait « identifié une cellule terroriste à l’intérieur d’un véhicule suspect » qui serait responsable des récentes fusillades contre des colonies juives. Le groupe militant du Jihad islamique palestinien a affirmé jeudi que les trois hommes tués dans l’attaque du drone étaient ses membres et a juré de mener d’autres attaques par vengeance.

Il s’agissait de la première frappe aérienne israélienne en Cisjordanie en près de deux décennies et a marqué une escalade significative de la répression israélienne de plus d’un an contre les militants palestiniens dans le territoire occupé.

Tôt jeudi, l’armée israélienne a diffusé une vidéo montrant des soldats procédant à la démolition contrôlée de l’appartement du tireur présumé. L’armée a signalé que des troupes avaient été attaquées lors de l’opération dans la ville de Naplouse, mais aucun blessé n’a été signalé.

La maison appartenait à Kamal Jouri, l’un des deux Palestiniens soupçonnés d’avoir tué le sergent-chef. Ido Baruch lors d’une fusillade en voiture dans le nord de la Cisjordanie en octobre. Lui et un deuxième suspect ont été arrêtés par l’armée en février, et l’armée a démoli la maison du deuxième suspect au début du mois. Un groupe militant palestinien appelé Den of Lions a revendiqué l’attaque.

Israël affirme que la démolition des maisons des assaillants palestiniens a un effet dissuasif, tandis que les critiques disent que la tactique équivaut à une punition collective.

La violence de cette semaine était la dernière d’une longue série de violences dans la région au cours de la dernière année et demie qui ne montre aucun signe de relâchement. Au moins 135 Palestiniens et 26 personnes du côté israélien ont été tués jusqu’à présent cette année, selon un décompte de l’Associated Press.

Israël a organisé des raids quasi nocturnes en Cisjordanie en réponse à une série d’attaques palestiniennes meurtrières visant des civils israéliens au début de 2022. Israël affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués lors d’affrontements ont également été tués.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour un futur État indépendant.

Ilan Ben Zion, Associated Press